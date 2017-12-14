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Trump, devlet kurumlarında Kaspersky kullanımını kanunen de yasakladı

Donald Trump hükümeti ilginç bir karara imza attı ve Rus anti virüs devi Kaspersky’nin devlet kurumlarında kullanılmasını yasaklayan kanun teklifini yasalaştırdı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Rus hükümetine siber ajanlık suçlamaları nedeniyle ABD’de zor günler yaşayan Kaspersky’ye ağır bir darbe daha geldi. Bugüne kadar devlet kurumlarında kullanılmaması daha çok talimat niteliğinde olan Kaspersky artık kanunen de yasak.

Darbe üstüne darbe

Devlet başkanı Trump tarafından imzalanan 2018 Ulusal Savunma Yetki Kanunu, Rus hükümetinin etkilerine açık olan Kaspersky ürünlerinin devlet kurumlarında kullanılmasını yasakladı.

Kanun taslağının hazırlanmasında ve Kaspersky ürünlerine karşı tepki oluşturulmasında en önemli rollerden birisini senatör Jeanne Shaheen oynadı. Önemli yetkililer ve kurumlarla temas halinde olan Shaheen’in çabalarından sonra İçişleri Bakanlığı, Kaspersky ürünlerinin devlet kurumlarından kaldırılması konusunda talimat vermişti.

Ayrıca Bkz. "Kaspersky Washington ofisi kapanıyor"

Talimat sonrasında Shaheen, yasağın Ulusal Savunma Yetki Kanunu içerisine dahil edilmesi için de çalışmalar yapmaya başlamıştı. Sonunda da Kaspersky ürünleri kanunen de yasak hale getirildi. Yani bundan sonra devlet kurumlarında Kaspersky ürünlerinin kullanılması için kanunun değişmesi gerekiyor.

Kaspersky ise şimdilik iddiaları yalanlamakla yetiniyor. Firma taraflı bir şekilde alınan bu kararın ABD kaynaklı çalışanlarına ve iş ortaklarına zarar vereceğini belirtiyor. Zira gelir kaybı ve faaliyetlerin sonlanması elbette firmanın istihdam ettiği ABD’li çalışanların işini kaybetmesine neden olacak. Firma bir süre önce kurumsal destek için faaliyet gösteren Washington ofisini kapattığını duyurmuştu. 

 

https://www.cnet.com/news/trump-signs-law-barring-us-government-from-using-kaspersky/ Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Windows, android, google, twiter, facebook yıllardır tüm verilerimizi alıyor.
Ama made in USA olunca kimsenin gıkı çıkmıyor.
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CWaRRioR 1 yıl
Kaspersky tarafsız inceleme için kaynak kodlarını da açtı. Buradaki olay daha çok siyasi göz dağı.
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serafon 1 yıl
başkaları yasaklayınca kıyameti koparıyorlar. Demek ki piyasada baskın yazılımlar başka ülkelerin olsa çinden beter yasak koyacaklar.
Yanıtla +17
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1 Avatar
kırılanhayaller 1 yıl
Ücretli kaspersky alırım bakın kızdırmayın beni...
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Türkçesever 1 yıl
Zaten Kaspersky, Washington ofisini kapatmamış mıydı? Bence bundan sonra bu tür haberler fazla bir şey değiştirmeyecek.
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Omisis046 1 yıl
Kespırskay olmuş kasperski diyorsun.
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The Hollow 1 yıl
Senator ne kadar aldi acaba McAfee, Symantec ve digerlerinden.
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damn2u 1 yıl
Onlar böyle yaptıkça ters tepki yaptı bende, Kaspersky lisansı aldıracaklar şimdi bana.
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interwap 1 yıl
Biz askeri kurumlarda dahi Amerikan yazılımlarını rahatlıkla kullanıyoruz. Neden?
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artenis 1 yıl interwap
interwap

Biz askeri kurumlarda dahi Amerikan yazılımlarını rahatlıkla kullanıyoruz. Neden?

En iyisi onlar çünkü, bizim mühendisler uçak yazılımı yaptı biliyorsun o kadar kötü oldu ki kendilerini camdan attılar 4 kişi...
Halimiz o kadar acınası ki... iyi ki müslümanız da hiçbir kadın cinayetimiz, vergi kaçırmamız, hak yememiz, din ticareti yapmamız amerigalılar gibi pis ruzzlar gibi günah değil...
(algı sorunu olanlar için açıklama ağır ironi içerir)
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Windows, android, google, twiter, facebook yıllardır tüm verilerimizi alıyor.
Ama made in USA olunca kimsenin gıkı çıkmıyor.
Yanıtla +26
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CWaRRioR 1 yıl
Kaspersky tarafsız inceleme için kaynak kodlarını da açtı. Buradaki olay daha çok siyasi göz dağı.
Yanıtla +19
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serafon 1 yıl
başkaları yasaklayınca kıyameti koparıyorlar. Demek ki piyasada baskın yazılımlar başka ülkelerin olsa çinden beter yasak koyacaklar.
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