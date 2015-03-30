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"Tüm alt bileşenleri yerli telefon için çalışmalar başlatıldı"

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, katıldığı Elektrik-Elektronik Sektörü Çalıştayı'nın ardından Anadolu Ajansı muhabirine yerli telefon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elektrik-Elektronik sektörünün daha fazla gelişmesini arzuladığını belirten Işık, bu sektörün diğer bir çok önemli sektöre katkı de sağladığını söyledi.
Ayrıca Elektrik Elektronik sektörü ile ilgili rakamları paylaşan Işık "Sektörün 2023'te 34 trilyona ulaşması öngörülen dünya ticaret hacminin yüzde 21'ini oluşturması bekleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Hazırlıklarımızı eksiksiz ve vakit kaybetmeksizin tamamlamalıyız" dedi. Elektronik sektörünün getirdiği cari açık ile ilgili ise " Şu ana kadar 13.4 milyar dolar ihracata karşı, 24.6 milyar dolar ithalatımız var. Burada yerli üretimi artırma ihtiyacımız son derece gerekli." şeklinde konuştu.
Bunun üzerine yerli akıllı telefon üretimi ile ilgili gelen soruya ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı "Bugün bir ton demir, bir iPhone etmemektedir." şeklinde yanıt verdi. Bakan daha sonra açıklamasına  "TÜBİTAK Başkanlığımız yerli cep telefonu geliştirilmesi amacıyla çağrıya çıktı. Bu çağrıyla destek verdiğimiz özel sektör firmaları tarafından tüm alt bileşenleri yerli olan akıllı telefon geliştirilmesi çalışmasına başladık" şeklinde devam etti. 
Ayrıca elektronik alanında teşviklerin de yeniden düzenleneceğini aktaran bakan bakanlar kurulunda imzalanan kararname ile elektronik alanda Türkiye'nin her yerinde yapılacak yatırımların "5. bölge teşviki'nden" faydalanacağını belirtti. 
Güncelleme :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın "tüm alt bileşenleri yerli" açıklamasını daha doğru anlamak için Mesut Çevik ve Erdi Özüağ'ın hazırladığı  "%100 Yerli Telefon mümkün mü? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ne demek istedi? " videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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General. 4 yıl en beğenilen
Lan neyi doğru yaptınızki bana yerli telefon yapacakmış, siz önce çalıp çırpmayın millete bağladığınız haracın hesabını verin.Okşayın milletin gururunu alın elinden ekmeğini vurun sırtına sopayı.Geçeceksin ağa bu ayakları yedikmi sanıyorsun hayır yemedik.Kendi yandaşlarına rant sağlayacaksınız cukkayı dolduracaksınız sonrada bişey uydurup herzamanki gibi tüyeceksiniz.Kökünüz kurusun lan yediniz bitirdiniz bu memleketi yazık ya.
Lan neyi doğru yaptınızki bana yerli telefon yapacakmış, siz önce çalıp çırpmayın millete bağladığınız haracın hesabını verin.Okşayın milletin gururunu alın eli...
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shadowmexo 4 yıl
Yeter artık bizim vatansever, milliyetçi duygularımızı sömürmeyin.

O yapılacak tesislerde yüzlerce veya binlerce insan asgari ücret ile çalışacak ama üretilen ürünler teknolojik olarak çok geride kalmış ürünler olacak. En az 1000 liraya gene benim güzel vatandaşıma satılacak.

Apple sanki Amerika'da mı üretim yapıyor? Dünyanın en iyi cihazının maliyeti 200 dolar. Orta seviye şahane ürünlerin maliyeti 100-150 dolar arası. Sende iyi donanımı yaptır sonra gel bize 50 dolar karla sat. Sen devlet isen birilerini zengin etmeyi isteme o zaman. Sömürme bizi. Sende kazan bizde kazanalım. Bizde tüm vatandaşlar olarak senin ürününü alalım. Devlete yancı firmalar zengin olacak diye bizim milliyetçi duygularımız ile oynamayın artık.

Yatırımı üretim tesislerine değil yazılım ve tasarım üzerine yapmamız gerektiğini artık anlayan insanların başkanlık yapması lazım.

Neden mi? Örnek olarak sadece işlemci için bile Samsung'un, Intel'in Arge için yaptığı masraf bizim tüm elektronik ihracatımız kadar. Adamların işlemci için geçmişi onlarca yıla dayanıyor. Sony'nin kamera geçmişi aynı şekilde yıllara dayanıyor. Batarya konusunda gene Korelilerin, Ekran teknolojileri konusunda gene Japonların durumu keza öyle. Şuan dünya üzerinde bile %100 Çin malı bir ürün yokken (kaliteli) biz çıkıp %100 nasıl yapacağız? Tüm dünyaya donanım olarak nasıl kafa tutacağız? Tüm dünyanın kabul ettiği şeyi bizde kabul edelim artık. Adamlar teknolojileri ve yıllardır aldıkları patentler ile zaten o trene bindiler gittiler. Bizim %100 telefon yapma ihtimalimiz düşük hadi yaptık bunun kullanım için vatandaşımızı memnun edecek yeterlilikte olması imkansız olacak.

Kurun sizde Xiaomi gibi devlet destekli bir şirket. Onlar gibi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sadece senede bir adet alabileceği (ticarete dönmemesi için) bir sistem geliştirin. Paramız içeride kalsın. Sonra dünyaya istediğiniz fiyattan satın ürünleri.

Son söz olarak ne bir işçimin ne de bir vatandaşımın sömürüleceği bir proje istemiyorum. Yazılıma önem verelim. Bu böyle oldukça bende Çin malı ürün alıp imei attırarak kullanmaya devam ederim.
Yeter artık bizim vatansever, milliyetçi duygularımızı sömürmeyin.O yapılacak tesislerde yüzlerce veya binlerce insan asgari ücret ile çalışacak ama...
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MrGrey 4 yıl
Bu açıklamalar tamamen yeni gelecek olan vestel vergisine kılıflar bence... Algı yönetimi yapıyorlar. Bakın çalışmalar başladı, bunu desteklemek içinde vergi koyduk kötü mü ettik, milliyetçiliği ayaklar altına alırız ama, sizin milliyetçilik duygunuzu kullanarak vergiyide bindiririz, diye okudum ben makaleyi...
Bu açıklamalar tamamen yeni gelecek olan vestel vergisine kılıflar bence... Algı yönetimi yapıyorlar. Bakın çalışmalar başladı, bunu desteklemek içinde vergi...
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DH Misafiri 3 yıl
acaba bu üretilecek yerli telefon yerli vestel ğibi veya Türkiye de üretilen arabalar ğibi Türkiye de üretilmeyen yerli olmayanlar dan yine daha pahalıya mı satılacak merak ediyorum yerli üretimin İtalya mallardan kendi insanına daha pahalıya satılacaksa hiç gereği yok tıpkı telefonlardan taksici kaldırıp bankalara peşkeş çektikleri gibi
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DH Misafiri 3 yıl
Bu yalana kim inanır.Petrolde , doğal gaz yatakları da bulurlar.Geçen seçimde yerli uçak yapılacaktı.Yaptıklarını gördük.Bildiğin çukurovada kullanılan ilaçlama uçağı.
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DH Misafiri 3 yıl
Evet yaparız ama kılıfını. Dünya devleri bile %100 kendi üretimini gerçekleştiremiyor. Rem, işlemci ve bir çok bileşeni nasıl yapacaksın bilmem, bu iş inşaat yapmaya benzemez. Nasrettin Hoca ne demiş ya tutarsa...
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DH Misafiri 3 yıl
araba, işlemci, telefon yapan binlerce firma var dünyada. bunları yapacak zekamız var. eksik iki şey var. biri milyar dolarlık ilk yatırımı yapacak devlet. ikincisi yerli malın arkasında duracak halk. bunlar eninde sonunda yapılacak. Asıl sorun bu destanı bizler mi yazacağız yoksa torunlarımız mı yazacak. Bu gurur kimin olacak. Tarih kimi yazacak. saygılarımla.
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SiR MaNiaC 4 yıl
12 senedir hiç bir şey yapmayan adamlar. her seçimden önce çıkar böyle sıkar sıkar dururlar.
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clopin 4 yıl
Milyar dolar harcanır bu projeye yapılan cihazıda kimse almaz bizde yaptık demek için ortaya atılmış bir fikir hedef telefon yapmak olmamalı bence yap dünyanın en güçlü işlemcilerine kafa tutacak bi cpu ondan sonra
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kartal172 4 yıl
İlk prototip görselleri sızdırıldı!

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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shindorei 4 yıl
Ülke çapında elektrikleri kesip nedeni için düzgün bir bahane üretemiyorken bu neyin kafası ? yapsınlar batarya koymayı unuturlar ya da saçma salak bileşenler olur. Şu an için önemli olan yerli üretmekten ziyade Vestel e destek verilmesi. En iyisini yapıyorlar tasarla kendi teknolojini kapasitelerini zorlayarak son noktaya gel gerisini hazır al. Hep söylüyorum Teknoloji bizim ülkemize fazla. Bizler geçmişe çakılıp kalmış hiç bir şeyi araştırmayan yeni bişey yapmak yerine yapmamak için aptalca bahaneler üreten koyun bir toplumuz.
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Deníz 4 yıl
kafalar çok güzel herhalde %100 yerli ha, imkansız bunu kendileri de biliyorlar.plastigini anca üretirler
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Blindfire 4 yıl
Aman Vesteli örnek göstermeyin, ismini duyunca bile tüylerim diken diken oluyor.
Vestelin zihniyeti tehlikeli aman deyin. Düşünsenize Vestel gibi bir kaç firmada biz yapamıyoruz, devlete siz vergi yükseltin dediklerini ...
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6.cadde 4 yıl
%100 olmasi icin cpu ve lcd uretebilme kapasitemizin olmasi gerekiyor. Bunlarin hic biri bizde yok. Aslinda gerek de yok simdilik. Bugun htc, motorola, asus, lenovo ve sony gibi buyuk firmalar da kendi islemcilerini uretmiyor.
Huawei ve samsung bu alandan ayriliyor sadece.
Lcd ve islemciyi disaridan alalim ama geri kalan parcalari bi zahmet biz yerli olarak uretelim.
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Erikirazeytin 4 yıl
Bu elektroniğe ilk önce yazılımda başlanmalı.. Başladık ama malum şahıslar gibi sonu devrim arabaları gbi oldu... Gerçekten onca emek boşa gitti.. Bazı tubitAK cılar bu işleri kolay zannediyorlar.. Onca yıllık emek heba olduğu gibi gelecek yıllarımızda heba oldu... Kendinize acımıyorsanız çocuklarınıza acıyın bari..
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