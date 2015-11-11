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Tumblr için "anlık mesajlaşma" dönemi

Dünyanın en popüler blog platformları arasında yer alan Tumblr, kişisel iletişimi kolaylaştıran ve daha hızlı hale getiren anlık mesajlaşma desteği kullanıcılarına sunmaya başladı.
3 yıl
1,4b
1
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tumblr için
İnternet dünyasının önemli isimlerinden Yahoo'nun sahibi olduğu dünyaca ünlü blog platformu Tumblr, uzun zamandır beklenen ve talep edilen bir özelliği hayata geçirdi.
Bu yeni özellik ile artık Tumblr içerisinde farklı kişiler ya da arkadaşlarla gerçek zamanlı olarak mesajlaşılabiliyor. Kısa süre içerisinde herkesin kullanımına açılacak özellik, hem mobil hem de masaüstü tarafta geliyor ve şimdilik temel mesajlaşma haricinde çok fazla özellik barındırmıyor. İlerleye süreçte medya ve içerik paylaşma desteğinin de geleceği belirtilen özellik, mesajlaşma süreci için özelleştirme ayarları sunuyor ve böylece örneğin herkes yerine sadece takip edilen kişilerden mesaj alınabiliyor.
Tumblr'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik 1500 hesapta aktif edilen anlık mesajlaşma desteği, erişime sahip arkadaşlar üzerinden başkalarına yayılabiliyor.

http://www.engadget.com/2015/11/10/tumblr-instant-messaging/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
gec bile kalmislar
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