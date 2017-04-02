Tüm Android mağazalarının gelirleri App Store’u geride bırakmak üzere

Google Play mağazası sayısal olarak App Store’un kat kat önünde olsa da elde edilen gelir açısından App Store yıllardır liderliği elinden bırakmıyordu. Devasa hale gelen Android ekosistemi bu avantajı ortadan kaldırmak üzere.

Gelirler uçtu

Google Play mağazası resmi olarak Android işletim sisteminin uygulama indirme merkezi olsa da Amazon, Getjar, Yandex, Opera gibi yüzlerce alternatif uygulama mağazası mevcut. Bunların hepsinin toplamı Apple’dan daha fazla gelir elde ediyor.

Yapılan analizlere göre Android uygulama mağazaları bu yıl içerisinde toplamda 41 milyar dolar gelir hacmine ulaşacak. Google Play mağazası toplamda 21 milyar dolar, üçüncü taraf uygulama mağazaları ise toplamda 20 milyar dolar gelir elde edecek. App Store ise 40 milyar dolara ulaşacak.

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2021 yılına geldiğimizde ise aradaki fark daha da açılıyor. Tahminlere göre Android mağazaları toplamda 78 milyar dolar gelir üretiyor. Bunun 42 milyar doları Google Play mağazasına, 36 milyar doları ise üçüncü taraf mağazalara ait. App Store ise 60 milyar dolara yükseliyor.

İndirme rakamları

İndirme rakamları açısından çok uçuk farklar söz konusu. Bu yıl Android mağazalarının toplamda 165 milyar indirme rakamına ulaşması bekleniyor. Bunun 114 milyarı Google Play, 51 milyarı da üçüncü taraf mağazalara ait. App Store 30 milyar civarında kalıyor.

2021 yılında ise yaklaşık 308 milyarlık kümülatif indirme rakamı söz konusu. Bunun 196 milyarı Google Play, 112 milyarı ise üçüncü taraf mağazalara ait. App Store ise 42 milyar indirme rakamında kalıyor.

Akıllı telefon pazarı son iki yıldır bir yavaşlama içerisinde ancak artık yıllık 2 milyar rakamına doğru ilerlediğimiz için yüzde 3-5 oranındaki artışlar bile 100 milyon cihaz satışı anlamına geliyor. Artıştan en fazla yararlanan ekosistem ise hiç şüphesiz Android.