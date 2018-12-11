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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor

Volkswagen, Touareg boyutlarındaki lüks elektrikli SUV'sini Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkaracak. Tek şarjla 600 km yol yapabilecek Volkswagen I.D. Lounge ile ilgili son bilgiler haberimizde.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen'in Nisan ayında I.D. Lounge modelini sahneye çıkararak gelecekteki amiral gemisi SUV'sinin ön gösterimini yapacağı bildiriliyor. Alman otomobil devi I.D. Lounge hakkında henüz kayda değer bir bilgi vermiş değil ancak Autocar'a göre araç 2019 Şanghay Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkacak.
Ayrıca Bkz. "Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil"
Volkswagen'in gelecekteki elektrikli araç serisinin amiral gemisi olması beklenen I.D. Lounge, üç sıra koltuk düzeni sayesinde yedi yolcu taşıyabilecek kapasitede olacak. Volkswagen Touareg ile aynı boyutta olması beklenen elektrikli SUV'nin MEB platformunu temel alacağı bildirildi.

600 km menzil sunacak

I.D. Lounge'un kombine olarak yaklaşık 369 beygir güç üretebilen iki elektrikli motorla güçlendirilmesi bekleniyor. 111 kWh'lik lityum iyon pile sahip olacak aracın tek şarjla yaklaşık 600 km civarında menzil sunacağı da gelen haberler arasında.
I.D. Lounge, 2022 sonuna kadar Volkswagen tarafından tanıtılması planlanan üç elektrikli SUV'den biri olacak. Aynı zamanda I.D. ailesinin en lüks modeli olacağını da belirtelim.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-id-lounge-luxury-suv-will-lead-electric-line Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
Almanlar lüks otomobile verdikleri emeklerin yarısını motor teknolojisine verselerdi bugün japonlar ve korelilerin bu kadar gerisinde kalmazdı almanlar. Lüks otomobil yapmak almanlara yetiyor sanırım motor teknolojisinde geride kalsakta olur diyorlar sanırım
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DH Misafiri 5 ay
Almanlar harika lüks otomobiller üretiyor ancak değişen dünya düzenine bir türlü ayak uydurmayı başaramadılar. Japon ve Koreli rakipleri hibrit olsun hidrojen olsun motor konusunda devrim yaparken Almanlar hala içten yanmalı ve yeni yeni hibrite dönmeye başladı. BMW 2011'den bu yana hibrite geçerken Mercedes bu yıl hibrite dönmeye başladı. Almanlar motor teknolojisinde çok geride kaldılar. Mesela hidrojenli Hyundai Nexo tek depoyla 800 km yol yapıyor Toyota 21 yıldır hibritte lider
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-RAMMSTEIN- 5 ay
Vw'ciler çıldırıyor. Böyle renderlanmış görseller ile vw aşkları pekşiyor. Ve bayilere gidip boşline passat'a servet ödüyorlar. Sistem güzel...
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Emre.isikgoz 5 ay
işet bu
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ultramarine caeruleum 5 ay
Kesin bundan da emisyon cezası yerler
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haberelectro 5 ay
Adamlar fena geliyor.
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Bloodin 5 ay
Kapıları açıp birer tente geçirdik mi al sana 3+1 çadır :D
Hoşunuza gitse de gitmese de bu elektrik devrimini Tesla'ya borçluyuz (iki Tesla'ya da ;) ) Eninde sonunda o büyük konuşan Ford da beyaz bayrağı çekecek! Gerçi F-Vision ile ilk sinyali verdiler ama...
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Nirvana333 5 ay
Ben bunu almam.ya takla atarsak!
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ozancn 5 ay
600 km iyiymiş
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