Tumblr uygulamasının App Store üzerinden neden kaldırıldığı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Tumblr iOS uygulamasının App Store üzerinden kaldırıldığını sizlere iletmiştik. Firma, konu hakkında “iOS uygulamamız üzerinizdeki bir sorunu çözmek için uğraşıyoruz.” açıklamasından başka bir bilgi paylaşmamıştı. Ancak bugün itibariyle uygulamanın App Store’dan neden kaldırıldığı öğrenildi.

Uygulama çocuk pornosu içeriyor

Tumblr filtrelerini geçen bazı içeriklerin çocuk pornosu içerdiği tespit edildi. Bu durumun fark edilmesinin hemen ardından 16 Kasım tarihinde uygulama App Store üzerinden kaldırılmış. Günlerdir Apple ve Tumblr konu hakkında açıklama yapmamışken, CNET’in araştırmalarının ardından Tumblr cephesinden aşağıdaki yazı yayınlandı;

“Tüm kullanıcılar için güvenli bir ortam oluşturmaya kararlıyız ve çocuk istismarı konusuna sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Bu sorun sektör çapında olduğundan, yüklenen içeriklerin aktif takibi için diğer ortaklarımızdan da destek alıyoruz. Ayrıca Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi (NCMEC) ile de iş birliği içerisindeyiz. Tumblr’a yüklenen her görüntü, çocuk istismarı konusu için özel olarak taranır ve tespit edilenler kesinlikle platformda yayınlanmaz. Rutin denetimimiz, filtrelerimizi aşan illegal bir içeriği bulmamıza sebep oldu. Bu içeriği anında kaldırdık.”

Firma bu açıklamaların ardından Tumblr’ın App Store üzerinde tekrar yayınlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Ayrıca Bkz.

"Tumblr iOS uygulaması App Store’dan kayboldu"

iPhone kullanıcılarının Tumblr uygulamasını mağazada günlerdir bulamama sebebi böylece öğrenilmiş oldu. Daha öncesinde Telegram’da benzeri bir sorun sebebiyle App Store üzerinden tamamıyla kaldırılmıştı.

https://techcrunch.com/2018/11/19/tumblr-booted-from-app-store-due-to-child-porn/