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Toshiba'nın yeni FlashAir kartları internet erişimini mümkün kılıyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'nın yeni FlashAir kartları internet erişimini mümkün kılıyor

Toshiba'nın geliştirdiği FlashAir teknolojisi, hafıza kartlarının içerisine WiFi yongası yerleştirerek, kablosuz yeteneği olmayan cihazların da WiFi üzerinden paylaşım yapabilmesine olanak tanıyor.

Toshiba yeni bir teknoloji ile FlashAir kartlarının yeteneklerini artırmayı amaçlıyor. Internet pass thru modu adı verilen teknoloji karta bağlanarak içerik indiren mobil cihazların aynı anda internete çıkabilmesini de sağlıyor. 

Önceki teknolojide mobil cihazlar karttan içerik indirirken internet için bağlantı ayarlarında düzenleme yapmak gerekiyordu. Ancak Pass thru ile kart otomatik olarak bu ayarları kendi üzerinde yapabiliyor.

Yeni teknolojiyi barındıran ilk FlashAir kartı ise 32GB kapasiteye sahip olacak. Class 10 standardını destekleyen ürün yarın itibariyle Japonya'da sonrasında ise dünya çapında piyasaya sürülecek.

Bu seride şu anda 8GB ve 16GB kapasiteli iki versiyon daha yer alıyordu. Toshiba bir yazılım güncellemesi ile bu kartlara da Pass thru modunu kazandırmayı planlıyor. 

http://www.businesswire.com/news/home/20131112007249/en/Toshiba-Expands-Line-Up-FlashAir-TM-SDHC-Memory Yorum Yaz
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scot 5 yıl
Fotoğraf makineleri dışında, sd kart kullanip wifi özelliği olmayan cihaz çok nadir. Yani fotoğraf makineleri için çok inovatif bi alet tebrikler toshiba..
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ekrem71 5 yıl
Rikudou Sennin.
yani ben bunu wifisi olmayan bir telefona taktığımda wifisi olacak öylemi ? süper.

Tam olarak o şekilde çalışmıyor. Kartın içinde bir WiFi yongası var. Kartı cihaza taktığınızda çalışıyor ve karttaki içerikleri kablosuz olarak çekebiliyorsunuz. Bunun dışında internete bağlanmak gibi bir özelliği yok. Bu haberdeki teknolojide ise karttan içerikleri çekerken örneğin akıllı telefonunuz internete de bağlanabiliyor modem üzerinden. Normalda karta bağlandığınızda internete bağlanamıyordunuz.
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seven44 5 yıl
Çok güzel olmuş gerçekten
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JoeyBane 5 yıl
Şuan bir çok üründe kablosuz internet birlikte geliyor. Keşke bu ürünler PDA zamanında yani 2006 yılında üretilseydi..
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Rikudou Sennin. 5 yıl
yani ben bunu wifisi olmayan bir telefona taktığımda wifisi olacak öylemi ? süper.
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ksolmaz 5 yıl
Çok güzel bir kombinasyon olmuş gerçekten
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