Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders, dün yapılan basın brifinginde Başkan Trump'ın silah şiddeti sorununu görüşmek üzere önümüzdeki hafta video oyun endüstrisinden yöneticilerle görüşmeyi planladığını açıkladı. Ancak sektörü temsil eden Entertainment Software Association (ESA - Eğlence Yazılım Derneği) herhangi bir davet almadığını söylüyor.

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Trump'ın silah kontrolü tartışması kapsamında bazı görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Sanders "Kendisi gelecek hafta bu cephede neler yapılabileceğini görmek adına video oyun endüstrisinin üyeleri ile görüşecek. Bu devam eden bir süreç ve bir gecede gerçekleşmesini beklemiyoruz ancak biz uğraşımıza devam edeceğiz ve ülke genelindeki okulları korumak adına elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak için mümkün olan en iyi yolları aramaya devam ediyoruz" dedi.

ESA: Aynı oyunlar dünyanın her yerinde oynanıyor

Florida'daki bir liseye yapılan silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesi, 14 kişinin de yaralanmasının ardından çok sayıda siyasi ve tanınmış kişi, şiddet içeren video oyunlar aleyhinde konuşmaya başladı. Rhode Island Temsilcisi Robert Nardolillo ve Kentucky valisi Matt Bevin, ikisini bağdaştıran herhangi bir bilimsel kanıt olmamasına rağmen oyunları şiddet eylemlerini etkilemekle suçlayan iki üst düzey isim olarak ön plana çıkmış durumda. Trump'ın da biraz daha ılımlı olmak kaydıyla benzer görüşte olduğunu belirtelim.

Sanders'ın iddialarına rağmen ESA, ne kendisinin ne de üye şirketlerin Trump ile görüşmek için herhangi bir davet almadığını belirtti. Üyeler arasında Microsoft, Nintendo, Sony, Activision, Blizzard, Electronic Arts, Square Enix ve Ubisoft da dahil olmak üzere hemen hemen tüm büyük video oyun yayıncıları bulunuyor. ESA konuyla ilgili açıklamasında "ABD'de oynanan aynı video oyunlar dünya genelinde de oynanıyor. Bununla birlikte, silah şiddeti oranı ABD'de diğer ülkelerden çok daha yüksek. Birçok yetkili bilimsel kayıtları incelemiş ve medya içeriği ile gerçek yaşam şiddeti arasında hiçbir bağlantı bulunmadığını tespit etmiştir" dedi.

http://www.businessinsider.com/president-trump-video-games-florida-school-shooting-2018-3