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Toyota, Prius Minivan'ı Detroit Motor Show'da tanıtacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Toyota, Prius Minivan'ı Detroit Motor Show'da tanıtacak
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Daha önceki haberlerimizde 13 yıldır satışta olan Prius ailesinin genişleyeceğini sizlerle paylaşmıştık.Minivan modeliyle ilgili ilk resimlerin Facebook'ta ortaya çıkması ve Toyota'nın yeni modelle ilgili bu 2 resimden başka hiçbir bilgi vermemesi modele olan ilginin artmasını sağladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota bugün yaptığı açıklamada 3. jenerasyon Prius ailesini genişletmek için hazırladığı ilk model olan Prius Minivan'ın konsept versiyonunu önümüzdeki ay gerçekleşecek Detroit Motor Show'da tanıtacağını belirtti.. Minivan modeliyle ilgili sadece 2 adet resim yayınlayan Toyota, bu resimlerden birinde Prius Minivan'ın standart Prius'a göre %50 daha fazla bagaj hacmine sahip olacağını belirtiyor. Diğerinde ise Prius Minivan'ın iç mekanının bir kısmı gösteriliyor.

Otomobilin başka hiçbir ayrıntısını açıklamayan Toyota, Detroit Motor Show'un hemen öncesinde bütün detayları açıklayacak. Ayrıntılı bilgiler belli olduktan sonra bu önemli modelin bilgilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Toyota, Prius Minivan'ı Detroit Motor Show'da tanıtacak
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ajanmemoli 8 yıl
Elektiriklı arabalar da yılan hikayesine döndü.
Toyotanın şu andaki prius fiyat konusun da yan bakamazken 3 nesil olanamı bakacağız.
Önce Türkiyede getireceğı arabaların fiyatlarına iyi baksınlarda öyle getirsinler.Donanım olarak yukarda gördüğünüz resimlerin içerisinde olan navigasyon olmayacaktır.
Daha birçok özelliklerin değişeceğını göreceksınız.
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Mriya 8 yıl
Priusun ön kısmına ve iç mekanına bayılıyorum lakin ülkem vergi sisteminde 1,8lt'lik motorla başarı çok zor.
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