Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak

Bir savcı başkanlığında kurulacak olan yeni Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi bu odaktaki anlaşmazlıkların takibini yürütecek. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile bu merkez de geçerlilik kazanacak. 30 gün süre ile görüşlere açık olacak olan taslak, gelen fikirlere göre yeniden şekillendirilebilecek. Sonrasında da meclise gönderilecek.
Eser sahiplerinin yaşadığı sorunları ve mali kayıpları azaltması amacını taşıyan bu çalışma, bireysel olarak yapılan hak ihlallerine de bir dizi yaptırımı getirecek. Bu doğrultuda çeşitli uyarılara rağmen korsan içerikten vazgeçmeyen kullanıcıların internet bağlantısının belirli bir seviyeye kadar yavaşlatılması hatta internet aboneliğinin tamamen iptal edilmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilecek. Tabi tüm bunlar uyarı niteliğinde. Daha uç durumlarda parasal veya başka adli cezalar da uygulanabilecek.
Yasal bir zemin kazandıktan sonra sürece dair detayları daha net bir şekilde görebileceğiz. Burada yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sayfalarından taslakla ilgili olarak siz de görüş belirtebilirsiniz.
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Bekleyip görelim bakalım bizimkiler ne halt edecekler.
Benim bildiğim kadarıyla FBI onla ilgilenmiyor.Telif hakkı şirketleri ip'ni fişleyip ISS'ye bildiriyor.Onlar 1-2 defa uyarı gönderiyor en sonunda internetini kesiyorlar.
Ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye de eğer öyle bişey yapacaksan yeni cezaevleri açman lazım dört bir yanda çünkü çok fazla kişi ceza alır o yüzden saçma yani
Yerli filmler için olacaksa aslında güzel bir fikir.Yabancı filmleri de katarlarsa ''copyright trolls'' ülkeye dadanır , hiç iyi olmaz.
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