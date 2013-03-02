Transcend, Premium serisi microSDHC UHS-I bellek kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Bellek kartı, USB bellek ve taşınabilir sabit disk gibi veri depolama çözümleri hazırlayan Transcend, ''Premium'' serisi microSDHC bellek kartlarını piyasaya sürmeye hazırlandığını açıkladı.





İhtiyaca göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip microSDHC bellek kartlarının hedefinde akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar söz konusu. Class 10 ve UHS-I standartlarına destek veren microSDHC bellek kartları, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılmış. Bu yongaların katkılarıyla microSDHC bellek kartları, saniyede 90 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 25 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor.

Transcend, fiyat konusu üzerindeki sis perdesini henüz kaldırmamış.



http://jp.transcend-info.com/Press/index.asp?LangNo=17&axn=Detail&PrsNo=10084&NewsKeyWd=&Func1No=6&Func2No=219&Func3No=55