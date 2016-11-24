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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota, gelişmiş bir elektrikli otomobil bataryası üretecek

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, yönünü elektrikli otomobillere çeviriyor. Şirketin ilk önemli hedefi, otomobillerde menzil artışı sağlayacak daha verimli bir pil üretmek.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Toyota, gelişmiş bir elektrikli otomobil bataryası üretecek
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Hibrit otomobilleri ile Tesla kadar ilgi görmeyince yönünü elektrikli otomobillere çeviren Toyota, özellikle 2020 yılına kadar tamamı elektrikli bir Prius Prime modeli ortaya koymak adına ciddi bir kaynak ayırmış durumda.

Japonya’nın en büyük otomobil şirketinin bu yoldaki ilk büyük hedefi ise mevcut pillerden daha verimli batarya hücreleri üretmek. Mevcut elektrikli otomobillere aynı ağırlık ve hacimdeki bataryaları kullanarak, %15 daha uzun menzil katmak isteyen Toyota, bunu yaparken pil ömrünün de mevcut çözümlere kıyasla çok daha uzun olmasını planlıyor.

Toyota pil teknolojileri araştırma departmanı yöneticisi Hisao Yamashige, günümüz elektrikli otomobilleri için anahtar teknoloji olan lityum iyon pil hücrelerinin performansını artırmaya yönelik teknolojik gelişmelerin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bu noktada Toyota, Japonya’daki kamu tarafından finanse edilmiş özel laboratuvarlar ve Japonya’nın en önemli dört üniversitesi ile bazı işbirlikleri de geliştirmeye başlamış. Toyota mühendisleri lityum iyonların elektrotlar içine nasıl taşındığını gerçek zamanlı olarak izleyerek daha verimli yapılar geliştirmeye çalışacak. 

Toyota'nın Türkiye'de üretilen hibrit aracına galerimizden göz atabilirsiniz:

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Angelica 2 yıl en beğenilen berkayjan
berkayjan
Tesla bu konuda devrim yarattı. Adamlarda kaputta motor bile bulunmuyor. Sanırım her lastik için ayrı elektrikli motor var. Ayrıca Tesla o boş ön kaputu buzdolabı olarak yapsa harika olurdu.

Fırın da ister misin hocam?
berkayjanTesla bu konuda devrim yarattı. Adamlarda kaputta motor bile bulunmuyor. Sanırım her lastik için ayrı elektrikli motor var. Ayrıca T...
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DH Misafiri 2 yıl
lityum iyon piller olup olacağı bu başka çözüm aramaları lazım o arabalar patlamaya başlarsa cep telefonları gibi olmaz ölümlü işler olur
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kadirirdem 2 yıl
üretsin üretsin rekabet iyidir.
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berkayjan 2 yıl
Tesla bu konuda devrim yarattı. Adamlarda kaputta motor bile bulunmuyor. Sanırım her lastik için ayrı elektrikli motor var. Ayrıca Tesla o boş ön kaputu buzdolabı olarak yapsa harika olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Angelica 2 yıl berkayjan
berkayjan
Tesla bu konuda devrim yarattı. Adamlarda kaputta motor bile bulunmuyor. Sanırım her lastik için ayrı elektrikli motor var. Ayrıca Tesla o boş ön kaputu buzdolabı olarak yapsa harika olurdu.

Fırın da ister misin hocam?
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uranuslu61 2 yıl
Toyota arabada dunyanin en buyugu degilmi
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Xloud 2 yıl
10 milyon hibrit araç satmışlar ne ilgi görmemesi la? Tesla 50 milyon sattıda biz mi bilmiyoruz?
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aNTIWIRUS 2 yıl
Toyota bizim ülkemizde baya piyasa kaybetti ama gerçekten yeni modelleri hiç beğenmiyorum yap sende honda gibi sportif tasarımları al pastadan dilimini...
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BekirARSLAN 2 yıl aNTIWIRUS
aNTIWIRUS
Toyota bizim ülkemizde baya piyasa kaybetti ama gerçekten yeni modelleri hiç beğenmiyorum yap sende honda gibi sportif tasarımları al pastadan dilimini...

Piyasa kaybetmesinin nedeni tasarımlar değil tamamen maddi konular adamlar kaliteli ve güzel araçlar yapıyorlar Türk milleti reno ve fiat a zorunlu bırakıldı... Ayrıca herkes sportif bir modele binmek istemez Ben SUV araçları seviyorum diğeri sedan sizde sport seriler zevkler farklıdır
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