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Toyota'nın yakıt hücresiyle çalışan yeni otomobili 2015'te satışa sunuluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toyota'nın yakıt hücresiyle çalışan yeni otomobili 2015'te satışa sunuluyor
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın tüm patentlerini açık kaynak yapmasının ardından, alternatif enerji ile çalışan otomobillere yönelik bir diğer gelişme, Toyota tarafından anons edildi. Dünyanın en büyük araç üreticilerinden olan Japon şirket, CES 2014 Fuarı'nda sergilediği yakıt hücresiyle çalışan otomobilini gelecek yıl satışa sunacağını açıkladı. 
70.000 dolar olarak açıklanan satış fiyatı ile Tesla Model S'in karşısına konumlandırılan araç, yakıt olarak hidrojenin kullanıldığı hücreleri ile 430 mil yani yaklaşık 700 Km yol katedebilen otomobil, yakıt hücresinin en büyük avantajlarından biri olarak yakıt ikmalini sadece 3 dakikada tamamlayabiliyor. Çok uzun süredir hidrojen temelli araçlar üzerinde çalışan hatta 2000'li yılların başından bu yana anavatanı Japonya ve Amerika'da yakıt hücresiyle çalışan çok amaçlı spor arazi araçlarının kiralamasını yapan Toyota, haberimize konu olan yeni modelini 2015 başında Japonya'da, aynı yılın yaz döneminde ise Avrupa ve Amerika'da satışa sunacak.
Toyota'nın kendi ülkesi dışındaki öncelikli pazarı Kaliforniya olacak gibi görünüyor. Eyalet olarak alternatif yakıtla çalışan araçlara büyük önem veren Kaliforniya, aynı zamanda Toyota'nın hidrojen istasyonlarının yaygınlaşması için önemli yatırımlar yaptığı bir bölge. Aslen elektrikle çalışan ve elektrik üretimi için hidrojen dolu yakıt hücrelerini kullanan otomobil, estetik anlamda ise Tesla Model S ile rekabet edebilecek bir noktada değil. Tesla'nın aracına nazaran daha ütopik duran ancak seçkinlik anlamında rakibinin gerisine düşen aracın, kullandığı yakıt teknolojisine bağlı olarak beraberinde getirdiği menzil ve yeniden dolum avantajları ile maliyet tarafındaki bazı dezavantajların sürücüleri ne ölçüde etkileyeceği ise merak konusu.


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..NeyzeN.. 5 yıl en beğenilen
Teknolojisine eyvallah ta bu tiple yakıtsız gitse bile sevilmez
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crossmatch 5 yıl
Herkes yerli oto intihardır desede bizdeki bor ile elektrikli oto yaparak global çapta isim yapabiliriz.
2 Yanıt Yanıtla +14
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kaanbaskut 5 yıl
tasarımı fena bulmayan bir tek ben miyim?
1 Yanıt Yanıtla +5
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azad_van 4 yıl
Dunyaya bi daha gelsem japonolarak gelmek isterdim,
Hem kizlari guzel, hem kafalari :)
Toyotanin araclarini da kafalari guzel ciziyorlar sanirim :)
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egelidost 4 yıl
Biz de bordan tuğla falan yapalım. Müteahhit millete bu yakışır zaten.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Ön ve yan taraf güzel arkada bozmuşlar olsun ama bence harika
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ALBAY 4 yıl
Şu arabalara binen adamlar toyotanı tasarımını eleştiriyor ilginç.
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arenasss 4 yıl
Hintli elemanlar vardı arabaları keser yamultur saçma sapan bir şey çıkartırlardı ortaya . Tamda o arabalara benzemiş.
Teknolojiyi de görücüye çıkmadan bilemiyoruz ne kadar kullanışlı. Toyota nın ciddi tasarım sıkıntısı olduğu kesin.
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XQS 4 yıl
Tasarimi guven vermiyor
bi sahin degil
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Arkası dışında tasarım müthiş bence araba 0kirli gaz veriyor hidrojenle çalışan arabalar havaya su veriyor diye biliyorum
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tunc52 4 yıl
Bu tür yakıt tasarruf ve çevreye dost araçlar neense hep tipsiz üretriliyor. Acaba petrol şirketleri tehdit mi ediyor ne.
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volkan_kolay 4 yıl
teknoloji harika..


ama araç sanki paintte çizilmiş gibi..


tasarım olarak çok vasat, tabi tasarıma teknolojisininde kısıtlaması var ama yinede daha iyi olabilirdi..
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Technotronic 4 yıl
Araba gelecekten gelmiş gibi duruyor.
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yirthan 5 yıl
700 km iyiymiş..
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Neither 5 yıl
Sıra hidrojene geliyor o zaman bu haberler sevindirici
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Lord Sparhawk 5 yıl
Bir depoyla 700km ve 3dakikada dolum süper ama bizim ülkede hidrojenin litresini de benzinle esdeğer satacaklarından bize yine gelmeyecektir Suyla çalışan araba yapsalar, suyun fiyatını benzin kadar yapar bizdeki şerefsiz açgözlüler.
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4 etiket daha toyota Otomobil Alternatif Enerji yakıt hücresi
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