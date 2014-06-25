Toyota'nın yakıt hücresiyle çalışan yeni otomobili 2015'te satışa sunuluyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın tüm patentlerini açık kaynak yapmasının ardından, alternatif enerji ile çalışan otomobillere yönelik bir diğer gelişme, Toyota tarafından anons edildi. Dünyanın en büyük araç üreticilerinden olan Japon şirket, CES 2014 Fuarı'nda sergilediği yakıt hücresiyle çalışan otomobilini gelecek yıl satışa sunacağını açıkladı.

70.000 dolar olarak açıklanan satış fiyatı ile Tesla Model S'in karşısına konumlandırılan araç, yakıt olarak hidrojenin kullanıldığı hücreleri ile 430 mil yani yaklaşık 700 Km yol katedebilen otomobil, yakıt hücresinin en büyük avantajlarından biri olarak yakıt ikmalini sadece 3 dakikada tamamlayabiliyor. Çok uzun süredir hidrojen temelli araçlar üzerinde çalışan hatta 2000'li yılların başından bu yana anavatanı Japonya ve Amerika'da yakıt hücresiyle çalışan çok amaçlı spor arazi araçlarının kiralamasını yapan Toyota, haberimize konu olan yeni modelini 2015 başında Japonya'da, aynı yılın yaz döneminde ise Avrupa ve Amerika'da satışa sunacak.

Toyota'nın kendi ülkesi dışındaki öncelikli pazarı Kaliforniya olacak gibi görünüyor. Eyalet olarak alternatif yakıtla çalışan araçlara büyük önem veren Kaliforniya, aynı zamanda Toyota'nın hidrojen istasyonlarının yaygınlaşması için önemli yatırımlar yaptığı bir bölge. Aslen elektrikle çalışan ve elektrik üretimi için hidrojen dolu yakıt hücrelerini kullanan otomobil, estetik anlamda ise Tesla Model S ile rekabet edebilecek bir noktada değil. Tesla'nın aracına nazaran daha ütopik duran ancak seçkinlik anlamında rakibinin gerisine düşen aracın, kullandığı yakıt teknolojisine bağlı olarak beraberinde getirdiği menzil ve yeniden dolum avantajları ile maliyet tarafındaki bazı dezavantajların sürücüleri ne ölçüde etkileyeceği ise merak konusu.



