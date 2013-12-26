Total Conquest strateji oyunu Windows Phone 8 ve Windows 8 için indirmeye sunuldu





Gameloft'un Android ve iOS için birkaç ay önce indirmeye sunduğu yeni strateji oyunu Total Conquest, Windows işletim sistemleri için de yayınlandı.





Oyun klasik strateji yapımları gibi şehrinizi kurma, koruma ve diğer şehirleri fethetme mantığına dayanıyor. Bir Roma şehri olarak asker, doktor, mancınık gibi 10 farklı birime sahipsiniz ve mücadele esnasında bunları geliştirmeniz gerekiyor.





Oyun bir senaryo modu sunarken, dünyanın farklı yerinden oyuncularla savaş meydanında da kapışabilirsiniz.







