Tüm Android mağazalarının gelirleri App Store’u geride bırakmak üzere

Google Play mağazası sayısal olarak App Store’un kat kat önünde olsa da elde edilen gelir açısından App Store yıllardır liderliği elinden bırakmıyordu. Devasa hale gelen Android ekosistemi bu avantajı ortadan kaldırmak üzere.
Gelirler uçtu
Google Play mağazası resmi olarak Android işletim sisteminin uygulama indirme merkezi olsa da Amazon, Getjar, Yandex, Opera gibi yüzlerce alternatif uygulama mağazası mevcut. Bunların hepsinin toplamı Apple’dan daha fazla gelir elde ediyor.
Yapılan analizlere göre Android uygulama mağazaları bu yıl içerisinde toplamda 41 milyar dolar gelir hacmine ulaşacak. Google Play mağazası toplamda 21 milyar dolar, üçüncü taraf uygulama mağazaları ise toplamda 20 milyar dolar gelir elde edecek. App Store ise 40 milyar dolara ulaşacak.Ayrıca Bkz. "Diriliş Ertuğrul temalı kılıç sallama oyunu denemesi ile tanışın"
2021 yılına geldiğimizde ise aradaki fark daha da açılıyor. Tahminlere göre Android mağazaları toplamda 78 milyar dolar gelir üretiyor. Bunun 42 milyar doları Google Play mağazasına, 36 milyar doları ise üçüncü taraf mağazalara ait. App Store ise 60 milyar dolara yükseliyor.
İndirme rakamları
İndirme rakamları açısından çok uçuk farklar söz konusu. Bu yıl Android mağazalarının toplamda 165 milyar indirme rakamına ulaşması bekleniyor. Bunun 114 milyarı Google Play, 51 milyarı da üçüncü taraf mağazalara ait. App Store 30 milyar civarında kalıyor.
2021 yılında ise yaklaşık 308 milyarlık kümülatif indirme rakamı söz konusu. Bunun 196 milyarı Google Play, 112 milyarı ise üçüncü taraf mağazalara ait. App Store ise 42 milyar indirme rakamında kalıyor.
Akıllı telefon pazarı son iki yıldır bir yavaşlama içerisinde ancak artık yıllık 2 milyar rakamına doğru ilerlediğimiz için yüzde 3-5 oranındaki artışlar bile 100 milyon cihaz satışı anlamına geliyor. Artıştan en fazla yararlanan ekosistem ise hiç şüphesiz Android.
http://www.androidpolice.com/2017/03/29/android-expected-pass-ios-app-store-revenue-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir tarafta 30 milyar indirme ve 40 milyar dolar gelir.
Diğer tarafta 160 milyar indirme ve 40 milyar dolar gelir.
Kısacası apple kullanıcılarının her şeye fuzuli para vermeye hevesli olmalarından kaynaklanıyor.
Buradan görülüyor ki ios da ortalama uygulama ücreti 1.33 dolar.
Android de ise bu rakam 0.25 dolar.
Peki bu neden böyle? Bir arkadaşın dediği gibi duvar kağıdına bile para ödüyorlar. Yani haksız değil.
Mesela örnek vereyim. Parrot drone alıyorsun. Kullanmak için telefonuna freeflight yazılımını yüklemen lazım. Bu android markette olması gerektiği gibi ücretsiz. Oysa aynı uygulamayı iphone a indireyim dediğinde karşına bir ücret çıkıyor.
Ya düşünsene bilmem kaç bin tl verip drone almışsın uygulama mağazasında resmi uygulaması paralı.
Creative in sürücüye, microsoft un explorer a reklam koyması gibi bir şey. Saçmalık yani.
Her iddia ya girerim yakında bankaların uygulamaları bile ücretli olacak ios da. Hatta iphone 7 ile dalga geçen video da dediği gibi. Facebook un mavisi ya da youtube un kırmızısı da ücretli olacak. : )
dünya amerikanın tekelinde son 50 yıldır.
android mi ios diye tartışmanıza sistem izin verir.hatta bundan memnun da olur.ama başka bir ülkeden yazılım çıkmışsa bırak konuşmayı yavaş yavaş işini bitirirler.symbianın meego nun başına neler geldiğini biliyoruz.
uygulama satın alabildiğiniz 20 tane android mağazası sayamazsınız.
Bizimkilerden birine dilek cini gelmiş, demiş ne dilersen dile gerçekleştireceğim, ancak komşuna dilediğinin 2 katını vereceğim. Adam düşünmüş düşünmüş, benim bir gözümü çıkarmanı diliyorum demiş.
Enayi dediğin insanlar emeğe saygı duyuyor ve geliştiricilerin emeğinin karşılığında parasını ödeyerek androidden çok daha kaliteli uygulamaları kullanıyor.
Adam korsanı savunmuş mesajı beğenilmiş helal olsun dh fandroidleri sizi
O kadar adet Android telefonların çok büyük çoğunluğu 150 dolarlık olduğu için olabilir mi? 150 dolarlık telefon alan adam ile 700 dolarlık telefon almak için bebeğini, karısını, kendini satan canlı sence uygulama satın almaya geldiğinde aynı parayı öder mi?
Merhaba, bu durum da Google ı eleştirebileceğimiz birşey olduğunu düşünmüyorum, Apple ın her uygulamasının paralı olmasını mı takdir ediyorsunuz yani?
İkisinin de memleketime bir faydası yok o ayrı ama en azından her uygulamaya para almıyor diye Google ı aşağılamak garip.
Olaya tek ülke açısından bakmak doğru değildir. Mesala Çin playstore kullanmıyor
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