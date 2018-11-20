Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tumblr uygulamasının App Store üzerinden neden kaldırıldığı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Tumblr iOS uygulaması App Store’dan ani bir şekilde kaldırılmıştı. Konu hakkında günlerdir açıklama yapılmamasına rağmen uygulamanın neden kaldırıldığı bugün itibariyle öğrenildi.
6 ay
6,1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tumblr uygulamasının App Store üzerinden neden kaldırıldığı belli oldu
Tam Boyutta Gör
Geçtiğimiz günlerde Tumblr iOS uygulamasının App Store üzerinden kaldırıldığını sizlere iletmiştik. Firma, konu hakkında “iOS uygulamamız üzerinizdeki bir sorunu çözmek için uğraşıyoruz.” açıklamasından başka bir bilgi paylaşmamıştı. Ancak bugün itibariyle uygulamanın App Store’dan neden kaldırıldığı öğrenildi.

Uygulama çocuk pornosu içeriyor

Tumblr filtrelerini geçen bazı içeriklerin çocuk pornosu içerdiği tespit edildi. Bu durumun fark edilmesinin hemen ardından 16 Kasım tarihinde uygulama App Store üzerinden kaldırılmış. Günlerdir Apple ve Tumblr konu hakkında açıklama yapmamışken, CNET’in araştırmalarının ardından Tumblr cephesinden aşağıdaki yazı yayınlandı;

“Tüm kullanıcılar için güvenli bir ortam oluşturmaya kararlıyız ve çocuk istismarı konusuna sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Bu sorun sektör çapında olduğundan, yüklenen içeriklerin aktif takibi için diğer ortaklarımızdan da destek alıyoruz. Ayrıca Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi (NCMEC) ile de iş birliği içerisindeyiz. Tumblr’a yüklenen her görüntü, çocuk istismarı konusu için özel olarak taranır ve tespit edilenler kesinlikle platformda yayınlanmaz. Rutin denetimimiz, filtrelerimizi aşan illegal bir içeriği bulmamıza sebep oldu. Bu içeriği anında kaldırdık.”

Firma bu açıklamaların ardından Tumblr’ın App Store üzerinde tekrar yayınlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Ayrıca Bkz. "Tumblr iOS uygulaması App Store’dan kayboldu"

iPhone kullanıcılarının Tumblr uygulamasını mağazada günlerdir bulamama sebebi böylece öğrenilmiş oldu. Daha öncesinde Telegram’da benzeri bir sorun sebebiyle App Store üzerinden tamamıyla kaldırılmıştı.


https://techcrunch.com/2018/11/19/tumblr-booted-from-app-store-due-to-child-porn/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Metoaga 6 ay en beğenilen
tumblurın olayı bu değil miydi zaten?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 6 ay
Gerçekten de tumblr iğrenç bir ortam. Apple'a hak vermemek elde değil
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TurboBoosted 6 ay
tumblr sırf zorno zaten başka bir şey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 ay
Apple'ı sevmesem de bu konuda doğrusunu yapmış. Doğrusu böyle yapmasıydı. Takdir ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 6 ay
Gerçekten de tumblr iğrenç bir ortam. Apple'a hak vermemek elde değil
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metoaga 6 ay en beğenilen
tumblurın olayı bu değil miydi zaten?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı 6 ay Hem güneş enerjisini depolayan hem de binaları havalandıran çatı sistemi 6 ay Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı 6 ay Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı 6 ay NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşımayı planlıyor 6 ay Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı 6 ay 3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor 6 ay Scythe, Katana 5 işlemci soğutucusunu duyurdu 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman 6 ay Elon Musk, devasa uzay gemisi BFR'nin yeni ismini açıkladı 6 ay LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon 6 ay G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu 6 ay Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz 6 ay Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı 6 ay LG Q9 sızmaya devam ediyor 6 ay Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor 6 ay Steam Link üretimi sona erdi 6 ay Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek 6 ay OnePlus Roaming ile SIM kart gerektirmeden internet kullanımı 6 ay Çinli üreticiden Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan: Aion S 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Tumblr uygulamasının App Store üzerinden neden kaldırıldığı belli oldu Sonraki Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor 6 ay Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor 6 ay AOC ve G2 ortaklığında G2590PX G2 Esports Signature Edition oyuncu monitörü 6 ay Samsung Galaxy S10'un renk seçenekleri sızdı 6 ay Çekte sahteciliğe kesin çözüm: Elektronik çek 6 ay LG ilk Google Asistan destekli akıllı ekranını piyasaya sürüyor 6 ay Uzaya roket fırlatması planlanan uçak ilk test uçuşunu gerçekleştirdi 6 ay Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor 6 ay Moto Z4, Snapdragon 8150 işlemci ve 5G MotoMod ile gelecek 6 ay Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti nasıl alınır? 6 ay Ethereum'un kurucusu:"Türkiye'de iletişime geçmediğimiz büyük bir topluluğumuz mu var?" 6 ay Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir 6 ay Google Fotoğraflar portre özelliklerini iOS’a getirdi 6 ay Anakart, işlemci ve ekran kartı fiyatları artacak 6 ay Nvidia hisselerinde büyük çöküş 6 ay Mürekkep tanklı, düşük maliyetli yazıcı "Canon PIXMA G3411 incelemesi" 6 ay Pixel 3’te şimdi de kamera sorunu baş gösterdi 6 ay Xiaomi son çeyreği artışla kapattı 6 ay Çentikli tasarıma sahip Asus ZenFone Max Pro M2 göründü 6 ay Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim