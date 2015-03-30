"Tüm alt bileşenleri yerli telefon için çalışmalar başlatıldı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, katıldığı Elektrik-Elektronik Sektörü Çalıştayı'nın ardından Anadolu Ajansı muhabirine yerli telefon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elektrik-Elektronik sektörünün daha fazla gelişmesini arzuladığını belirten Işık, bu sektörün diğer bir çok önemli sektöre katkı de sağladığını söyledi.

Ayrıca Elektrik Elektronik sektörü ile ilgili rakamları paylaşan Işık "Sektörün 2023'te 34 trilyona ulaşması öngörülen dünya ticaret hacminin yüzde 21'ini oluşturması bekleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Hazırlıklarımızı eksiksiz ve vakit kaybetmeksizin tamamlamalıyız" dedi. Elektronik sektörünün getirdiği cari açık ile ilgili ise " Şu ana kadar 13.4 milyar dolar ihracata karşı, 24.6 milyar dolar ithalatımız var. Burada yerli üretimi artırma ihtiyacımız son derece gerekli." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine yerli akıllı telefon üretimi ile ilgili gelen soruya ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı "Bugün bir ton demir, bir iPhone etmemektedir." şeklinde yanıt verdi. Bakan daha sonra açıklamasına "TÜBİTAK Başkanlığımız yerli cep telefonu geliştirilmesi amacıyla çağrıya çıktı. Bu çağrıyla destek verdiğimiz özel sektör firmaları tarafından tüm alt bileşenleri yerli olan akıllı telefon geliştirilmesi çalışmasına başladık" şeklinde devam etti.

Ayrıca elektronik alanında teşviklerin de yeniden düzenleneceğini aktaran bakan bakanlar kurulunda imzalanan kararname ile elektronik alanda Türkiye'nin her yerinde yapılacak yatırımların "5. bölge teşviki'nden" faydalanacağını belirtti.

Güncelleme : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın "tüm alt bileşenleri yerli" açıklamasını daha doğru anlamak için Mesut Çevik ve Erdi Özüağ'ın hazırladığı "%100 Yerli Telefon mümkün mü? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ne demek istedi? " videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.