Tsubasa Oozora gollerine mobilde devam ediyor

Bir türlü yere düşmeyen topları ve koşmakla bitmeyen statları ile bir neslin gönlünde taht kuran Captain Tsubasa serisi, mobil dünyada da fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Captain Tsubasa: Dream Team neler sunuyor?

Captain Tsubasa: Dream Team adındaki yeni oyun daha çok menajerlik ağırlıklı olarak hazırlanmış. Kuş bakışı oyun yönetilirken efsane ikili mücadeleler, goller ve kurtarışlar için kamera saha içerisine de iniyor.

Koç Roberto’nun Brezilya’ya götüreceğine söz vermesine rağmen Tsubasa’yı terk etmesinden iki yıl sonrasında başlayan oyunun hikayesi, buradan sonra kontrolü kullanıcıya bırakıyor. Antrenman, oyuncuların yetenekleri, transferler gibi pek çok unsur ile rüya takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Serinin Hyuga gibi pek çok efsane futbolcusunu da transfer edebiliyorsunuz.

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Hikaye modu ile Tsubasa’nın hayatını yaşarken aynı zamanda diğer oyuncularla bir takım içerisinde veya karşı karşıya da oynayabiliyorsunuz. Sürekli gerçekleştirilen turnuva etkinlikleri ile de hem takımınızı deniyor hem de para kazanıyorsunuz.

Transferlerin oldukça pahalı olduğunu belirtmek gerek. Ya sürekli maç kazanmak ya da parayla oyun içi para birimi satın almak zorundasınız. Ayrıca oyun menüsüne alışmak bir hayli zaman alıyor. İsterseniz otomatik ilerlemeyi seçerek kendinizi yormadan süreci izleyebilirsiniz. Yine de Tsubasa hayranları için nostaljik bir oyun olmuş.



