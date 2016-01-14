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Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak

Uydu internet bağlantısı için son zamanların en iyi teknolojisi olarak gösterilen Kymeta firmasına ait yassı antenler, dünyanın hidrojen yakıtlı ilk seri üretim otomobili Toyota Mirai'de deneniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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 Otomobillerin istikrarlı bir şekilde hızlı internet bağlantısına sahip olması için üreticiler en iyi teknolojiyi bulmaya çalışıyor.  Toyota, Kymeta’nın büyük ilgi çeken yassı uydu anteninin, uydudan sağlanan geniş bant internet erişimi ile bu sorunu çözebileceğine inanıyor. Toyota, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuar’ında  (Detroit Auto Show) bu teknolojiyi denediği hidrojen yakıtlı ilk seri üretim otomobil olan Mirai’yi ziyaretçiler ile buluşturdu.
Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak
Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak
 
Toyota kıdemli genel müdürü Shigeki Tomoyama, dünya genelinde ki yeni teknolojileri araştırdıklarını ve bunun için yeni piyasaya çıkan şirketler ile son birkaç yıldır sürekli bir araya geldiklerini söylüyor. Kymeta yassı antenlerinin aşılması gereken otomobil merkezli internet bağlantı sorununu çözebileceğine inandığını ifade ediyor. 
 Toyota,  Kymeta’nın otomobil sektöründe kullanılacak uydu antenlerini geliştirme ve test etme konusunda özel haklara sahip. Teknolojinin, özellikle doğal afetler gibi acil durumlarda internet kopmasını ortadan kaldırması vurgulanan önemli avantajlarından biri. Elde edilen sonuçlara ilişkin herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı ama teknolojinin özellikle otonom otomobiller için de büyük engellerden birini ortadan kaldırılacağı öngörülüyor. 

http://www.engadget.com/2016/01/13/kymetas-toyota-mirai-plays-well-with-satellites/?ncid=txtlnkusaolp00000595# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FromZeroToHero 3 yıl
ülkemin fikir sahibi mucitleri toplanmış ve olay karara bağlanmış. bu girişim çabaları da yine olumsuz sonuçlandı. Fail!=Çöp!=biz yine yatalım.
hidrojen yakıtına olumsuz görüş bildirenlerimiz bir zamanlar evimize koyduğumuz buzdolaplarının da R-600 yanıcı gazların soğutma çevriminde kullandığını da bilmesi gerekiyor veya ilk zamanlar tüplü televizyonlardaki patlama riskini de bilmesi gerekiyor. şu an zehirli olduğunu bildiğiniz doğalgazların da tesisatları tüm evden geçerek mutfağa ulaştığını da biliyoruz değil mi ? ya da eski zamanlarda kullanılan mutfak tüpleri gibi vs. vs. tehlike her yerde.
Bu da demek oluyor ki kontrol altında tutulduğu zaman biraz çaba ile güvenli bir şekilde daha temiz bir sonuç elde edebiliriz. bize düşen sadece biraz çaba ve emek.
bu yorum sadece bilgi verme amaçlıdır.kimseyi rencide etmek istemedim, hatam varsa af ola.
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wolf silver 3 yıl
Adamlar yapmış bize de tebrik etmek düşer...BİRŞEY YAPAMIYORSANİZ YAPANLARA SAYGI DUYUN... Daha ilk otomobil fail olmuş diyenler var. Zamanında bizde fail yaptık durduk o yüzden şimdi ülkenin her yerinde yabancı markalar var. TOYota nin geçmişini okuyun..
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kadirirdem 3 yıl
valla güzel olmuş ve mantıklı tebrikler toyota...
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Kefelon 3 yıl
Biraz bakın biz neler yapabiliyoruz tarzı bir çalışma olmuş bence. Zaten mobil ağlarda 4G standart haline geldi 5G'ye geçişler başlayacak neredeyse, rahatça mobil ağ kullanmak varken böyle bir şeye neden ihtiyaç duyacağız ki?
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omerhakanbilici 3 yıl Kefelon
Konunun son paragrafında mobil ağlara göre avantajı açıklanmış.

"Teknolojinin, özellikle doğal afetler gibi acil durumlarda internet kopmasını ortadan kaldırması vurgulanan önemli avantajlarından biri"
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Umutcan 3 yıl
Mobil internet ağı sağlam olduktan sonra uyduya ne gerek var ki? Adamlar neredeyse 5g'ye geçecekler yakında.
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Master_Evil 3 yıl
adamlar geleceğin arabasını yapıyor
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teramit 3 yıl
hidrojen lpg den daha patlayıcı bir yakıttır, tekerlekli bombaya biniyorsun resmen,
ayrıca anten uyduyu kapalı mekanlarda göremez muhtemelen açılı da göremez yada kalitesi çok düşer.
nerden baksan fail...
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shadowtr 3 yıl teramit
teramit

hidrojen lpg den daha patlayıcı bir yakıttır, tekerlekli bombaya biniyorsun resmen,
ayrıca anten uyduyu kapalı mekanlarda göremez muhtemelen açılı da göremez yada kalitesi çok düşer.
nerden baksan fail...

Bu bakış açısı ülkeyi Cadillac Epsilon platformuna mahkum etti.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Direkt olmadı diyelim "direk" oldu, o da olumlu
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Seyrim 3 yıl
Uzay mekiği gibi..
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ylmzsngl 3 yıl
Gerçekten bakmaya bile kıyamıyor insan. Hidrojen yakıtlı olmasına mı şaşıralım bu teknolojiye mi... Sadece ulaşım için kullanılan değil tam bir keyif aracı.
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