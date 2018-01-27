Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan Booking.com açıklaması





Online otel rezervasyon sitesi Booking.com’un faaliyetleri uzun süredir ülkemizde durdurulmuş durumda. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından dava açılmış ve Booking'in Türkiye içi faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.

Son günlerde yaşanan gelişmeler sonucu Booking.com’un ülkemize geri döneceği konuşuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte, Booking.com’un cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve yakın zamanda Türkiye pazarına döneceğini açıklamıştı.

Bakan'dan açıklama

Son olarak Booking.com ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. CNN Türk’e katıldığı bir programda Booking.com’un kapatılması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Öncelikle şunu söyleyeyim Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.”

Türkiye’de turizm sektörünü değerlendiren Kurtulmuş, “2017 yüzümüzü güldürdü. 2017 yılında 32.4 milyon turist sayısına ulaştık 26 milyar dolarda turizm geliri var. Bu sayıyı 38 milyona çıkaracağız ve gelirimizi de 30 milyar dolara çıkaracağız.” dedi.