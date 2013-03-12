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Trend Micro : Her 10 Google Play uygulamasından birisi zararlı yazılım veya risk taşıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Trend Micro : Her 10 Google Play uygulamasından birisi zararlı yazılım veya risk taşıyor

Akıllı telefonların ilk dönemlerinde basit kodlamalar şeklinde karşımıza çıkan zararlı yazılımlar, Android işletim sisteminin yükselişi ile birlikte daha kompleks bir şekilde yönünü bu alana çevirdi. Bankacılık işlemleri, sanal alışveriş gibi pek çok önemli aktarımları artık akıllı telefonlardan yapabildiğimiz için özellikle Android işletim sistemi hacker'ların da yeni kazanç kapısı haline geldi.

Trend Micro tarafından yapılan analize göre Play mağazasındaki her on uygulamadan birisi zararlı yazılım veya zararlı yazılım riski taşıyor.
Güvenlik firması analiz için 2 milyon uygulamayı mercek altına aldı. Play mağazasında 700 bin civarında uygulama bulunsa da kalan sayı Rusya ve Çin'deki kontrolsüz uygulama mağazalarına ait. 

Analizde mercek altına alınan 2 milyon uygulamanın yüzde 23'ü yani 450 bini doğrudan zararlı yazılım veya yüksek risk grubuna giriyor. Android işletim sisteminin 5 yılda zararlı yazılım konusunda ulaştığı sayıya Microsoft'un 14 yılda erişebildiğine dikkat çekiliyor.

Sadece zararlı yazılım olan 293 bin uygulamanın yaklaşık 69 binlik kısmı ise doğrudan Play mağazasında barınıyor. Raporda genel olarak güvenlik firmalarının olmayan tehditler için çözüm ürettiği veya tehditlerin küçük bölgede sınırlı kaldığı şeklinde bir tüketici algısının olduğu ancak bunun son derece yanlış olduğu dile getiriliyor.

Farklı raporlarda da geçen yıl tespit edilen mobil zararlı yazılımların yüzde 79'unun Android işletim sistemini hedeflediği ifade edilmişti. Yüzde 60'ının ise truva atı denilen ve normal bir uygulama gibi görünüp içerisinde zararlı yazılım barındıran türde olduğuna da dikkat çekilmişti.

Android işletim sisteminde harici kaynaklardan da uygulama yüklenebilmesi, problemin asıl kaynağını oluşturuyor. Google Android 4.2 ile hem kullanıcı hem sunucu tarafında güvenlik açısından önemli mesafeler katetmiş olsa da bu sürüm halen çok az bir kitle tarafından kullanılıyor. Kalan kısım ise halen büyük risk altında.

Microsoft ve Apple'ın kapalı ekosistemleri nedeniyle jailbreak yapılmadığı sürece zararlı yazılım tehdidi neredeyse sıfır. Ancak bu konuda en başarılı firma BlackBerry olarak dikkat çekiyor. 

http://www.stockhouse.com/bullboards/messagedetail.aspx?s=BB&t=LIST&m=32292821&l=0&pd=0&r=0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
vamp 6 yıl en beğenilen
Virüs bulaştıranın aklı kıttır.
-Seksi kızlar
-....... Bilmem hd kızlar
...
...
..
Gibi mağara adamlarına hitap eden uygulamaları indirenler haliyle virüs kapar. Bu gruba bazı gerizekalı oyunlarıda katabiliriz
Fakat:
Facebook
instagram
twitter
pinterest
skype
...
..
Gibi bilinen uygulmarda virüs falan yoktur. Virüs insanların düşünme yeteneğinin az olmasından bulaşır. Neden benim telefonuma virüs bulaşamıyor? Wİndows pc kullanıyrum onda da virüs yok. Fakat tanımadığım insnlar bilgisayarımı kullandığında bilgisayarın anası ağlıyor virüsten çıkılmıyor? Söyleyin şimdi kim suçlu?
Cevap=Bilinçsiz kullanıcılar. Bu gibi araştırmalarda virüs programları para kazansın diye insanların gözünü korkutuyor.
Virüs bulaştıranın aklı kıttır.-Seksi kızlar-....... Bilmem hd kızlar........Gibi mağara adamlarına hitap eden uygulamaları indirenle...
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12 Angry Men 6 yıl
İ fan ekrem71 yine döktürmüş.
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EddyCue 6 yıl
aslinda virus degil onlar. icindeki reklam kodlarini virus olarak goren antivurus programlarinin dangalakligi.
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alperen.arslan.07 6 yıl
kaysperk açıkladı en güvenilir işletim sistemi bada
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Lord Melkor 6 yıl
vamp
Virüs bulaştıranın aklı kıttır. -Seksi kızlar-....... Bilmem hd kızlar........Gibi mağara adamlarına hitap eden uygulamaları indirenler haliyle virüs kapar. Bu gruba bazı gerizekalı oyunlarıda katabilirizFakat:Facebookinstagramtwitterpinterestskype.....Gibi bilinen uygulmarda virüs falan yoktur. Virüs insanların düşünme yeteneğinin az olmasından bulaşır. Neden benim telefonuma virüs bulaşamıyor? Wİndows pc kullanıyrum onda da virüs yok. Fakat tanımadığım insnlar bilgisayarımı kullandığında bilgisayarın anası ağlıyor virüsten çıkılmıyor? Söyleyin şimdi kim suçlu? Cevap=Bilinçsiz kullanıcılar. Bu gibi araştırmalarda virüs programları para kazansın diye insanların gözünü korkutuyor.

Senin bilgisayarında veya bilmem neyinde virüs bulaşıp bulaşmadığını nerden anlıyosun
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Wol4onak 6 yıl
Basliktan bir ekrem71 konusu oldugunu hemen anlasiliyor...
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Rimesia 6 yıl
Cep telefonları için antivirüs üreten firmalar uygulamalarını geliştirmek yerine , arada bir çıkıp milleti korkutup daha çok satış yapmaya çalışıyorlar.İki yıldır kullanıyorum android , bir kere gerçekten zararlı olabilecek bir virüs göremedim.En fazla zırt pırt bildirim yağdıran uygulamalar var , onuda kaldırıyorsun bitiyor zaten...
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demo22 6 yıl
Virüs ismi bana tanıdık geliyor ?? şimdi hatırladım sanırım bundan 2 yıl önce bilgisayarıma girmişti Virüs WTF !?? Oo
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Rizeli55 6 yıl
UCUZ Android bir tablet kullanıyorum...Android platformunun en eksiz kaldığı nokta da bu yeteri kadar "kaliteli" uygulama yok...Mağazada ki uygulamaların %99 unu beğenmedim...Hem uygulama hem de oyun anlamında ÇOK zayıf...Paralı seçenekler de çok kaliteli değil ve sayıları da çok az...ipad kullanmadım ama Windows ortamında parasını verirseniz çok güzel programlar var...Google ın "Android" in marka değeri açısından biraz uğraşması lazım bence...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ne zararlısı !
her biri google chrome kadar genel kullanıcı alışkanlıklarını analize eden veri takip programları !
google chrome kadar suçsuz ve masum :D
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| OMG! | 6 yıl
bana göre rant peşindeler. he android kesinlikle daha riskli,orası bir gerçek.
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Vatan haini Spartacus 6 yıl ekrem71
ekrem71

Trend Micro tarafından yapılan analize göre Play mağazasındaki her on uygulamadan birisi zararlı yazılım veya zararlı yazılım riski taşıyor.

Güvenlik firması analiz için 2 milyon uygulamayı mercek altına aldı. Play mağazasında 700 bin civarında uygulama bulunsa da kalan sayı Rusya ve Çin'deki kontrolsüz uygulama mağazalarına ait. 

Sadece zararlı yazılım olan 293 bin uygulamanın yaklaşık 69 binlik kısmı ise doğrudan Play mağazasında barınıyor. Raporda genel olarak güvenlik firmalarının olmayan tehditler için çözüm ürettiği veya tehditlerin küçük bölgede sınırlı kaldığı şeklinde bir tüketici algısının olduğu ancak bunun son derece yanlış olduğu dile getiriliyor.





Sizin haberinize göre androidde 2 milyon uygulama var ama Rusya ve Çindeki kaçak uygulama mağazalarını Google Play'e dahil edecek kadar cahillsiniz.Sonra Google Play'deki uygulamar 700 bine düşüyor ve zararlı yazılım sonra 69 bine düşüyor yani size göre Androiddeki %10 risk var normaldir

Android ve Google düşmanlığınız öyleki bir noktaya gelmişki
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