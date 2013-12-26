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Total Conquest strateji oyunu Windows Phone 8 ve Windows 8 için indirmeye sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,3b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Total Conquest strateji oyunu Windows Phone 8 ve Windows 8 için indirmeye sunuldu

Gameloft'un Android ve iOS için birkaç ay önce indirmeye sunduğu yeni strateji oyunu Total Conquest, Windows işletim sistemleri için de yayınlandı.

Oyun klasik strateji yapımları gibi şehrinizi kurma, koruma ve diğer şehirleri fethetme mantığına dayanıyor. Bir Roma şehri olarak asker, doktor, mancınık gibi 10 farklı birime sahipsiniz ve mücadele esnasında bunları geliştirmeniz gerekiyor. 

Oyun bir senaryo modu sunarken, dünyanın farklı yerinden oyuncularla savaş meydanında da kapışabilirsiniz. 



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emre_1881 5 yıl
Oyunda o kadar çok hata var ki, birkaç gün sonra ulan emeğime yazık yeter artık bee..! diye bağırıp oyunu telefonunuzdan kaldırıyorsunuz. Her tarafı hata dolu, internet bağlantısı varken sürekli internet yok deyip oyundan atması da cabası. Uzak durun derim.
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Reliq 5 yıl
Yükleme süreleri aşırı uzun.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Yapımcı şu an itibar ve güvenini arttırıyor.
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emre_1881 5 yıl
Çok güzel oyun, velakin bu oyunu bilgisayardan nasıl oynayacağız?

Ayrıca oyun paraya muhtaç bırakmıyor, ben para harcamadan çok rahat bir şekilde ilerliyorum ki "gerçek parayla hiçbir şey yapmana izin vermiyor" zaten oyun şu an için. O tür olayları kapatmışlar.
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xAlfonso 5 yıl
Guzel oyun 10 levelım strateji sevenler için ideal
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Mad 5 yıl
Biraz oynayıp kredi almamız için zorlayan türden yeni bir oyun
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gurkanse 5 yıl
clash of clans nike
total conquest nixe :D
şaka bir yana pc de deneyecegim.umarım guzeldir.her dalda rakip oyunların olması güzel
1 Yanıt Yanıtla +1
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emre_1881 5 yıl gurkanse
gurkanse

clash of clans nike
total conquest nixe :D

şaka bir yana pc de deneyecegim.umarım guzeldir.her dalda rakip oyunların olması güzel

Win7 için oyunu kurmanın bir yolu var mı, biliyor musunuz?
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