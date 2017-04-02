Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüm Android mağazalarının gelirleri App Store’u geride bırakmak üzere

Google Play resmi olarak Android işletim sisteminin uygulama mağazası olsa da Amazon, Getjar gibi yüzlerce alternatif mevcut. Bunların hepsinin toplamı Apple’dan daha fazla gelir elde ediyor.
2 yıl
3,7b
1
32
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tüm Android mağazalarının gelirleri App Store’u geride bırakmak üzere

Google Play mağazası sayısal olarak App Store’un kat kat önünde olsa da elde edilen gelir açısından App Store yıllardır liderliği elinden bırakmıyordu. Devasa hale gelen Android ekosistemi bu avantajı ortadan kaldırmak üzere.

Gelirler uçtu

Google Play mağazası resmi olarak Android işletim sisteminin uygulama indirme merkezi olsa da Amazon, Getjar, Yandex, Opera gibi yüzlerce alternatif uygulama mağazası mevcut. Bunların hepsinin toplamı Apple’dan daha fazla gelir elde ediyor.

Yapılan analizlere göre Android uygulama mağazaları bu yıl içerisinde toplamda 41 milyar dolar gelir hacmine ulaşacak. Google Play mağazası toplamda 21 milyar dolar, üçüncü taraf uygulama mağazaları ise toplamda 20 milyar dolar gelir elde edecek. App Store ise 40 milyar dolara ulaşacak.

Ayrıca Bkz. "Diriliş Ertuğrul temalı kılıç sallama oyunu denemesi ile tanışın"

2021 yılına geldiğimizde ise aradaki fark daha da açılıyor. Tahminlere göre Android mağazaları toplamda 78 milyar dolar gelir üretiyor. Bunun 42 milyar doları Google Play mağazasına, 36 milyar doları ise üçüncü taraf mağazalara ait. App Store ise 60 milyar dolara yükseliyor.

İndirme rakamları

İndirme rakamları açısından çok uçuk farklar söz konusu. Bu yıl Android mağazalarının toplamda 165 milyar indirme rakamına ulaşması bekleniyor. Bunun 114 milyarı Google Play, 51 milyarı da üçüncü taraf mağazalara ait. App Store 30 milyar civarında kalıyor.

2021 yılında ise yaklaşık 308 milyarlık kümülatif indirme rakamı söz konusu. Bunun 196 milyarı Google Play, 112 milyarı ise üçüncü taraf mağazalara ait. App Store ise 42 milyar indirme rakamında kalıyor.

Akıllı telefon pazarı son iki yıldır bir yavaşlama içerisinde ancak artık yıllık 2 milyar rakamına doğru ilerlediğimiz için yüzde 3-5 oranındaki artışlar bile 100 milyon cihaz satışı anlamına geliyor. Artıştan en fazla yararlanan ekosistem ise hiç şüphesiz Android. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/03/29/android-expected-pass-ios-app-store-revenue-year/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jül Sezar 2 yıl en beğenilen
Hepsini toplayinca 1 adam edebiliyor
4 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
___Lawyer___ 2 yıl
Hayatımda okuduğum en saçma haber. Neymiş hepsini toplayınca AppStore gelirlerini geçiyormuş
Biri de demiyor arkadaş o kadar adet Android telefon var neden Google Play geliri AppStore gelirinin yarısı diye.
Hayatımda okuduğum en saçma haber. Neymiş hepsini toplayınca AppStore gelirlerini geçiyormuşBiri de demiyor arkadaş o kadar adet Android telefon va...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shoresh 2 yıl
android kullanıcıları neredeyse butun ucretli uygulamalari netten bulup yukleyebiliyor yani elmalar gibi her oka para odemiyor.. aradaki fark ise bir duvar kağıdına bile para ödemek zorunda olan enayi sayisina tekabul ediyor..
android kullanıcıları neredeyse butun ucretli uygulamalari netten bulup yukleyebiliyor yani elmalar gibi her oka para odemiyor.. aradaki fark ise bir duvar kağ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DigitalWorld 2 yıl
Bu arada korsan falan olayına girmeye gerek yok. Buradaki rakamlar resmi rakamlar. Yani falanca siteden indirirken ilaçlı apk ları içermiyor. O yüzden tartışmaya gerek yok.
Bir tarafta 30 milyar indirme ve 40 milyar dolar gelir.
Diğer tarafta 160 milyar indirme ve 40 milyar dolar gelir.
Kısacası apple kullanıcılarının her şeye fuzuli para vermeye hevesli olmalarından kaynaklanıyor.
Buradan görülüyor ki ios da ortalama uygulama ücreti 1.33 dolar.
Android de ise bu rakam 0.25 dolar.
Peki bu neden böyle? Bir arkadaşın dediği gibi duvar kağıdına bile para ödüyorlar. Yani haksız değil.
Mesela örnek vereyim. Parrot drone alıyorsun. Kullanmak için telefonuna freeflight yazılımını yüklemen lazım. Bu android markette olması gerektiği gibi ücretsiz. Oysa aynı uygulamayı iphone a indireyim dediğinde karşına bir ücret çıkıyor.
Ya düşünsene bilmem kaç bin tl verip drone almışsın uygulama mağazasında resmi uygulaması paralı.
Creative in sürücüye, microsoft un explorer a reklam koyması gibi bir şey. Saçmalık yani.
Her iddia ya girerim yakında bankaların uygulamaları bile ücretli olacak ios da. Hatta iphone 7 ile dalga geçen video da dediği gibi. Facebook un mavisi ya da youtube un kırmızısı da ücretli olacak. : )
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 2 yıl
enteresan değil mi sizce.yazılım dünyasında amerikan şirketlerinden başka bişey yok.bu da şu demek.
dünya amerikanın tekelinde son 50 yıldır.
android mi ios diye tartışmanıza sistem izin verir.hatta bundan memnun da olur.ama başka bir ülkeden yazılım çıkmışsa bırak konuşmayı yavaş yavaş işini bitirirler.symbianın meego nun başına neler geldiğini biliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 2 yıl
Ekrem71 söz sende ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
AppStore'da herşey ücretli çünkü. Google Play'de öyle değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 2 yıl
YÜZLERCE ALTERNATİFİ mi var? herhalde her APK indirilen siteyi uygulama mağazasından sayıyorsunuz. Apple ı yüceltmek için nasıl da yırtınıyorsunuz.
uygulama satın alabildiğiniz 20 tane android mağazası sayamazsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 yıl
Google'da yahudi mantığı var. Nasıl olursa olsun, büyümeye bakıyorlar, karlılığı elde ediyorlar. Apple da biraz bizdeki mantıktan var. Ne olursa olsun ben kazanayım, benim bir şeyimi kullanan başka bir şeyle kullanamasın, hep benim diğer ürünlerimle ancak kullanabilsin.
Bizimkilerden birine dilek cini gelmiş, demiş ne dilersen dile gerçekleştireceğim, ancak komşuna dilediğinin 2 katını vereceğim. Adam düşünmüş düşünmüş, benim bir gözümü çıkarmanı diliyorum demiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Şimdi anti androidçiler ve anti ioscular gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shoresh 2 yıl
android kullanıcıları neredeyse butun ucretli uygulamalari netten bulup yukleyebiliyor yani elmalar gibi her oka para odemiyor.. aradaki fark ise bir duvar kağıdına bile para ödemek zorunda olan enayi sayisina tekabul ediyor..
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 2 yıl Shoresh
Shoresh

android kullanıcıları neredeyse butun ucretli uygulamalari netten bulup yukleyebiliyor yani elmalar gibi her oka para odemiyor.. aradaki fark ise bir duvar kağıdına bile para ödemek zorunda olan enayi sayisina tekabul ediyor..

Enayi dediğin insanlar emeğe saygı duyuyor ve geliştiricilerin emeğinin karşılığında parasını ödeyerek androidden çok daha kaliteli uygulamaları kullanıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 2 yıl Shoresh
Shoresh
android kullanıcıları neredeyse butun ucretli uygulamalari netten bulup yukleyebiliyor yani elmalar gibi her oka para odemiyor.. aradaki fark ise bir duvar kağıdına bile para ödemek zorunda olan enayi sayisina tekabul ediyor..

Adam korsanı savunmuş mesajı beğenilmiş helal olsun dh fandroidleri sizi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
___Lawyer___ 2 yıl
Hayatımda okuduğum en saçma haber. Neymiş hepsini toplayınca AppStore gelirlerini geçiyormuş
Biri de demiyor arkadaş o kadar adet Android telefon var neden Google Play geliri AppStore gelirinin yarısı diye.
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 2 yıl ___Lawyer___
Cevap koskocaman bir çin. En doğru karşılaştırma budur aksi iddia edilemez.Androidde alternatif marketler varken, iphoneye sadece appstoreden uygulama yüklenebiliyor. Bir ekosistemi karşılaştırıyorsan herşeyiyle ele almak lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl ___Lawyer___
___Lawyer___

Hayatımda okuduğum en saçma haber. Neymiş hepsini toplayınca AppStore gelirlerini geçiyormuş
Biri de demiyor arkadaş o kadar adet Android telefon var neden Google Play geliri AppStore gelirinin yarısı diye.

O kadar adet Android telefonların çok büyük çoğunluğu 150 dolarlık olduğu için olabilir mi? 150 dolarlık telefon alan adam ile 700 dolarlık telefon almak için bebeğini, karısını, kendini satan canlı sence uygulama satın almaya geldiğinde aynı parayı öder mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pesimistick 2 yıl ___Lawyer___
___Lawyer___

Hayatımda okuduğum en saçma haber. Neymiş hepsini toplayınca AppStore gelirlerini geçiyormuş
Biri de demiyor arkadaş o kadar adet Android telefon var neden Google Play geliri AppStore gelirinin yarısı diye.

Merhaba, bu durum da Google ı eleştirebileceğimiz birşey olduğunu düşünmüyorum, Apple ın her uygulamasının paralı olmasını mı takdir ediyorsunuz yani?
İkisinin de memleketime bir faydası yok o ayrı ama en azından her uygulamaya para almıyor diye Google ı aşağılamak garip.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 2 yıl
Yakalamışken sorayım Google Play Store dışında mağaza kullananız var mı acaba ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 2 yıl gun
gun
Yakalamışken sorayım Google Play Store dışında mağaza kullananız var mı acaba ?

Olaya tek ülke açısından bakmak doğru değildir. Mesala Çin playstore kullanmıyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3684 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, android google play ve
4 etiket daha ios app store Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Dünyada yenilenebilir enerjide rekor artış: Türkiye’de durum ne? 2 yıl Dyson, elektrikli otomobil fikrini rafa kaldırdı 2 yıl LG G6′nın Türkiye fiyatı ve satış tarihi netlik kazandı 2 yıl Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli güneş paneli üreticilerine ek vergi getirildi! 2 yıl Apple yeni iPhone'lar için kendi grafik işlemcisini üretecek 2 yıl YTÜ Otomotiv Teknolojileri Etkinliği'17 başlıyor 2 yıl Turkcell 4.5G ile kullanıcıların data kullanımı yüzde 92 arttı 2 yıl HTC U amiral gemisi 6GB RAM ve Snapdragon 835'le geliyor 2 yıl Avustralya da ülkeye yapılan uçuşlar için özel güvenlik önlemleri alıyor 2 yıl Mobilite: Galaxy S8 yorumlarımız, HTC U, LG G6 ve dahası... 2 yıl Davut Sapanı: İsrail rüya projeyi tamamladı! 2 yıl Liter of Light projesi pet şişeleri ışık kaynağına dönüştürüyor 2 yıl Yeni Mumya filmi The Mummy'den ikinci fragman yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 hakkında bilmeniz gerekenler 2 yıl Smart TVler yayın sinyali üzerinden ele geçirilebiliyor 2 yıl Teknoloji devlerinden ilginç 1 Nisan şakaları 2 yıl Uçan ve kapıya kadar teslimat yapan robot 2 yıl Çift kameralı Moto X 2017’nin yeni bir fotoğrafı ve özellikleri sızdırıldı 2 yıl Silahlandırılmış polis droneları gerçek oluyor 2 yıl Mercedes, 10 sene içerisinde sürücüsüz otomobil üretebileceğini düşünmüyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tüm Android mağazalarının gelirleri App Store’u geride bırakmak üzere Sonraki DDR5 standardı 2020 yılına yetişiyor 2 yıl iPhone 7 Foxconn’a yaradı: Şirket yüzde 30 gelir artışı sağladı 2 yıl Mad Catz iflas erteleme istedi 2 yıl Exynos 8895'li Galaxy S8, Snapdragon 835'li modeli gölgede bıraktı 2 yıl Casper VIA F1 incelemesi "Şık tasarım, Çift arka kamera" 2 yıl Xiaomi Mi 6 30 MP kameraya sahip olabilir 2 yıl Alman mahkemesi korsanla mücadele için aileleri cezalandırma kararı aldı 2 yıl ABD’nin telekomünikasyon devleri: İnternet verilerini satmayacağız 2 yıl Çılgın ASUS sistemler ve RGB devrimi özel video 2 yıl Vahşi doğada nesli tükendiği sanılan köpek türü görüntülendi 2 yıl It fragmanı interneti salladı; Hızlı ve Öfkeli'nin rekorunu kırdı 2 yıl CIA antivirüs programlarının güvenliğini aşmanın yolunu biliyor 2 yıl N.O.V.A. Legacy sadece Android için indirmeye sunuldu 2 yıl ADATA performans odaklı yeni SSD modelini duyurdu 2 yıl Oculus Rift’in mimarı Palmer Luckey, Facebook’tan ayrıldı 2 yıl Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition geliyor 2 yıl Ms. Pac-Man Google Maps’e geldi 2 yıl Periscope isim hakkı davasını kaybetti, Türkiye'de kapanıyor mu? 2 yıl Twitter’ın yumurta avatarı “çok sevildiği için” kaldırıldı 2 yıl Ulaştırma Bakanlığının "ucuz internet" tarifeleri belli oldu! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim