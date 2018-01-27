Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan Booking.com açıklaması

Son günlerde yaşanan gelişmeler sonucu Booking.com’un ülkemize geri döneceği konuşuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte, Booking.com’un cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve yakın zamanda Türkiye pazarına döneceğini açıklamıştı.
Bakan'dan açıklama
Son olarak Booking.com ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. CNN Türk’e katıldığı bir programda Booking.com’un kapatılması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:
“Öncelikle şunu söyleyeyim Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.”
Türkiye’de turizm sektörünü değerlendiren Kurtulmuş, “2017 yüzümüzü güldürdü. 2017 yılında 32.4 milyon turist sayısına ulaştık 26 milyar dolarda turizm geliri var. Bu sayıyı 38 milyona çıkaracağız ve gelirimizi de 30 milyar dolara çıkaracağız.” dedi.
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İlk yasaklandığında butik bir otelin sahibi açıklama yapmıştı. “Bize geçen senelerde 1000’den fazla yapılan online rezervasyonların %99’u Booking.com üzerinden, %1’i diğer siteler üzerinden” diye.
Unsubscribe et kurtul! Bana microer den 15 yildir spam geliyor ve ne yaparsan yap listeden cikarmiyorlar ben ne yapayim?
Arkadaşlar bu bookingi felan kullananlar sizler bizler gibi bilinçli insanlar. Bunları zaten yasakla masakla durduramazlar. Ben yine vpnimle girip rezervasyonumu yapıyorum, çakal yerli sitelere paramı ve zamanımı kaptırmıyorum.