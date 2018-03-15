Tüketicilerin korunması için geliştirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek

Son dönemde yaşanan olaylar artık dolandırıcılık yöntemlerinin çok kolay bir şekilde hayata geçirilebildiğini gösteriyor. Daha tüketici elindeki ürünün ne olduğunu anlamadan kötü niyetli kişiler alacağını almış oluyor. Bunun önüne geçmek için yeni bir sistem devreye giriyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi nedir?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından verilen bilgilere göre tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması noktasında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi faaliyete geçiyor.

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Önümüzdeki dönemde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünler bir veri tabanında toplanacak. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile vatandaşın tüm bu verilere tek bir yerden ulaşması mümkün olacak. Sosyal medya ile entegre bir yapı sayesinde geniş çaplı bir hitap alanı oluşacak.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi için mobil uygulama desteği de olacak mı ve net olarak hangi tarihte kullanıma sunulacak şimdilik bir bilgi verilmedi. Ayrıca e-ticaret siteleri için de güven damgası uygulaması başlıyor. Güven damgası ile e-ticaret sitelerinin güvenli bir alışverişe uygun olup olmadığı tüketiciye yansıtılmış olacak.