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Transcend, Premium serisi microSDHC UHS-I bellek kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Transcend, Premium serisi microSDHC UHS-I bellek kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Bellek kartı, USB bellek ve taşınabilir sabit disk gibi veri depolama çözümleri hazırlayan Transcend, ''Premium'' serisi microSDHC bellek kartlarını piyasaya sürmeye hazırlandığını açıkladı.

İhtiyaca göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip microSDHC bellek kartlarının hedefinde akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar söz konusu. Class 10 ve UHS-I standartlarına destek veren microSDHC bellek kartları, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılmış. Bu yongaların katkılarıyla microSDHC bellek kartları, saniyede 90 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 25 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor.
Transcend, fiyat konusu üzerindeki sis perdesini henüz kaldırmamış.

http://jp.transcend-info.com/Press/index.asp?LangNo=17&axn=Detail&PrsNo=10084&NewsKeyWd=&Func1No=6&Func2No=219&Func3No=55 Yorum Yaz
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karayulun 6 yıl
yıllar önce adata class6 kart satın almıştım halen sorunsuz. sd adaptörü çok kaliteli ve sağlam. sonradan da team class10 satın aldım aynı şekilde adaptörü ve kart çok kaliteli. çevrede gördüğüm bütün kingston marka kartların adaptörleri rezalet denilecek kadar kalitesiz ve kırılgan. ele alındığında kalitesizlik meydana çıkıyor. Tayvan markaları, diğer popüler markalara tercih edilmeli. tavyan olmayan ancak kaliteli ürünler üreten ocz ve corsair'de seçimler arasında olabilir.
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abdulmusavvir 6 yıl
Ben tablete takacam, microSD 32 GB'ı 39 liradan bilgisayarcıdan ısmarladım, 32 GB larda bulabildiğim en ucuzu buydu.
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Sajuuk 6 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa
Ben tablete takacam, microSD 32 GB'ı 39 liradan bilgisayarcıdan ısmarladım, 32 GB larda bulabildiğim en ucuzu buydu.

Bir müzik atmaya 10 saniye beklersin artık
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darknesss45 6 yıl
Buna benzer kaliteli bir kartin linkini bilen bir arkadas pmden atabilir mi?
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Hızı gayet yeterli
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