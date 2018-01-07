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Tsubasa Oozora gollerine mobilde devam ediyor

Captain Tsubasa: Dream Team oyunu daha çok menajerlik üzerine kurulmuş. Her oyuncunun farklı vuruş tarzı var ve karakterler geliştirmeye açık. Burada da iş menajere düşüyor.
1 yıl
5,3b
1
17
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir türlü yere düşmeyen topları ve koşmakla bitmeyen statları ile bir neslin gönlünde taht kuran Captain Tsubasa serisi, mobil dünyada da fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Captain Tsubasa: Dream Team neler sunuyor?

Captain Tsubasa: Dream Team adındaki yeni oyun daha çok menajerlik ağırlıklı olarak hazırlanmış. Kuş bakışı oyun yönetilirken efsane ikili mücadeleler, goller ve kurtarışlar için kamera saha içerisine de iniyor.

Koç Roberto’nun Brezilya’ya götüreceğine söz vermesine rağmen Tsubasa’yı terk etmesinden iki yıl sonrasında başlayan oyunun hikayesi, buradan sonra kontrolü kullanıcıya bırakıyor. Antrenman, oyuncuların yetenekleri, transferler gibi pek çok unsur ile rüya takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Serinin Hyuga gibi pek çok efsane futbolcusunu da transfer edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Sahte Uber uygulaması şifrelerinizi çalıyor"

Hikaye modu ile Tsubasa’nın hayatını yaşarken aynı zamanda diğer oyuncularla bir takım içerisinde veya karşı karşıya da oynayabiliyorsunuz. Sürekli gerçekleştirilen turnuva etkinlikleri ile de hem takımınızı deniyor hem de para kazanıyorsunuz.

Transferlerin oldukça pahalı olduğunu belirtmek gerek. Ya sürekli maç kazanmak ya da parayla oyun içi para birimi satın almak zorundasınız. Ayrıca oyun menüsüne alışmak bir hayli zaman alıyor. İsterseniz otomatik ilerlemeyi seçerek kendinizi yormadan süreci izleyebilirsiniz. Yine de Tsubasa hayranları için nostaljik bir oyun olmuş.

Captain Tsubasa: Google Play II App Store


 

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anduril25 1 yıl en beğenilen
Yaklaşık 1 aydır oyunu oynuyorum anlattıklarınızla yakından uzaktan alakası yok oyunun.
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NBA01 10 ay
Selam millet bir YT kanalım var ve son 1 senedir Tsubasa videoları çekiyorum. Oyunu cidden öğrenmek isteyen vs. varsa buyursun gelsin like yada abone istemez siz isterseniz olursunuz :D
NBA01: ►https://www.youtube.com/c/NBA01
Gelmişken bir tip vererek gideyim. Oyuna yeni başlayanlar yada Reroll yapmak isteyenler şuanda faal olan eventi kaçırmasınlar çünkü bu özel WC formalı oyuncular bir daha gelmiyecek (1-2 sene sonra Klab bi çılgınlık yapmazsa tabi) ve bu event de ayın 31 inde son bulacak. Ondan mütevellit şimdiden elinizi çabuk tutup en kötü kalecisi WC Formalı Kırmızı Wakabayashi yada WC Formalı Mavi Müller bulmaya çalışın en kötü bu ikisinden birini bulun sonra hangisini bulduysanız aynı renkten diğer WC formalı adamları yada değerli diğer transferleri bulmaya çalışın. isterseniz full 11 Festival + Collection takım kurun uyum yoksa sıkıntıdır uyuma dikkat edin (Renk uyumu).
Hadi kalın sağlıcakla.
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Nexi-Ma 1 yıl
Oyun güzel değil ama çok severim Tsubasa'yı.
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DineİnValhalla 1 yıl
Küçükken sabahın köründe kalkıp televizyonun başına oturduğum günler hala aklımda


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Shanki 1 yıl
Ben de başlamayı düşünüyorum oyuna
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Redtwister 1 yıl
ben 1 aydır oynuyorum defans 3 lü hariç hepsini ssr yaptım 2 3 oyuncuyu kendim ssr ye yükselttim topladığım madalyalar falanla değiş tokuşlarla kart alarak hallettim. yalnız oyuncuyu sr den ssr ye çevirmek için sr yi max lv olan 60 lvl e çekmeniz gerekiyor 60 lvl yapıp ssr yaptığınızda level tekrar 0 oluyor. gerekli kitapları biriktirdikten sonra çevirmenizi öneririm. bir de tüm kitapları okuması hemen hemen aynı para alması çok saçma onun için sr den düşük beceri kitabını okumuyorum satıyorum. oyunda hızlı mod var ama hızlı modda sanal zeka çok kötü oynuyor yavaş oynamanızı öneririm. lig maçları iyi kazandığınız puanla hediye kazanabiliyorsunuz. ayrıca arkadaşlarınızdan maç öncesi bonus tarzından arkadaş puanı alabiliyorsunuz bunlarla transfer yapıp bk ve futbolcu alma şansınız var. size tavsiyem 50 db biriktirip toplu transfer yapmanız. bir de oyun çok hata veriyor geçen 3 milyon indirme falan diye hediye geldi tam kabul edeceğim oyun hata verdi ödül gelmedi sanırım 5 10 tane db veriyordu. maçları zar zor kazanıyorsunuz tam sonuç tablosu gelecek ekran hatası veriyor . başlamadıysanız başlamanızı önermem. internetten oynanıyor ama çok az kota yiyor gün içinde neredeyse elimden düşmüyor 100 mb anca çekiyor. içinde ki klipler falan önceden yükleniyor galiba.. ek olarak transferde hep aynı adamları verip duruyor hiç defans ssr verdiğini görmedim. etkinliklerde bile varsa yoksa fw veriyor defans ve gk zor iş. gk yi kendim ssr yaptım dünyanın emeği gitti.
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frostxxx07 1 yıl
Tsubasa özel sut tekniği bende yok o yüzden biraz zor oluyor 1haftadir oynuyorum bende
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egzersayz 1 yıl frostxxx07
frostxxx07
Tsubasa özel sut tekniği bende yok o yüzden biraz zor oluyor 1haftadir oynuyorum bende

Hocam durum ne oynamaya devam ediyor musun ?
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egzersayz 1 yıl
4 Gündür oynuyorum güzel ve eğlenceli bir oyun.Hikaye modu , lig ve online modları mevcut.Yenilik getirilmezse çabuk sıkacak gibi geliyor.
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Astforum 1 yıl
Vay be ne izlerdik bunun çizgi filmini
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anduril25 1 yıl en beğenilen
Yaklaşık 1 aydır oyunu oynuyorum anlattıklarınızla yakından uzaktan alakası yok oyunun.
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ssj 1 yıl
Klasik nes oyunu tarzında olmuş, zamanla sıkılabilirsiniz.
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