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Instagram'da artık "istenmeyen yorumlar" engellenebilecek

Instagram'a gelen yeni yorum filtreleme özelliği ile artık fotoğraflarınıza yapılan reklam, hakaret ve taciz içerikli yorumları filtreleyebilecek ya da dilerseniz tamamen engelleyebileceksiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Instagram profiliniz eğer herkese açıksa ve fotoğraflarınızı etiketlerle (hashtag) yayınlıyorsanız muhtemelen istenmeyen yorumlara maruz kalmışsınızdır. Zira bazı giyim ürünleri satan ya da -komik videolar gibi- belirli bir amaç için oluşturulmuş profiller kendilerini tanıtmak, daha fazla kişiye ulaşabilmek için bazı etiketleri takibe alarak paylaşımların altına yorum bırakıyorlar. Bunun yanı sıra kimi kullanıcılar ise takipçi ve beğeni sayılarını arttırabilmek için "Geri takip, son foto karşılıklı, takibe takip" gibi yorumlar yazabiliyorlar.
Konu hakkında gelen şikayetleri değerlendiren Instagram sosyal ağın samimi, güvenli ve eğlenceli yapısını koruyabilmek için yorumlara filtreleme özelliğinin geleceğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar artık oluşturacakları kelime ya da kelime gruplarıyla istenmeyen yorumları otomatik bir şekilde filtreleyebilecekler. Üstelik paylaşılan bir fotoğrafı -aynı YouTube’da olduğu gibi- yorumlara tamamen kapatmak da mümkün olacak.
Özellikle çok fazla takipçisi bulunan ünlü isim ve markalara ait profillerde sıkça karşılaşan bu durumun yanı sıra küfür, hakaret, argo ve taciz içerikli mesajların da önüne geçilecek. Fotoğrafların yorumlara kapatılabilir hale gelmesi ise bazı durumlarda sükunetin sağlanmasında önemli bir rol üstlenecek. Kademeli olarak hayata geçirilecek filtreleme özelliğinin önümüzdeki dönemlerde herkesin beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

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Virinom 3 yıl
Yorumları tamamen kapatabilme güzel olmuş fakat filtre bir işe yaramayacaktır. Adam kelimenin ortasına nokta koyar boşluk bırakır filtrelemeyi aşar.
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personalcomputer 3 yıl
Kurallara aykırı içeriğin engellenmesine karşı değilim fakat bu ifade özgürlüğünü zedeleyebilir.
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Captain_Ivy 3 yıl
Yüksek takipçili hesaplara eleştirili yapılamayacak anlaşılan..
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rtsbora 3 yıl
Yerinde bir özellik. Sosyal medyayı ego tatmin aracı olarak kullanan bir sürü insan var. Bu insanlar istedikleri kişinin profiline gelip, dilediği her şeyi yazabileceğini düşünüyor. Klavyelerinden küfür ve nefret akıyor. Kimse bu insanların kahrını çekmek zorunda değil.
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001ATB 3 yıl
Sonunda be.Yıllardır beklenen özellik.
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alemburda34 3 yıl
Şuan ünlülere bu özellik kullanıma sunulmuş.
Taylor Swift (para göz) kullanıyormuş.
Hakarete karşıyım ama bu özellik eleştiri yapmaya engel olacağını düşünüyorum. Ve instagram için kullanıcı kaybı yaşatacak.
Herşeyi geçtim yoruma kapatmak nedir arkadaş o zaman görüntüleyen kişiye begenmek dışında bir seçenek kalmıyor.
Bence youtube olduğu gibi yoruma kapalı içerikte disklike butonu türevinde seçeneğin gelmesi lazım.
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gurkanse 3 yıl
iddaa, uzaktan personal trainer , kilo verdirici zararlı ilaçlar , ve bunlar gibi insanları dolandıran yada göz göre göre zararlı olan hesaplar para verip SPONSORLU diye kendilerini gözlerimize sokarken iyi ama biz insanları bu bağlantılarda yorum yaparak doğrusunu yazarken "sayın" şerefsiz ve dolandırıcılar istedikleri gibi yorumları engelleyip keyiflerine bakacaklar.ben böyle saçma düzen görmedim.eskiden facebook kötü diye instagram a geçtik sadece foto paylaşılıyor diye şimdi onunda b.ku çıktı.git gide popüleritesini kaybedecekler.
Not:bir kaç sene sonra geçtikten sonra hak vereceksiniz.kenarda dursun bu notum
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