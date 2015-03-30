"Tüm alt bileşenleri yerli telefon için çalışmalar başlatıldı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, katıldığı Elektrik-Elektronik Sektörü Çalıştayı'nın ardından Anadolu Ajansı muhabirine yerli telefon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elektrik-Elektronik sektörünün daha fazla gelişmesini arzuladığını belirten Işık, bu sektörün diğer bir çok önemli sektöre katkı de sağladığını söyledi.
Ayrıca Elektrik Elektronik sektörü ile ilgili rakamları paylaşan Işık "Sektörün 2023'te 34 trilyona ulaşması öngörülen dünya ticaret hacminin yüzde 21'ini oluşturması bekleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Hazırlıklarımızı eksiksiz ve vakit kaybetmeksizin tamamlamalıyız" dedi. Elektronik sektörünün getirdiği cari açık ile ilgili ise " Şu ana kadar 13.4 milyar dolar ihracata karşı, 24.6 milyar dolar ithalatımız var. Burada yerli üretimi artırma ihtiyacımız son derece gerekli." şeklinde konuştu.
Bunun üzerine yerli akıllı telefon üretimi ile ilgili gelen soruya ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı "Bugün bir ton demir, bir iPhone etmemektedir." şeklinde yanıt verdi. Bakan daha sonra açıklamasına "TÜBİTAK Başkanlığımız yerli cep telefonu geliştirilmesi amacıyla çağrıya çıktı. Bu çağrıyla destek verdiğimiz özel sektör firmaları tarafından tüm alt bileşenleri yerli olan akıllı telefon geliştirilmesi çalışmasına başladık" şeklinde devam etti.
Ayrıca elektronik alanında teşviklerin de yeniden düzenleneceğini aktaran bakan bakanlar kurulunda imzalanan kararname ile elektronik alanda Türkiye'nin her yerinde yapılacak yatırımların "5. bölge teşviki'nden" faydalanacağını belirtti.
Güncelleme : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın "tüm alt bileşenleri yerli" açıklamasını daha doğru anlamak için Mesut Çevik ve Erdi Özüağ'ın hazırladığı "%100 Yerli Telefon mümkün mü? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ne demek istedi? " videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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O yapılacak tesislerde yüzlerce veya binlerce insan asgari ücret ile çalışacak ama üretilen ürünler teknolojik olarak çok geride kalmış ürünler olacak. En az 1000 liraya gene benim güzel vatandaşıma satılacak.
Apple sanki Amerika'da mı üretim yapıyor? Dünyanın en iyi cihazının maliyeti 200 dolar. Orta seviye şahane ürünlerin maliyeti 100-150 dolar arası. Sende iyi donanımı yaptır sonra gel bize 50 dolar karla sat. Sen devlet isen birilerini zengin etmeyi isteme o zaman. Sömürme bizi. Sende kazan bizde kazanalım. Bizde tüm vatandaşlar olarak senin ürününü alalım. Devlete yancı firmalar zengin olacak diye bizim milliyetçi duygularımız ile oynamayın artık.
Yatırımı üretim tesislerine değil yazılım ve tasarım üzerine yapmamız gerektiğini artık anlayan insanların başkanlık yapması lazım.
Neden mi? Örnek olarak sadece işlemci için bile Samsung'un, Intel'in Arge için yaptığı masraf bizim tüm elektronik ihracatımız kadar. Adamların işlemci için geçmişi onlarca yıla dayanıyor. Sony'nin kamera geçmişi aynı şekilde yıllara dayanıyor. Batarya konusunda gene Korelilerin, Ekran teknolojileri konusunda gene Japonların durumu keza öyle. Şuan dünya üzerinde bile %100 Çin malı bir ürün yokken (kaliteli) biz çıkıp %100 nasıl yapacağız? Tüm dünyaya donanım olarak nasıl kafa tutacağız? Tüm dünyanın kabul ettiği şeyi bizde kabul edelim artık. Adamlar teknolojileri ve yıllardır aldıkları patentler ile zaten o trene bindiler gittiler. Bizim %100 telefon yapma ihtimalimiz düşük hadi yaptık bunun kullanım için vatandaşımızı memnun edecek yeterlilikte olması imkansız olacak.
Kurun sizde Xiaomi gibi devlet destekli bir şirket. Onlar gibi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sadece senede bir adet alabileceği (ticarete dönmemesi için) bir sistem geliştirin. Paramız içeride kalsın. Sonra dünyaya istediğiniz fiyattan satın ürünleri.
Son söz olarak ne bir işçimin ne de bir vatandaşımın sömürüleceği bir proje istemiyorum. Yazılıma önem verelim. Bu böyle oldukça bende Çin malı ürün alıp imei attırarak kullanmaya devam ederim.