Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda mikro boyutlarda insansız hava aracı satın alınması için yeni bir duyuru yayınladı. Yapılan çağrıda “Mikro İnsansız Hava Aracı Sistemi” ifadesi kullanılıyor.

Bu noktada başvuru yapacak şirketlerin 500 dolar karşılığında bir ödemeyi SSM hesabına yatırıp 9 Aralık 2016 tarihine kadar Bilgi İstek Dokümanı ile başvuruda bulunması gerekiyor. İhtiyaç duyulan insansız hava araçlarının niteliklerine dair bir bilgi paylaşılmış değil ancak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğa koşulları düşünüldüğünde kolay iniş ve kalkış yapabilme (dikey iniş kalkış, fırlatma rampasına ihtiyaç duymama gibi) özelliklerine haiz olması öncelikli koşul olarak düşünülüyor olabilir.

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Bu noktada KaleBaykar tarafından üretilen Gözcü mini İHA sistemi bulunuyor ve bir süredir TSK tarafından deneniyordu. Ayrıca Aselsan imzasını taşıyan mini sınıf insansız hava aracı ARI da uzun sürede TSK tarafından denenmişti. Alınacak araçların bunlardan biri olması muhtemel ihtimaller arasında yer alıyor. ARI, havada 2 saat asılı kalma özelliği ile tespit edilen hedeften 2 saat boyunca görüntü aktarabilme kabiliyetine sahip. Aracın 15km menzili var.

Baykar imzalı Gözcü ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Havacılık tarafından etkin olarak kullanılıyor. Elle fırlatılabilen Gözcü, engebeli arazilerde istenen noktaya paraşütle inme özelliğine sahip. Bugüne kadar 300 adet üretilen Gözcü, ARI’ya göre daha komplike bir sistem. Aracın iki farklı modeli var. Biri 55 diğer 70km hız yapıyor. 60 dakika uçabilen araçlar, termal kamera ve CCD kameraya sahip. Etkin uçuş yüksekliği ise küçük modelde 300 metre büyük modelde ise 900 metre.





ARI ve Gözcü fotoğraflarına galerimizden göz atabilirsiniz.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/projeDuyurulari/Sayfalar/20161128_MIHA_BID.aspx