Trump, devlet kurumlarında Kaspersky kullanımını kanunen de yasakladı

Son dönemde Rus hükümetine siber ajanlık suçlamaları nedeniyle ABD’de zor günler yaşayan Kaspersky’ye ağır bir darbe daha geldi. Bugüne kadar devlet kurumlarında kullanılmaması daha çok talimat niteliğinde olan Kaspersky artık kanunen de yasak.

Darbe üstüne darbe

Devlet başkanı Trump tarafından imzalanan 2018 Ulusal Savunma Yetki Kanunu, Rus hükümetinin etkilerine açık olan Kaspersky ürünlerinin devlet kurumlarında kullanılmasını yasakladı.

Kanun taslağının hazırlanmasında ve Kaspersky ürünlerine karşı tepki oluşturulmasında en önemli rollerden birisini senatör Jeanne Shaheen oynadı. Önemli yetkililer ve kurumlarla temas halinde olan Shaheen’in çabalarından sonra İçişleri Bakanlığı, Kaspersky ürünlerinin devlet kurumlarından kaldırılması konusunda talimat vermişti.

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Talimat sonrasında Shaheen, yasağın Ulusal Savunma Yetki Kanunu içerisine dahil edilmesi için de çalışmalar yapmaya başlamıştı. Sonunda da Kaspersky ürünleri kanunen de yasak hale getirildi. Yani bundan sonra devlet kurumlarında Kaspersky ürünlerinin kullanılması için kanunun değişmesi gerekiyor.

Kaspersky ise şimdilik iddiaları yalanlamakla yetiniyor. Firma taraflı bir şekilde alınan bu kararın ABD kaynaklı çalışanlarına ve iş ortaklarına zarar vereceğini belirtiyor. Zira gelir kaybı ve faaliyetlerin sonlanması elbette firmanın istihdam ettiği ABD’li çalışanların işini kaybetmesine neden olacak. Firma bir süre önce kurumsal destek için faaliyet gösteren Washington ofisini kapattığını duyurmuştu.