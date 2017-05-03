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Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, korsan içerikle mücadele etmek için dev adımlar atmaya hazırlanıyor. Bakanın açıklamaları arasında internetin yavaşlatılması hatta iptali gibi cezalar var.
2 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, telif haklarının ihlal edilmesi doğrultusunda bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı. Sanatçıların dijital ortamdaki haklarını korumak ve bu noktadaki ihlallerle ilgili olarak daha etkin mücadele edebilmek adına yeni bir yasa taslağı hazırlanıyor.

Bir savcı başkanlığında kurulacak olan yeni Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi bu odaktaki anlaşmazlıkların takibini yürütecek. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile bu merkez de geçerlilik kazanacak. 30 gün süre ile görüşlere açık olacak olan taslak, gelen fikirlere göre yeniden şekillendirilebilecek. Sonrasında da meclise gönderilecek.


Eser sahiplerinin yaşadığı sorunları ve mali kayıpları azaltması amacını taşıyan bu çalışma, bireysel olarak yapılan hak ihlallerine de bir dizi yaptırımı getirecek. Bu doğrultuda çeşitli uyarılara rağmen korsan içerikten vazgeçmeyen kullanıcıların internet bağlantısının belirli bir seviyeye kadar yavaşlatılması hatta internet aboneliğinin tamamen iptal edilmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilecek. Tabi tüm bunlar uyarı niteliğinde. Daha uç durumlarda parasal veya başka adli cezalar da uygulanabilecek.

Yasal bir zemin kazandıktan sonra sürece dair detayları daha net bir şekilde görebileceğiz. Burada yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sayfalarından taslakla ilgili olarak siz de görüş belirtebilirsiniz.


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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
O bahane mi alırım bir dal, demiyorlar ki alt yapı sıfır sağlayıcılar para saymaktan bu bant genişliğine yetişemiyor, bir cinlik daha yapalım bu çağ dışı yapı bizi biraz daha götürsün, bizim vergimizle dönen bir kurum resmen çakallarla halkı ezmek için el ele vermiş yazıklar olsun, sanki çok hızlı da kes komple sen de kurtul ben de.
O bahane mi alırım bir dal, demiyorlar ki alt yapı sıfır sağlayıcılar para saymaktan bu bant genişliğine yetişemiyor, bir cinlik daha yapalım bu çağ dışı yapı b...
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1 Yanıt Yanıtla +260
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nokta_28 2 yıl
Terör bitti..Toplumda her kesim biri binden nefret etmiyor . Ekonomi çok ileri seviyede. Dolar 2 TL'nin altında düştü. Ülkede işsizlik yok da biz bunlarla uğraşıyoruz. Tam gündem değiştir melik bir konu...
Terör bitti..Toplumda her kesim biri binden nefret etmiyor . Ekonomi çok ileri seviyede. Dolar 2 TL'nin altında düştü. Ülkede işsizlik yok da biz bunlarla uğraş...
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2 Yanıt Yanıtla +193
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d.law 2 yıl
İnternet le uğraşacağınıza önce korsan CD satan dükkanları kapatın
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1 Avatar
Ripper Roo 1 yıl
YAAAAVVVV HEE LAN HEEE!
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expressimo 1 yıl
Vpn kullanacağımız için kendilerine bol şans diliyorum.

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DH Misafiri 1 yıl
bu tip konularlar ugrasmak yerıne sıtelerı engelleseler dahaı ıyı youtubde anında engellenen vıdeolar varken sen sımdı topu mıllete atacaksınşeytana uyup fılm ındır kes cezayı kasayı doldur felsefesı devletın yasaklayamadı bır sıteyı vatandaş nasıl mudahele etsın??? iki hususta bu ulkede zaten dogru duzgun bır ınternet yapısı yokkı mıllet dogru duzgun bırsey ındırsın maşallah telekom ınternet hızı surıyede yok!! özellikle turksata mail attım 4.5 g gecmeyın dıye 3g ye gectı hız yarıya ındı 4.5gye gecersenız net tamamen çöker diye dedigim gibide oldu adsl fiber kullanılcıları şuan pert durumda fiber bu ulkeye gelelı 15 yıl oldu halen ulkenın %90 da yok denıyor avrupa fıberı bıtırme noktasında baska bırseyelre gececek bız bakırda surunuyoruz... kacak internet hat safada herkes bırılerınden kullanıyor ama tek sorun fılm ındırme kalmıs gıbı buna meclısın bıle yasak getırmesı mantıksız ana serverınıza o sıtelere yasak koyun bu olay bıter onemlı olan burda yerlerde kıvranan ınternet nasıl hızlanır sız meclıse bunu getırın hele bır sonra bunları konusun adıl olmayan tam fatura parası kesılıp bıze verılen ınternetı hıc bır zaman gormememız bunu bır duzeltın bu sonrakı konular katrılyonlar gıdıyor telekoma ama o hızları hıc goremedık bız bu aradakı farkı telekoma bır iade calısmasına gırsın meclıs hele ondan sonra bu basıt konular gelsın sanatcıya verılen destekte her zaman yanlarındayız ama bunu devletın tek tıkla anında yapma gıbı bır durumu var ıken sanal gundem yaratıp onca masum kısıyede ceza kesılıp kasadakı acıgı kapamakta mantıklı degıl... ben 17 yıldır ınternet abonesıyım bır gun bıle vaad edılen hızı gormedım bırakın bu ınternetı bu paralar verılıp alınmaz ancak bızı mahkum kılınıyoruz almaya tek ele dusmus bır alt yapı var bu ulkede bunu cozelım ılk basta telekomdan kurtarın bızı onca adsl kullanan kısılerı oylara hep sızın olur
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tobepeople 2 yıl
Zaman Premium VPN ye geçme vaktidir :D
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ne diyorum 2 yıl
La kapatın kökten şu.interneti sizde kurtulun bizde kurtulalım yeter la...
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anazer 2 yıl
Memurlar kendilerine vazife olan konulardan daha çok birilerininin derdini çözmeye odaklı çalışmaya başlamış. Aferin onlara. Her kullanıcının peşine hafiye taksınlar kim nereye girmiş ne indiriyor öğrensinler. Bre akıllı arkadaşlar bu kadar uğraşacağınıza siteleri kapatın. ya da daha iyisi interneti kapatın.
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King Kong İstanbulda 2 yıl
Nasil olacak kardesim bu ben anlamadim,indirmeden izlemeyle torrenti birmi tutacaklar?
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tutankenshta 2 yıl
masal interneti filitre ederek mi tespit edecekler... tipik gündemi dağıtma haberi...
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Mr. Cheritto 2 yıl
ABD nin federal bürosu FBI korsancılara 5 yıla kadar hapis ve ağır para cezaları uyguluyor.

Bekleyip görelim bakalım bizimkiler ne halt edecekler.
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Ketsue 2 yıl Mr. Cheritto
kdr-2015
ABD nin federal bürosu FBI korsancılara 5 yıla kadar hapis ve ağır para cezaları uyguluyor.

Bekleyip görelim bakalım bizimkiler ne halt edecekler.

Benim bildiğim kadarıyla FBI onla ilgilenmiyor.Telif hakkı şirketleri ip'ni fişleyip ISS'ye bildiriyor.Onlar 1-2 defa uyarı gönderiyor en sonunda internetini kesiyorlar.
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deadman92 2 yıl Mr. Cheritto
kdr-2015
ABD nin federal bürosu FBI korsancılara 5 yıla kadar hapis ve ağır para cezaları uyguluyor.

Bekleyip görelim bakalım bizimkiler ne halt edecekler.

Ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye de eğer öyle bişey yapacaksan yeni cezaevleri açman lazım dört bir yanda çünkü çok fazla kişi ceza alır o yüzden saçma yani
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Quard 2 yıl
İnşallah mecliste yasalaşmaz da,meclisin tozlu raflarında yerini alır
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Ketsue 2 yıl Quard
Quard
İnşallah mecliste yasalaşmaz da,meclisin tozlu raflarında yerini alır


Yerli filmler için olacaksa aslında güzel bir fikir.Yabancı filmleri de katarlarsa ''copyright trolls'' ülkeye dadanır , hiç iyi olmaz.
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