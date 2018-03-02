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Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor

Florida'da 17 kişinin öldürüldüğü okul katliamının ardından şiddet içeren oyunlara yönelik eleştirilerin artması ABD başkanını harekete geçirdi. Trump sektörün önemli temsilcileriyle bir araya geliyor
1 yıl
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Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders, dün yapılan basın brifinginde Başkan Trump'ın silah şiddeti sorununu görüşmek üzere önümüzdeki hafta video oyun endüstrisinden yöneticilerle görüşmeyi planladığını açıkladı. Ancak sektörü temsil eden Entertainment Software Association (ESA - Eğlence Yazılım Derneği) herhangi bir davet almadığını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Skylake işlemcili sistemler için Intel'in Spectre yamalarını yayınladı"
Trump'ın silah kontrolü tartışması kapsamında bazı görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Sanders "Kendisi gelecek hafta bu cephede neler yapılabileceğini görmek adına video oyun endüstrisinin üyeleri ile görüşecek. Bu devam eden bir süreç ve bir gecede gerçekleşmesini beklemiyoruz ancak biz uğraşımıza devam edeceğiz ve ülke genelindeki okulları korumak adına elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak için mümkün olan en iyi yolları aramaya devam ediyoruz" dedi.
Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor

ESA: Aynı oyunlar dünyanın her yerinde oynanıyor

Florida'daki bir liseye yapılan silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesi, 14 kişinin de yaralanmasının ardından çok sayıda siyasi ve tanınmış kişi, şiddet içeren video oyunlar aleyhinde konuşmaya başladı. Rhode Island Temsilcisi Robert Nardolillo ve Kentucky valisi Matt Bevin, ikisini bağdaştıran herhangi bir bilimsel kanıt olmamasına rağmen oyunları şiddet eylemlerini etkilemekle suçlayan iki üst düzey isim olarak ön plana çıkmış durumda. Trump'ın da biraz daha ılımlı olmak kaydıyla benzer görüşte olduğunu belirtelim.
Sanders'ın iddialarına rağmen ESA, ne kendisinin ne de üye şirketlerin Trump ile görüşmek için herhangi bir davet almadığını belirtti. Üyeler arasında Microsoft, Nintendo, Sony, Activision, Blizzard, Electronic Arts, Square Enix ve Ubisoft da dahil olmak üzere hemen hemen tüm büyük video oyun yayıncıları bulunuyor. ESA konuyla ilgili açıklamasında "ABD'de oynanan aynı video oyunlar dünya genelinde de oynanıyor. Bununla birlikte, silah şiddeti oranı ABD'de diğer ülkelerden çok daha yüksek. Birçok yetkili bilimsel kayıtları incelemiş ve medya içeriği ile gerçek yaşam şiddeti arasında hiçbir bağlantı bulunmadığını tespit etmiştir" dedi.

http://www.businessinsider.com/president-trump-video-games-florida-school-shooting-2018-3 Yorum Yaz
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ccguven 1 yıl en beğenilen
Dünyada savaşı en sevmeyen erkek, pc hayatında 100 bin kez ölmüş kişidir. Ölümü birçok kez tatmıştır, savaşın şiddetini sanalda olsa tecrübe eder ve gerçekte save-load fonksiyonu olmadığını düşününce içine bir ürperti gelir.
Aksine ne kadar şiddet, savaş yanlısı çığırtkanı birini görseniz pc yüzü görmemiş oyun oynamamış silah nedir bilmeyen, yada cahil tiplerdir. (Bknz. örgütlerin yapısına)
Dünyada savaşı en sevmeyen erkek, pc hayatında 100 bin kez ölmüş kişidir. Ölümü birçok kez tatmıştır, savaşın şiddetini sanalda olsa tecrübe eder ve gerçekte sa...
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IceRulez 1 yıl
18 yıl internet kafe işlettik, ne zaman biri birini öldürse internet kafelerde counter-strike'ı yasaklayın diye yaygara yapıyorlardı ve yasaklanıyordu, yıllardır bu böyle devam etti, 2005 senesinde cs turnuvalarında 2. ve 3. oldum kimseyi ne yaraladım ne darp ettim.
insanın içinde varsa vardır, yoksa yoktur, bu düşünce bilgisayar oyunu ile gelişmez yada gerilemez artık farkına varsınlar şunun.
18 yıl internet kafe işlettik, ne zaman biri birini öldürse internet kafelerde counter-strike'ı yasaklayın diye yaygara yapıyorlardı ve yasaklanıyordu, yıllardı...
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ahmethi 1 yıl
Liseli bir çocuk otomatik silahı nasıl elde ediyor ona baksın...
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SkeironnWH 1 yıl
Bunu türkiye yapsa gerici olur abd yapınca enine boyuna tartışıyor herkez
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sosisvesalam 1 yıl
amerika da silah lobisi ne kadar güçlü ise bireysel silanlandırma dursun diyeceklerine öğretmenleri de silahlandıralım diyorlar
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Jeopol 1 yıl
Su bilgisayar playstation oyunlarini suclayanlarini hic anlamiyorum.
Yine ayni platformlarda doktorculuk oynayan, insaat yapan ucak surenler de var. Diger oyunlar katil yapiyor iddiasibile yasakliyorsaniz niye ucak sureni pilot, doktorculuk oynayani doktor yapmiyorsunuz?
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CVenturas 1 yıl
Psikiyatriyi bitirsinler yeter. Cocuklara uyusturucu veriyorlar sonra niye oyle niye boyle. Cahil halka oyun diye yedirmek kolay. Asil meseleye odaklanmak islerine gelmiyor. Nasil olsa dunya nufusunu kontrol altinda tutmalari lazim ve bu da harika bir nufus kontrolu
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orientem 1 yıl
Savaş filmlerini de yasakladık mı dünya barışını sağlarız.
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K_Spartakus 1 yıl
Ağa bireysel silahlanmaya sınırlama getirmiyor ama oyunlara el atıyor.
İyi de adama sorarlar bu katliamların hepsini gençler yapmıyor ki!
Ama bakkaldan ekmek alır gibi silah satılmasına da gık demiyor.
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IceRulez 1 yıl
ben fps oyunları oynarken nasıl daha iyi oynayabilirim, hatalarım neler, daha hızlı olmam lazım mı, çok mu yavaştım , biraz daha iyi isabet almalıyım gibi şeyler düşünüyorum, nasıl birisini öldürebilirim değil !
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IceRulez 1 yıl
18 yıl internet kafe işlettik, ne zaman biri birini öldürse internet kafelerde counter-strike'ı yasaklayın diye yaygara yapıyorlardı ve yasaklanıyordu, yıllardır bu böyle devam etti, 2005 senesinde cs turnuvalarında 2. ve 3. oldum kimseyi ne yaraladım ne darp ettim.
insanın içinde varsa vardır, yoksa yoktur, bu düşünce bilgisayar oyunu ile gelişmez yada gerilemez artık farkına varsınlar şunun.
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FatihAsl 1 yıl IceRulez
3 yaşında fps oynayan çocuk ile kafe işleten genç arasında dağlar kadar algı farkı var
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Dondaki fren izi 1 yıl
Benim anlamadigim olay zaten biz modern insanlarin hala savas ve siddet iceren shooter oyunlarini oynayip bundan zevk aliyor olusumuz. Resmen insan olduruyoruz ve bunu normal karsiliyoruz. Kendimize 'Modern Insan' diyoruz gerci ama hala ilkellikten cikamadigimiz cok acik. Atom bombalariyla govde gosterisi yapan ulkeleri, masum insanlarin uzerine bomba yagdiran acimasizlari gorunce bunu anlamak zor olmuyor.
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FatihAsl 1 yıl Dondaki fren izi
Benim anlamadigim olay zaten biz modern insanlarin hala yemek yeyip bundan zevk aliyor olusumuz. Resmen yemek yiyoruz ve bunu normal karsiliyoruz. Kendimize 'Modern Insan' diyoruz gerci ama hala ilkellikten cikamadigimiz cok acik. israflar ile gövde gosterisi yapan ulkeleri, masum insanlarin uzerine sigara üfleyen acimasizlari gorunce bunu anlamak zor olmuyor.
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