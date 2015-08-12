Touchjet WAVE ile televizyonunuzu dokunmatik ekrana çevirin

Daha çok iş yerlerinde sunum için kullanılan büyük boyutlu dokunmatik ekranlar, oldukça yüksek fiyat etiketleriyle satılıyor ve genelde iş dışı amaçlar ile kullanılamıyor. Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo'nun destek aradığı son ürünlerden Touchjet WAVE ise, her televizyonu dokunmatik bir ekrana çeviriyor.

Standart televizyon modellerinin (60-inç boyuta kadar) üzerine kolayca takılabilen Touchjet WAVE, bağlantı noktasında HDMI portunu kullanıyor ve gücünü elektrikten alıyor. Kurulumu bu kadar basit olan ürün, teknik olarak gücünü 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdekli ARM Cortex A9 işlemciden alıyor, 1GB DDR3 bellek ile geliyor, 8GB'lık dahili hafızası bulunuyor ve WiFi ile Bluetooh kablosuz bağlantı teknolojileriyle kablo ihtiyacını en düşük seviyeye getiriyor.

Televizyondan aşağıya doğru bakan kafa ünitesinde yer alan kızılötesi teknolojisiyle kişilerin el hareketlerini ve beraberinde gelen stylus kalemi algılayabilen Touchjet WAVE, bu sayede kullanıcılara çok geniş bir dokunmatik yüzey kazandırıyor. Android işletim sistemi üzerine kurulduğu için hemen her türlü etkileşimi (Oyun, fotoğraf, internet, sosyal medya, sunum, video vb.) aktif olarak sunabilen ürün, rakiplerinin aksine hem iş hem de eğlence dünyasında kullanılabiliyor ve bu sayede sıkıcı bir çözüm olmaktan uzaklaşıyor. Özel uygulamasıyla iOS ile Android işletim sistemi diğer mobil cihazlardan görüntü alabilen Touchjet WAVE, ayrca çoklu dokunma algılaması da gerçekleştirebiliyor.

Indiegogo üzerinde koyduğu 100,000$ hedefe ulaşmasına oldukça az bir miktar kalan Touchjet WAVE, yapılacak en az 99$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/touchjet-wave-turn-your-tv-into-a-touchscreen#/story