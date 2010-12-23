Toyota, Prius Minivan'ı Detroit Motor Show'da tanıtacak

Daha önceki haberlerimizde 13 yıldır satışta olan Prius ailesinin genişleyeceğini sizlerle paylaşmıştık.Minivan modeliyle ilgili ilk resimlerin Facebook'ta ortaya çıkması ve Toyota'nın yeni modelle ilgili bu 2 resimden başka hiçbir bilgi vermemesi modele olan ilginin artmasını sağladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota bugün yaptığı açıklamada 3. jenerasyon Prius ailesini genişletmek için hazırladığı ilk model olan Prius Minivan'ın konsept versiyonunu önümüzdeki ay gerçekleşecek Detroit Motor Show'da tanıtacağını belirtti.. Minivan modeliyle ilgili sadece 2 adet resim yayınlayan Toyota, bu resimlerden birinde Prius Minivan'ın standart Prius'a göre %50 daha fazla bagaj hacmine sahip olacağını belirtiyor. Diğerinde ise Prius Minivan'ın iç mekanının bir kısmı gösteriliyor.

Otomobilin başka hiçbir ayrıntısını açıklamayan Toyota, Detroit Motor Show'un hemen öncesinde bütün detayları açıklayacak. Ayrıntılı bilgiler belli olduktan sonra bu önemli modelin bilgilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.