Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan Booking.com açıklaması

Son günlerde ülkemize geri döneceği konuşulan Booking.com ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Booking.com, Türkiye'ye geri dönüyor.
1 yıl
2,9b
1
10
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan Booking.com açıklaması

Online otel rezervasyon sitesi Booking.com’un faaliyetleri uzun süredir ülkemizde durdurulmuş durumda. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından dava açılmış ve Booking'in Türkiye içi faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.

Son günlerde yaşanan gelişmeler sonucu Booking.com’un ülkemize geri döneceği konuşuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte, Booking.com’un cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve yakın zamanda Türkiye pazarına döneceğini açıklamıştı.

Bakan'dan açıklama 

Son olarak Booking.com ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. CNN Türk’e katıldığı bir programda Booking.com’un kapatılması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Öncelikle şunu söyleyeyim Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.”

Türkiye’de turizm sektörünü değerlendiren Kurtulmuş, “2017 yüzümüzü güldürdü. 2017 yılında 32.4 milyon turist sayısına ulaştık 26 milyar dolarda turizm geliri var. Bu sayıyı 38 milyona çıkaracağız ve gelirimizi de 30 milyar dolara çıkaracağız.” dedi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MehmetKARAHANLİ 1 yıl
Ulan bu gitti gideli trivago vs.. gibi y*rak kurek programlara kaldık. İşimizi de gormuyorki
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bal974 1 yıl
Booking.com’un Türkiye’de çalışmasını istemeyenler seyahat acentaları. Şikayet eden de TURSAB zaten. Çünkü Booking.com onlara göre çok daha az komisyon ile çalışıyor. Her otel üye olup Booking.com ile çalışabiliyor. Bir de Booking.com Türkiye’ye vergi vermiyordu sanırım.

İlk yasaklandığında butik bir otelin sahibi açıklama yapmıştı. “Bize geçen senelerde 1000’den fazla yapılan online rezervasyonların %99’u Booking.com üzerinden, %1’i diğer siteler üzerinden” diye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tonimotto 1 yıl
Tüm eğitimimi turizm ve otel işletmeciliği almış birisi olarak şunu söyleyebilirim , bırakın turizm bakanı yapmayı ben bu adamı çalıştığım yerde hiçbir outlet'e koyamam. Ancak çöp döker bulaşık yıkar diyeceğim ama oda meçhul.Benden size bir tüyo gelsin sevgili arkadaşlar otellerin puanlarına bakıyorsunuz ya hani 5 yıldız almış 4 yıldız almış , yönetim belirli zamanlarda bu işler için birilerini kiralar ve gelsin mükemmel ötesi yorumlar :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahbazpower- 1 yıl
Vpn ile zaten kullanabiliyoruz biz ayrıca 50$ yurtici yada yurtdışı otel rezervasyonuna 25$ indirim kodu var elimde isteyen yazabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl
Kendi lideri olduğun partiyi bırak , git sövdüğün rakip olduğun partiden bakan ol , işler bunlar hep para.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leipold 1 yıl
Lan bıktım bu booking'den paso bana mail atiyor. İki tane spamim var her gün garanti. Biri booking, biri tripadvisor. Lanet olsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 1 yıl Leipold
Leipold
Lan bıktım bu booking'den paso bana mail atiyor. İki tane spamim var her gün garanti. Biri booking, biri tripadvisor. Lanet olsun


Unsubscribe et kurtul! Bana microer den 15 yildir spam geliyor ve ne yaparsan yap listeden cikarmiyorlar ben ne yapayim?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 1 yıl
İşini bilene bi değişiklik yok zaten. Konakladığım butik otel tarzı yerlerde de genelde pek sıkıntı olmadığını söyüyorlar.
Arkadaşlar bu bookingi felan kullananlar sizler bizler gibi bilinçli insanlar. Bunları zaten yasakla masakla durduramazlar. Ben yine vpnimle girip rezervasyonumu yapıyorum, çakal yerli sitelere paramı ve zamanımı kaptırmıyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2912 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
booking.com, booking.com açıldı mı ve
4 etiket daha kültür ve turizm bakanlığı Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Twitter fotoğrafları kırpmak için gelişmiş yapay zekâ teknolojisi kullanıyor 1 yıl Spielberg'in sıradaki filmi Indiana Jones 5 olacak 1 yıl Galaxy S9 ile Iris tanıma ve yüz tanıma bir arada çalışıyor 1 yıl Distopik İstanbul’u ele alan ManMade oyunu Kickstarter yolunda 1 yıl Chrome OS işletim sistemine sahip ilk tablet göründü 1 yıl Android indirmelerde, iOS gelirlerde şampiyon 1 yıl Microsoft, Windows Phone kullanıcılarının yarasına tuz bastı 1 yıl Turkcell Genel Müdürü: “WhatsApp, BiP’in özelliklerini kopyalıyor” 1 yıl Çinli yatırımcılar Bitcoin yasağını delmeyi başardı 1 yıl Elon Musk, The Boring Company'nin yeni ürününü tanıttı: Alev makinesi 1 yıl YouTube’da gizli madencilik yazılımı şüphesi 1 yıl Google Home artık dini figürlerle ilgili sorulara yanıt vermeyecek 1 yıl Yeni geliştirilen akıllı kontak lens kan şekeri ölçümünde oldukça iddialı 1 yıl Kullandığınız hizmetlerden borcunuz veya alacağınız var mı? E-Devlet kapısından sorgulayabilirsiniz 1 yıl Playstation 4 kırıldı! iPhone X'u ısırarak patlattı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Game of Thrones'un ekranlara geri döneceği tarih belli oldu 1 yıl SanDisk’ten 64-katmanlı SSD NAND bellek ürünleri 1 yıl Apple, aboneliklere de vergi zammı uyguladı! 1 yıl 2018 Mercedes-Benz A-Serisi 2 Şubat'ta geliyor 1 yıl Yoğuşmalı kombi zorunluluğu geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan Booking.com açıklaması Sonraki 450 bin TL değerinde Bitcoin mining cihazı çalındı 1 yıl Yerli girişimden ezber bozan Drone modeli Ape X 1 yıl Apple, 2018'in ilk iPhone'unu Mayıs ayında piyasaya sürebilir 1 yıl Hitman Sniper sınırlı bir süre için ücretsiz 1 yıl Kripto para borsasında 530 milyon dolarlık soygun 1 yıl Model 3 teslimatlarının gecikeceği iddiası Tesla'yı zora soktu 1 yıl Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı 1 yıl Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ticareti başlıyor 1 yıl Twitter kamera özelliklerini güçlendiriyor 1 yıl Google Bulletin ile yerel haberler cebinize geliyor 1 yıl Tesla Semi'nin rakibi Nikola One yollarda gövde gösterisi yaptı 1 yıl Google'ın yapay zeka destekli kamerası Clips nasıl eğitildi? 1 yıl 55 TL değerindeki Amnesia Collection oyun paketi ücretsiz! 1 yıl Bilgisayar ve telefon gerektirmeyen VR kaskı 1 yıl Samsung kan akışınızdan sizi tanıyacak 1 yıl Spectre ve Meltdown'a donanım düzeyinde dirençli Intel işlemciler geliyor-Intel’den yine rekor kar! 1 yıl Türkiye’ye bir de bu açıdan bakın 1 yıl Xiaomi Mi 7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy S9 ve S9+ 1 yıl Rimac, Tesla Roadster'a rakip otomobilinin teaser videosunu yayınladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim