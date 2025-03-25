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    Toyota’nın 1000 kilometrelik batarya planı gecikmeye takıldı

    Toyota, elektrikli araçlar için geliştirdiği batarya teknolojisinde hedeflediği takvimi ertelemek zorunda kaldı. Japonya'da kurulması planlanan üretim tesisinin gecikmesi, planları da öteliyor.

    Toyota’nın 1000 kilometrelik batarya planı gecikmeye takıldı Tam Boyutta Gör

    Toyota’nın uzun menzilli elektrikli araç bataryaları için bekleyiş biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Şirketin Japonya’da inşa etmeyi planladığı yeni batarya fabrikasında yaşanan gecikme, 2028'de üretime geçmesi hedeflenen “yüksek performanslı” batarya planlarını da ertelemiş olabilir.

    Toyota, son yıllarda daha uzun menzil, hızlı şarj ve düşük maliyet vadeden yeni nesil bataryalar üzerinde çalışıyor. İlk olarak 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen “Performance” batarya, yaklaşık 800 kilometreye varan menzil ve 20 dakikada yüzde 80’e kadar şarj imkanı sunacak. Ardından 2027’de, daha erişilebilir fiyatlı LFP teknolojili modellerin 600 kilometre civarında menzil ve mevcut modellere göre yüzde 40 daha hızlı şarj kapasitesiyle gelmesi planlanıyor.

    Asıl dikkat çeken model ise, tek şarjla 1000 kilometreye kadar yol alabilecek “Yüksek Performans” batarya. Bu modelin 2028’de üretime girmesi hedefleniyordu. Ancak Toyota, geçtiğimiz ay Japonya’nın Fukuoka bölgesinde bu bataryalar için aldığı 280.000 metrekarelik arsa üzerinde başlaması planlanan inşaatı şimdiden erteledi. Gecikmenin ardında elektrikli araçlara olan talebin beklentilerin altında kalması ve artan inşaat maliyetleri olduğu belirtiliyor.

    Tüm bunlara rağmen Toyota, ABD'deki 14 milyar dolarlık batarya fabrikasında takvime sadık kalıyor. North Carolina’daki tesis, önümüzdeki ay batarya sevkiyatına başlayacak. Şirketin bu fabrikada ürettiği bataryaların, Honda’nın ABD’deki hibrit modellerinde de kullanılacağı konuşuluyor.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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