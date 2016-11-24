Toyota, gelişmiş bir elektrikli otomobil bataryası üretecek

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Hibrit otomobilleri ile Tesla kadar ilgi görmeyince yönünü elektrikli otomobillere çeviren Toyota, özellikle 2020 yılına kadar tamamı elektrikli bir Prius Prime modeli ortaya koymak adına ciddi bir kaynak ayırmış durumda.

Japonya’nın en büyük otomobil şirketinin bu yoldaki ilk büyük hedefi ise mevcut pillerden daha verimli batarya hücreleri üretmek. Mevcut elektrikli otomobillere aynı ağırlık ve hacimdeki bataryaları kullanarak, %15 daha uzun menzil katmak isteyen Toyota, bunu yaparken pil ömrünün de mevcut çözümlere kıyasla çok daha uzun olmasını planlıyor.

Toyota pil teknolojileri araştırma departmanı yöneticisi Hisao Yamashige, günümüz elektrikli otomobilleri için anahtar teknoloji olan lityum iyon pil hücrelerinin performansını artırmaya yönelik teknolojik gelişmelerin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bu noktada Toyota, Japonya’daki kamu tarafından finanse edilmiş özel laboratuvarlar ve Japonya’nın en önemli dört üniversitesi ile bazı işbirlikleri de geliştirmeye başlamış. Toyota mühendisleri lityum iyonların elektrotlar içine nasıl taşındığını gerçek zamanlı olarak izleyerek daha verimli yapılar geliştirmeye çalışacak.

Toyota'nın Türkiye'de üretilen hibrit aracına galerimizden göz atabilirsiniz: