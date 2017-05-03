Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak





Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, telif haklarının ihlal edilmesi doğrultusunda bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı. Sanatçıların dijital ortamdaki haklarını korumak ve bu noktadaki ihlallerle ilgili olarak daha etkin mücadele edebilmek adına yeni bir yasa taslağı hazırlanıyor.

Bir savcı başkanlığında kurulacak olan yeni Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi bu odaktaki anlaşmazlıkların takibini yürütecek. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile bu merkez de geçerlilik kazanacak. 30 gün süre ile görüşlere açık olacak olan taslak, gelen fikirlere göre yeniden şekillendirilebilecek. Sonrasında da meclise gönderilecek.





Eser sahiplerinin yaşadığı sorunları ve mali kayıpları azaltması amacını taşıyan bu çalışma, bireysel olarak yapılan hak ihlallerine de bir dizi yaptırımı getirecek. Bu doğrultuda çeşitli uyarılara rağmen korsan içerikten vazgeçmeyen kullanıcıların internet bağlantısının belirli bir seviyeye kadar yavaşlatılması hatta internet aboneliğinin tamamen iptal edilmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilecek. Tabi tüm bunlar uyarı niteliğinde. Daha uç durumlarda parasal veya başka adli cezalar da uygulanabilecek.

Yasal bir zemin kazandıktan sonra sürece dair detayları daha net bir şekilde görebileceğiz. Burada yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sayfalarından taslakla ilgili olarak siz de görüş belirtebilirsiniz.