Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak





Otomobillerin istikrarlı bir şekilde hızlı internet bağlantısına sahip olması için üreticiler en iyi teknolojiyi bulmaya çalışıyor. Toyota, Kymeta’nın büyük ilgi çeken yassı uydu anteninin, uydudan sağlanan geniş bant internet erişimi ile bu sorunu çözebileceğine inanıyor. Toyota, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuar’ında (Detroit Auto Show) bu teknolojiyi denediği hidrojen yakıtlı ilk seri üretim otomobil olan Mirai’yi ziyaretçiler ile buluşturdu.

Toyota kıdemli genel müdürü Shigeki Tomoyama, dünya genelinde ki yeni teknolojileri araştırdıklarını ve bunun için yeni piyasaya çıkan şirketler ile son birkaç yıldır sürekli bir araya geldiklerini söylüyor. Kymeta yassı antenlerinin aşılması gereken otomobil merkezli internet bağlantı sorununu çözebileceğine inandığını ifade ediyor.

Toyota, Kymeta’nın otomobil sektöründe kullanılacak uydu antenlerini geliştirme ve test etme konusunda özel haklara sahip. Teknolojinin, özellikle doğal afetler gibi acil durumlarda internet kopmasını ortadan kaldırması vurgulanan önemli avantajlarından biri. Elde edilen sonuçlara ilişkin herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı ama teknolojinin özellikle otonom otomobiller için de büyük engellerden birini ortadan kaldırılacağı öngörülüyor.

http://www.engadget.com/2016/01/13/kymetas-toyota-mirai-plays-well-with-satellites/?ncid=txtlnkusaolp00000595#