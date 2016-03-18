Türk Telekom 4.5G şebekesinde, “Made in Turkey” imzalı ürünler kullanacak

Türk Telekom ve Nokia, 4.5G baz istasyonlarına “Made in Turkey” damgası vuracak bir iş birliğine imza attı. Dünya devi Nokia, Türkiye’de ilk kez baz istasyonlarının ana beyni olarak kabul edilen ve sinyal üreten “baseband” ekipmanı üretecek. Nokia bu iş birliği kapsamında, Çorlu’daki elektronik üretim uzmanlığına sahip tesiste Nisan ayından itibaren ilk kez Türk Telekom için üretim yapacak. Türkiye’nin ilk milli 4.5G baz istasyonu ULAK’ı, şebekesine entegre eden ilk operatör olan Türk Telekom, bu anlaşma ile yerli üretime verdiği desteği de artırmış olacak.

Baz istasyonunun beyni yerli üretim olacak

BTK Başkanı Sayan: “Yerli üretim için iş birliği çok önemli”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Türk Telekom ve Nokia, 17 Mart 2016 Perşembe günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, Nokia Avrupa Bölge Başkanı Markus Borchert’in katılımlarıyla iş birliklerini duyurmak üzere bir tören düzenledi. Bu iş birliği ile Nokia, Nisan ayında Çorlu’da yerli ekipmanlar için üretim sürecini başlatacak. Sonraki aşama ise yerli üretim olan ekipmanların Türk Telekom şebekesine entegre edilmesi olacak.Nokia, iş birliği kapsamında sahip olduğu uluslararası bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyacak ve ilk olarak Türk Telekom müşterilerinin bu önemli ortaklığın avantajından faydalanması sağlanacak.Türk Telekom’a özel olarak Nokia’nın Çorlu’da yapacağı üretim, baz istasyonunun sinyal üreten sistem modülü, yani baz istasyonunun beyni olan “baseband” üretimini kapsayacak. Baseband ekipmanı sinyal üretiminin yanı sıra, arama kontrollerini sağlayan ana ekipman olarak da biliniyor. Bu nedenle mobil iletişim teknolojisinin belkemiği olan baz istasyonlarının en önemli parçalarından biri de bu anlaşma çerçevesinde “yerli üretim” olarak Türkiye’de üretilecek ve ilk olarak Türk Telekom tarafından kullanılacak. Anlaşma çerçevesinde Nokia, Türk Telekom’un hali hazırdaki GSM şebekelerini de yükseltecek ve Türk Telekom’un müşterilerine sunacağı 4.5G hizmetine de katkı sağlayacak.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr.Ömer Fatih Sayan, Nokia tarafından yapılacak ve ilk kez Türk Telekom tarafından kullanılacak üretimin yerli ekosistemin yaratılması için büyük önem taşıdığını belirtti. Sayan sözlerine şu şekilde devam etti:“Yerli üretim, yerli tedarik, yerli Ar-Ge personeli istihdamı ve Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili hedefleri 4.5G yetkilendirmesinde bir adım daha ileriye taşıdık. İşletmecilere yerli tedarik koşulu getirdik. Haberleşme sistemlerinin özgün olarak yurt içinde tasarlanması, donanım ve yazılımlarının yerli olması, kritik altyapı ve siber güvenliğin sağlanması açısından hayati öneme sahip. Tam da bu noktada, burada kamu-operatör ve üreticinin iş birliğini görüyor ve böyle bir tesis kazandırdığı için Nokia’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Telekom’a da ULAK Projesine grup şirketi Argela vasıtasıyla yapmış olduğu katkı ve sipariş sayısı dolayısıyla teşekkür ederim”