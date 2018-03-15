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Tüketicilerin korunması için geliştirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek

Yakın bir zamanda tüketici sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünlerin listesine tek bir noktadan erişebileceksiniz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bunun için geliştiriliyor.
1 yıl
2,2b
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7
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yaşanan olaylar artık dolandırıcılık yöntemlerinin çok kolay bir şekilde hayata geçirilebildiğini gösteriyor. Daha tüketici elindeki ürünün ne olduğunu anlamadan kötü niyetli kişiler alacağını almış oluyor. Bunun önüne geçmek için yeni bir sistem devreye giriyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi nedir?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından verilen bilgilere göre tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması noktasında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi faaliyete geçiyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Önümüzdeki dönemde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünler bir veri tabanında toplanacak. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile vatandaşın tüm bu verilere tek bir yerden ulaşması mümkün olacak. Sosyal medya ile entegre bir yapı sayesinde geniş çaplı bir hitap alanı oluşacak.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi için mobil uygulama desteği de olacak mı ve net olarak hangi tarihte kullanıma sunulacak şimdilik bir bilgi verilmedi. Ayrıca e-ticaret siteleri için de güven damgası uygulaması başlıyor. Güven damgası ile e-ticaret sitelerinin güvenli bir alışverişe uygun olup olmadığı tüketiciye yansıtılmış olacak.

 

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/guvensiz-urun-bilgi-sistemi-bu-yil-faaliyete-gececek/1089600 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 1 yıl en beğenilen
Halkın sağlığı ve güvenliği?
diken.com.tr/...
Şeker fabrikaları'nın satılması ve nişasta bazlı şeker tehlikesi:
diken.com.tr/...
Vatandaşa yedirilen hastalıklı etler:
odatv.com/...
Son zamanlarda sürekli askerimizin zehirlenme haberleri:
tr.sputniknews.com/...
Ve bunun gibi daha pekçok şey varken, pek inandırıcı gelmedi.
Halkın sağlığı ve güvenliği?diken.com.tr/...Şeker fabrikaları'nın satılması ve nişasta bazlı şeker tehlikesi:diken.com.tr/...
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1ses1 1 yıl 3qzotix
Sigara sağlığa zararlı ve satılıyor ve alınıyor. Gazlı içeceklerin hepsi Tatlı olan şekerllemeler alkol bunların hepsi zararlı ama satılıyor.

Bu sistemle hiçbir ülke baş edememeiş ABD bile baş edemiyor.
Sigara sağlığa zararlı ve satılıyor ve alınıyor. Gazlı içeceklerin hepsi Tatlı olan şekerllemeler alkol bunların hepsi zararlı ama satılıyor.Bu sist...
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Yanıtla +4
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RaptorFX 1 yıl
Bugün öğrencilerle petrolün atık kısmı hakkında konuşuyorduk. Yiyeceklerin sırası biterse giysilerden kullandığımız aletlere kadar her yere yerleşmiş petrol yan ürünlerini de tartışalım. Klavyeden, fareye, cep telefonundan, bina iç-dış kaplamalarına varana kadar. Giydiğimiz giysiler de dahil hepsi petrol türevi. İşin bu kısmı nedense cılız dile getiriliyor.
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redoracle 1 yıl en beğenilen
Halkın sağlığı ve güvenliği?
diken.com.tr/...
Şeker fabrikaları'nın satılması ve nişasta bazlı şeker tehlikesi:
diken.com.tr/...
Vatandaşa yedirilen hastalıklı etler:
odatv.com/...
Son zamanlarda sürekli askerimizin zehirlenme haberleri:
tr.sputniknews.com/...
Ve bunun gibi daha pekçok şey varken, pek inandırıcı gelmedi.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 yıl
Vergilerle ruh hastası yaptıkları tüketiciyi mi koruyacaklar.
Bana hiç samimi gelmiyor.
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keremec 1 yıl
Ben yazıyım hemen bir tane, Marka: Sony Ürün: Xperia M4 Aqua. Hem telefonun kendisi hem de rezil satış sonrası desteği yüzünden kanser oldum. Tedavi için Tüketici Hakem heyetine başvurdum, 6 aydır tedavi devam ediyor, biraz uzun sürüyor ama inşallah olumlu sonuçlanacak tedavi.
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3qzotix 1 yıl
Benim aklım almıyor. Sağlığa zararlıysa neden satmalarına izin veriyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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1ses1 1 yıl 3qzotix
Sigara sağlığa zararlı ve satılıyor ve alınıyor. Gazlı içeceklerin hepsi Tatlı olan şekerllemeler alkol bunların hepsi zararlı ama satılıyor.

Bu sistemle hiçbir ülke baş edememeiş ABD bile baş edemiyor.
Yanıtla +4
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Artunç 1 yıl
Faydalı bir uygulamaya benziyor. Ama bakalım verimli olacak mı onu da zaman içinde anlarız zaten.
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