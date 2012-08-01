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Trip Advisor geliştiricilerinden SeatGuru

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformların en iyi seyahat tavsiye uygulamalarından birisi olan Trip Advisor geliştiricileri uçak rezervasyonları için yardımcı olacak yeni bir uygulama ile karşımızda.

SeatGuru ile uçaktaki koltuk planları görülebilirken, ucuz bilet arama, gerçek zamanlı uçuş durumu takibi gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor.

Uygulama 100 havayolu şirketinin 700'den fazla koltuk planını ve 45 000 yolcu yorumunu ve tavsiyesini kullanıcılara sunuyor. 

Uygulama iOS ve Android üzerinde ücretsizken, internet sitesi üzerinden de aynı özelliklere erişilebiliyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seatguru

http://itunes.apple.com/us/app/seatguru-by-tripadvisor-seat/id508487044?mt=8
Trip Advisor geliştiricilerinden SeatGuru
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