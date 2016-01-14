Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak

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Otomobillerin istikrarlı bir şekilde hızlı internet bağlantısına sahip olması için üreticiler en iyi teknolojiyi bulmaya çalışıyor. Toyota, Kymeta’nın büyük ilgi çeken yassı uydu anteninin, uydudan sağlanan geniş bant internet erişimi ile bu sorunu çözebileceğine inanıyor. Toyota, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuar’ında (Detroit Auto Show) bu teknolojiyi denediği hidrojen yakıtlı ilk seri üretim otomobil olan Mirai’yi ziyaretçiler ile buluşturdu.
Toyota kıdemli genel müdürü Shigeki Tomoyama, dünya genelinde ki yeni teknolojileri araştırdıklarını ve bunun için yeni piyasaya çıkan şirketler ile son birkaç yıldır sürekli bir araya geldiklerini söylüyor. Kymeta yassı antenlerinin aşılması gereken otomobil merkezli internet bağlantı sorununu çözebileceğine inandığını ifade ediyor.
Toyota, Kymeta’nın otomobil sektöründe kullanılacak uydu antenlerini geliştirme ve test etme konusunda özel haklara sahip. Teknolojinin, özellikle doğal afetler gibi acil durumlarda internet kopmasını ortadan kaldırması vurgulanan önemli avantajlarından biri. Elde edilen sonuçlara ilişkin herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı ama teknolojinin özellikle otonom otomobiller için de büyük engellerden birini ortadan kaldırılacağı öngörülüyor.
http://www.engadget.com/2016/01/13/kymetas-toyota-mirai-plays-well-with-satellites/?ncid=txtlnkusaolp00000595# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hidrojen yakıtına olumsuz görüş bildirenlerimiz bir zamanlar evimize koyduğumuz buzdolaplarının da R-600 yanıcı gazların soğutma çevriminde kullandığını da bilmesi gerekiyor veya ilk zamanlar tüplü televizyonlardaki patlama riskini de bilmesi gerekiyor. şu an zehirli olduğunu bildiğiniz doğalgazların da tesisatları tüm evden geçerek mutfağa ulaştığını da biliyoruz değil mi ? ya da eski zamanlarda kullanılan mutfak tüpleri gibi vs. vs. tehlike her yerde.
Bu da demek oluyor ki kontrol altında tutulduğu zaman biraz çaba ile güvenli bir şekilde daha temiz bir sonuç elde edebiliriz. bize düşen sadece biraz çaba ve emek.
bu yorum sadece bilgi verme amaçlıdır.kimseyi rencide etmek istemedim, hatam varsa af ola.
"Teknolojinin, özellikle doğal afetler gibi acil durumlarda internet kopmasını ortadan kaldırması vurgulanan önemli avantajlarından biri"
ayrıca anten uyduyu kapalı mekanlarda göremez muhtemelen açılı da göremez yada kalitesi çok düşer.
nerden baksan fail...
Bu bakış açısı ülkeyi Cadillac Epsilon platformuna mahkum etti.