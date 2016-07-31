Instagram'da artık "istenmeyen yorumlar" engellenebilecek

Instagram profiliniz eğer herkese açıksa ve fotoğraflarınızı etiketlerle (hashtag) yayınlıyorsanız muhtemelen istenmeyen yorumlara maruz kalmışsınızdır. Zira bazı giyim ürünleri satan ya da -komik videolar gibi- belirli bir amaç için oluşturulmuş profiller kendilerini tanıtmak, daha fazla kişiye ulaşabilmek için bazı etiketleri takibe alarak paylaşımların altına yorum bırakıyorlar. Bunun yanı sıra kimi kullanıcılar ise takipçi ve beğeni sayılarını arttırabilmek için "Geri takip, son foto karşılıklı, takibe takip" gibi yorumlar yazabiliyorlar.

Konu hakkında gelen şikayetleri değerlendiren Instagram sosyal ağın samimi, güvenli ve eğlenceli yapısını koruyabilmek için yorumlara filtreleme özelliğinin geleceğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar artık oluşturacakları kelime ya da kelime gruplarıyla istenmeyen yorumları otomatik bir şekilde filtreleyebilecekler. Üstelik paylaşılan bir fotoğrafı -aynı YouTube’da olduğu gibi- yorumlara tamamen kapatmak da mümkün olacak.

Özellikle çok fazla takipçisi bulunan ünlü isim ve markalara ait profillerde sıkça karşılaşan bu durumun yanı sıra küfür, hakaret, argo ve taciz içerikli mesajların da önüne geçilecek. Fotoğrafların yorumlara kapatılabilir hale gelmesi ise bazı durumlarda sükunetin sağlanmasında önemli bir rol üstlenecek. Kademeli olarak hayata geçirilecek filtreleme özelliğinin önümüzdeki dönemlerde herkesin beğenisine sunulacağı belirtiliyor.