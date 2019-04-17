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Tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji kullanımı mümkün olabilir

Yapılan yeni bir çalışma, 2050 yılına kadar tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji kullanımının mümkün hale gelebileceğini ortaya koydu. Çalışma detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji kullanımı mümkün olabilir
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Enerji İzleme Grubu (EWG) ve Finlandiya’da bulunan LUT Üniversitesinin ortak yürüttüğü bir çalışma; 2050 yılına kadar elektrik, ısınma, ulaşım ve tuzdan arındırma sektörlerinde %100 yenilenebilir enerjiye küresel ölçekte geçilebileceğini ortaya koydu. Aynı araştırma söz konusu geçişin, mevcut küresel enerji sistemi maliyetine kıyasla daha ucuza mal edilebileceğini iddia ediyor.

Enerji dönüşümü alanında uzman olan on dört bilim adamının, en son modelleme sistemlerini kullanarak dört buçuk yıl süreyle çalıştığı proje kapsamında maliyet düşüşünün yüksek risk içeren nükleer enerji gibi teknolojileri devre dışı bırakarak elde edilebileceğini gösteriyor.

Güneş enerjisi en önde 

Öngörülen yeni enerji sisteminin esas yükünü, güneş ve rüzgâr enerjilerinin çekeceği vurgulanıyor. Bu kapsamda toplam enerji ihtiyacının;  %69’unun güneş enerjisi, %18’inin rüzgâr enerjisi ve geri kalanının ise biyoenerji, hidroelektrik enerjisi ve jeotermal enerji marifetiyle karşılanacağı tahmin edilmiş. %69’luk oranla aslan payının sahibi olan elektrik enerjisinin hedefine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan kapasitenin ise 63,400 gigawatt olacağı söylenmiş.

Ortaya konan çalışmanın hâlihazırda kullanılan teknolojiye ve enerji depolama yöntemlerine dayandığı, ayrıca elektriklendirme (elektrik enerjisini kullanabilir hale getirme) ve yerinden yönetim metotlarına vurgu yapıldığı ifade edilmiş. Bu sebeple çalışma neticesinde elde edilen sonuçların gerçeğe oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

Yenilenebilir enerji ve depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve akıllı enerji sistemlerinin devreye sokulması kapsamında hükümet müdahalelerine ihtiyacın olduğu vurgulanan çalışma sonucunda, araştırmacılar bazı tavsiyelerde de bulunmaktan geri kalmamış.  

Bu tavsiyelerden bazıları; yenilenebilir enerji ve sıfır emisyon teknolojilerine özel sektöre yatırım yapma izni verilmesi, karbon ile metan ve radyoaktivite vergileri konması ve yenilenebilir enerji kullanımını özendirmek için vergi affı gibi yöntemleri içeriyor.


https://electrek.co/2019/04/15/renewable-energy-2050-solar/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
İlerde ne olur bilemem ama şuan tüm Türkiyenin her metrekaresini güneş panelleri ile kaplasan yinede ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaz. İlerde teknoloji değişir, verimlilik artarsa, kayıplar azalırsa neden olmasın.
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DH Misafiri 1 ay
Güneş ve rüzgar ile tamamen sistemin dışına çıkmak mümkün hatta bir villa 25 30bin civarı na çıkıyor ki bu fiyatlar aküler pahalı diye...
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Musty3535123 1 ay
olabilir ama geç bile kalınıyor. çin 2040 da ilk füzyon reaktörünü devreye almış olmayı planladıklarını açıklamıştı. füzyondan sonra kimse uğraşmaz bunlarla.
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ø 1 ay
Yenilenebilir enerjiyle ancak lambaları aydınlatır telefonları şarj edersiniz.
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Penah000000 1 ay
buna imkan veremezler mazut ne olcak peki satilmasinmi yani
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