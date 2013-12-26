Total Conquest strateji oyunu Windows Phone 8 ve Windows 8 için indirmeye sunuldu

Haber Editörü
Gameloft'un Android ve iOS için birkaç ay önce indirmeye sunduğu yeni strateji oyunu Total Conquest, Windows işletim sistemleri için de yayınlandı.
Oyun klasik strateji yapımları gibi şehrinizi kurma, koruma ve diğer şehirleri fethetme mantığına dayanıyor. Bir Roma şehri olarak asker, doktor, mancınık gibi 10 farklı birime sahipsiniz ve mücadele esnasında bunları geliştirmeniz gerekiyor.
Oyun bir senaryo modu sunarken, dünyanın farklı yerinden oyuncularla savaş meydanında da kapışabilirsiniz.
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Ayrıca oyun paraya muhtaç bırakmıyor, ben para harcamadan çok rahat bir şekilde ilerliyorum ki "gerçek parayla hiçbir şey yapmana izin vermiyor" zaten oyun şu an için. O tür olayları kapatmışlar.
total conquest nixe :D
şaka bir yana pc de deneyecegim.umarım guzeldir.her dalda rakip oyunların olması güzel
Win7 için oyunu kurmanın bir yolu var mı, biliyor musunuz?