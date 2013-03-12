Trend Micro : Her 10 Google Play uygulamasından birisi zararlı yazılım veya risk taşıyor





Akıllı telefonların ilk dönemlerinde basit kodlamalar şeklinde karşımıza çıkan zararlı yazılımlar, Android işletim sisteminin yükselişi ile birlikte daha kompleks bir şekilde yönünü bu alana çevirdi. Bankacılık işlemleri, sanal alışveriş gibi pek çok önemli aktarımları artık akıllı telefonlardan yapabildiğimiz için özellikle Android işletim sistemi hacker'ların da yeni kazanç kapısı haline geldi.





Trend Micro tarafından yapılan analize göre Play mağazasındaki her on uygulamadan birisi zararlı yazılım veya zararlı yazılım riski taşıyor.

Güvenlik firması analiz için 2 milyon uygulamayı mercek altına aldı. Play mağazasında 700 bin civarında uygulama bulunsa da kalan sayı Rusya ve Çin'deki kontrolsüz uygulama mağazalarına ait.





Analizde mercek altına alınan 2 milyon uygulamanın yüzde 23'ü yani 450 bini doğrudan zararlı yazılım veya yüksek risk grubuna giriyor. Android işletim sisteminin 5 yılda zararlı yazılım konusunda ulaştığı sayıya Microsoft'un 14 yılda erişebildiğine dikkat çekiliyor.





Sadece zararlı yazılım olan 293 bin uygulamanın yaklaşık 69 binlik kısmı ise doğrudan Play mağazasında barınıyor. Raporda genel olarak güvenlik firmalarının olmayan tehditler için çözüm ürettiği veya tehditlerin küçük bölgede sınırlı kaldığı şeklinde bir tüketici algısının olduğu ancak bunun son derece yanlış olduğu dile getiriliyor.





Farklı raporlarda da geçen yıl tespit edilen mobil zararlı yazılımların yüzde 79'unun Android işletim sistemini hedeflediği ifade edilmişti. Yüzde 60'ının ise truva atı denilen ve normal bir uygulama gibi görünüp içerisinde zararlı yazılım barındıran türde olduğuna da dikkat çekilmişti.





Android işletim sisteminde harici kaynaklardan da uygulama yüklenebilmesi, problemin asıl kaynağını oluşturuyor. Google Android 4.2 ile hem kullanıcı hem sunucu tarafında güvenlik açısından önemli mesafeler katetmiş olsa da bu sürüm halen çok az bir kitle tarafından kullanılıyor. Kalan kısım ise halen büyük risk altında.





Microsoft ve Apple'ın kapalı ekosistemleri nedeniyle jailbreak yapılmadığı sürece zararlı yazılım tehdidi neredeyse sıfır. Ancak bu konuda en başarılı firma BlackBerry olarak dikkat çekiyor.

http://www.stockhouse.com/bullboards/messagedetail.aspx?s=BB&t=LIST&m=32292821&l=0&pd=0&r=0