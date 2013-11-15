Toshiba'nın yeni FlashAir kartları internet erişimini mümkün kılıyor





Toshiba'nın geliştirdiği FlashAir teknolojisi, hafıza kartlarının içerisine WiFi yongası yerleştirerek, kablosuz yeteneği olmayan cihazların da WiFi üzerinden paylaşım yapabilmesine olanak tanıyor.





Toshiba yeni bir teknoloji ile FlashAir kartlarının yeteneklerini artırmayı amaçlıyor. Internet pass thru modu adı verilen teknoloji karta bağlanarak içerik indiren mobil cihazların aynı anda internete çıkabilmesini de sağlıyor.





Önceki teknolojide mobil cihazlar karttan içerik indirirken internet için bağlantı ayarlarında düzenleme yapmak gerekiyordu. Ancak Pass thru ile kart otomatik olarak bu ayarları kendi üzerinde yapabiliyor.





Yeni teknolojiyi barındıran ilk FlashAir kartı ise 32GB kapasiteye sahip olacak. Class 10 standardını destekleyen ürün yarın itibariyle Japonya'da sonrasında ise dünya çapında piyasaya sürülecek.





Bu seride şu anda 8GB ve 16GB kapasiteli iki versiyon daha yer alıyordu. Toshiba bir yazılım güncellemesi ile bu kartlara da Pass thru modunu kazandırmayı planlıyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20131112007249/en/Toshiba-Expands-Line-Up-FlashAir-TM-SDHC-Memory