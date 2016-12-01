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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda küçük boyutlu İHA’lar askeri amaçlı kullanılmaya başlanacak. Peki bu İHA’ların özellikleri neler olacak? Nasıl temin edilecek?
2 yıl
7,3b
1
10
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda mikro boyutlarda insansız hava aracı satın alınması için yeni bir duyuru yayınladı. Yapılan çağrıda “Mikro İnsansız Hava Aracı Sistemi” ifadesi kullanılıyor.

Bu noktada başvuru yapacak şirketlerin 500 dolar karşılığında bir ödemeyi SSM hesabına yatırıp 9 Aralık 2016 tarihine kadar Bilgi İstek Dokümanı ile başvuruda bulunması gerekiyor. İhtiyaç duyulan insansız hava araçlarının niteliklerine dair bir bilgi paylaşılmış değil ancak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğa koşulları düşünüldüğünde kolay iniş ve kalkış yapabilme (dikey iniş kalkış, fırlatma rampasına ihtiyaç duymama gibi) özelliklerine haiz olması öncelikli koşul olarak düşünülüyor olabilir.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi
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Bu noktada KaleBaykar tarafından üretilen Gözcü mini İHA sistemi bulunuyor ve bir süredir TSK tarafından deneniyordu. Ayrıca Aselsan imzasını taşıyan mini sınıf insansız hava aracı ARI da uzun sürede TSK tarafından denenmişti. Alınacak araçların bunlardan biri olması muhtemel ihtimaller arasında yer alıyor. ARI, havada 2 saat asılı kalma özelliği ile tespit edilen hedeften 2 saat boyunca görüntü aktarabilme kabiliyetine sahip. Aracın 15km menzili var.

Baykar imzalı Gözcü ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Havacılık tarafından etkin olarak kullanılıyor. Elle fırlatılabilen Gözcü, engebeli arazilerde istenen noktaya paraşütle inme özelliğine sahip. Bugüne kadar 300 adet üretilen Gözcü, ARI’ya göre daha komplike bir sistem. Aracın iki farklı modeli var. Biri 55 diğer 70km hız yapıyor. 60 dakika uçabilen araçlar, termal kamera ve CCD kameraya sahip. Etkin uçuş yüksekliği ise küçük modelde 300 metre büyük modelde ise 900 metre.


ARI ve Gözcü fotoğraflarına galerimizden göz atabilirsiniz.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/projeDuyurulari/Sayfalar/20161128_MIHA_BID.aspx Yorum Yaz
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1ses1 2 yıl en beğenilen
Güzel haberlerde. Bakıyorum fotolara ne güzel vatanımız var ama bu güzelliği gezemiyoruz terör belasından.
2 Yanıt Yanıtla +16
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BekirHan 2 yıl 1ses1
1ses1

Güzel haberlerde. Bakıyorum fotolara ne güzel vatanımız var ama bu güzelliği gezemiyoruz terör belasından.

2010 da o dağlaradaydım. Şöyle ufka baktığımda söylediğim şey sizin söylediğinizle aynıydı. Kışı bir güze, yazı ayrı bir güzel aslında. O kadar farklı tür varki...

Bu arada o yıllarda Baykar' un iha' sını kullanıyorduk birlikte, belirli rüzgar hızları altında çok işe yarıyordu yakın alanlarda.
1ses1Güzel haberlerde. Bakıyorum fotolara ne güzel vatanımız var ama bu güzelliği gezemiyoruz terör belasından.2010 da ...
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kadirirdem 2 yıl
bu aralar bu tarz gelişmeler görmemiz gayet güzel ve sevindirici...
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Bayraktar Mini ihanın adının Gözcü olduğuna eminmisiniz?
Gözcü başka bir sistem TAİ üretmişti zamanında
tr.wikipedia.org/...
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Kerim5100 2 yıl
Güzel gelişmeler bunlar devamı da gelir inşallah.
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kadirirdem 2 yıl
bu aralar bu tarz gelişmeler görmemiz gayet güzel ve sevindirici...
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Guest-F3BCAC9BE 2 yıl
Günümüzde insansız hava araçları, muharebe alanında büyük avantaj sağlıyor. Hali hazırda Doğu'da kullanılıyor ve bir hayli fayda sağladı.
Aynı şekilde Suriye ve Irak'ta da kullanılıyor.
İHA konusunda gideceğimiz ileri adımlar bize harika katkı sağlayacak. Umarım devamı gelir.
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HunterDare 2 yıl
Işid bomba bağlayıp intihar saldırıları yapıyor şuan bu mini ihalarla.
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uniquebison 2 yıl
lan bu sefer yahudi israilden lisanslayacaginiza gidip almanlardan ingilizlerden alin.
adamlar artik evde yapiyor hale geldi bu aletleri. hem de jet turbun motoru ile.

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mladenbmv 2 yıl
iyi hoşta gidipte motorları avusturya veya ab ülkelerinden almayın gidip japonlardan alalım kore çinden alalım rusyadan alalım ama abd ab israilden almayalım yada kendimiz üretelim.kaynak verin yerli firmalara kotorunu ülkemizde üretsinler.
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1ses1 2 yıl en beğenilen
Güzel haberlerde. Bakıyorum fotolara ne güzel vatanımız var ama bu güzelliği gezemiyoruz terör belasından.
2 Yanıt Yanıtla +16
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BekirHan 2 yıl 1ses1
1ses1

Güzel haberlerde. Bakıyorum fotolara ne güzel vatanımız var ama bu güzelliği gezemiyoruz terör belasından.

2010 da o dağlaradaydım. Şöyle ufka baktığımda söylediğim şey sizin söylediğinizle aynıydı. Kışı bir güze, yazı ayrı bir güzel aslında. O kadar farklı tür varki...

Bu arada o yıllarda Baykar' un iha' sını kullanıyorduk birlikte, belirli rüzgar hızları altında çok işe yarıyordu yakın alanlarda.
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StaatSanWalt 2 yıl 1ses1
1ses1

Güzel haberlerde. Bakıyorum fotolara ne güzel vatanımız var ama bu güzelliği gezemiyoruz terör belasından.

Haklısın kardeşim vallahi güzel bir noktaya değindin, terör belasından kimsenin doğuya gitme isteği kalmadı, halbuki hakikaten güzel yerleri var görmeyenler için.
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