Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor

Volkswagen'in Nisan ayında I.D. Lounge modelini sahneye çıkararak gelecekteki amiral gemisi SUV'sinin ön gösterimini yapacağı bildiriliyor. Alman otomobil devi I.D. Lounge hakkında henüz kayda değer bir bilgi vermiş değil ancak Autocar'a göre araç 2019 Şanghay Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkacak.

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Volkswagen'in gelecekteki elektrikli araç serisinin amiral gemisi olması beklenen I.D. Lounge, üç sıra koltuk düzeni sayesinde yedi yolcu taşıyabilecek kapasitede olacak. Volkswagen Touareg ile aynı boyutta olması beklenen elektrikli SUV'nin MEB platformunu temel alacağı bildirildi.

600 km menzil sunacak

I.D. Lounge'un kombine olarak yaklaşık 369 beygir güç üretebilen iki elektrikli motorla güçlendirilmesi bekleniyor. 111 kWh'lik lityum iyon pile sahip olacak aracın tek şarjla yaklaşık 600 km civarında menzil sunacağı da gelen haberler arasında.

I.D. Lounge, 2022 sonuna kadar Volkswagen tarafından tanıtılması planlanan üç elektrikli SUV'den biri olacak. Aynı zamanda I.D. ailesinin en lüks modeli olacağını da belirtelim.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-id-lounge-luxury-suv-will-lead-electric-line