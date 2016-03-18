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Türk Telekom 4.5G şebekesinde, “Made in Turkey” imzalı ürünler kullanacak

Nokia, Türkiye’de ilk kez baz istasyonlarının ana beyni olarak kabul edilen ve sinyal üreten “baseband” ekipmanı üretecek. Nisan'da başlayacak olan üretim Çorlu'daki özel tesiste gerçekleştirilecek.
3 yıl
5,1b
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45
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom ve Nokia, 4.5G baz istasyonlarına “Made in Turkey” damgası vuracak bir iş birliğine imza attı. Dünya devi Nokia, Türkiye’de ilk kez baz istasyonlarının ana beyni olarak kabul edilen ve sinyal üreten “baseband” ekipmanı üretecek. Nokia bu iş birliği kapsamında, Çorlu’daki elektronik üretim uzmanlığına sahip tesiste Nisan ayından itibaren ilk kez Türk Telekom için üretim yapacak. Türkiye’nin ilk milli 4.5G baz istasyonu ULAK’ı, şebekesine entegre eden ilk operatör olan Türk Telekom, bu anlaşma ile yerli üretime verdiği desteği de artırmış olacak.

Türk Telekom ve Nokia, 17 Mart 2016 Perşembe günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, Nokia Avrupa Bölge Başkanı Markus Borchert’in katılımlarıyla iş birliklerini duyurmak üzere bir tören düzenledi. Bu iş birliği ile Nokia, Nisan ayında Çorlu’da yerli ekipmanlar için üretim sürecini başlatacak. Sonraki aşama ise yerli üretim olan ekipmanların Türk Telekom şebekesine entegre edilmesi olacak.

Nokia, iş birliği kapsamında sahip olduğu uluslararası bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyacak ve ilk olarak Türk Telekom müşterilerinin bu önemli ortaklığın avantajından faydalanması sağlanacak.

Baz istasyonunun beyni yerli üretim olacak

Türk Telekom’a özel olarak Nokia’nın Çorlu’da yapacağı üretim, baz istasyonunun sinyal üreten sistem modülü, yani baz istasyonunun beyni olan “baseband” üretimini kapsayacak. Baseband ekipmanı sinyal üretiminin yanı sıra, arama kontrollerini sağlayan ana ekipman olarak da biliniyor. Bu nedenle mobil iletişim teknolojisinin belkemiği olan baz istasyonlarının en önemli parçalarından biri de bu anlaşma çerçevesinde “yerli üretim” olarak Türkiye’de üretilecek ve ilk olarak Türk Telekom tarafından kullanılacak. Anlaşma çerçevesinde Nokia, Türk Telekom’un hali hazırdaki GSM şebekelerini de yükseltecek ve Türk Telekom’un müşterilerine sunacağı 4.5G hizmetine de katkı sağlayacak.

BTK Başkanı Sayan: “Yerli üretim için iş birliği çok önemli”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr.Ömer Fatih Sayan, Nokia tarafından yapılacak ve ilk kez Türk Telekom tarafından kullanılacak üretimin yerli ekosistemin yaratılması için büyük önem taşıdığını belirtti. Sayan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yerli üretim, yerli tedarik, yerli Ar-Ge personeli istihdamı ve Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili hedefleri 4.5G yetkilendirmesinde bir adım daha ileriye taşıdık. İşletmecilere yerli tedarik koşulu getirdik. Haberleşme sistemlerinin özgün olarak yurt içinde tasarlanması, donanım ve yazılımlarının yerli olması, kritik altyapı ve siber güvenliğin sağlanması açısından hayati öneme sahip. Tam da bu noktada, burada kamu-operatör ve üreticinin iş birliğini görüyor ve böyle bir tesis kazandırdığı için Nokia’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Telekom’a da ULAK Projesine grup şirketi Argela vasıtasıyla yapmış olduğu katkı ve sipariş sayısı dolayısıyla teşekkür ederim”
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kucukyenici 3 yıl en beğenilen
Kısacası Nokia yapacak, fakat ismi Türk olacak. Tıpkı "Yerli Üretim Otomobil" gibi. Tamamen dışarıda kopya prototip olarak yapıldı, şov maksatlı ülkeye getirildi. Algı dedikleri şey bu işte... Hatırlayın 2011 yılı seçim döneminde de "Yerli Uçağımız Göklerde" afişleri vardı. Yıl 2015 "Yerli Uçağımızı Yapıyoruz" olarak algı devam etti! Ortada maalesef ne yerli otomobil, ne de yerli uçak var!
Keşke yapılsa da millet olarak sevinç duysak, takdir etsek. Yalan olunca insan tepki gösteriyor haliyle!


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kısacası Nokia yapacak, fakat ismi Türk olacak. Tıpkı "Yerli Üretim Otomobil" gibi. Tamamen dışarıda kopya prototip olarak yapıldı, şov maksatlı ülkeye getiril...
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xxxx1 3 yıl
hahaha gülüyorum ama sinirden!..kötü espri,Nokia yapacak adıda yerli üretim olacak...



milletin zekasıyla alay ediyorlar,kimlere kalmış ülke ağa...
hahaha gülüyorum ama sinirden!..kötü espri,Nokia yapacak adıda yerli üretim olacak...milletin zekasıyla alay ediyorlar,kimlere kalmış ülk...
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myhotyro 3 yıl
Allah akıl fikir versin. Ben sizin milli anlayışınıza ne diyim bilemiyorum. Beyninizi satmışsınız, Türkiye doğmuş olsanız da milli olamazsınız bu kafayla.
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DH Misafiri 3 yıl
Yerli üretim Türkiye'de üretim değil, Türkiyelilerin üretimidir. Yerli kavramını nasıl bu kadar rahat çarpıtırsınız.
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sniper23 3 yıl
Yalnız, AR-ge olayını bilmemde bu fabrika olayı iyi olabilir. Orda Türkler çalıştıralacak ondan sonra bu adamlar ordan ayrılıp kendi firmalarını kurabilirler ya da büyük işlere imza atabilirler.
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force66 3 yıl
xxxx1
hahaha gülüyorum ama sinirden!..kötü espri,Nokia yapacak adıda yerli üretim olacak... milletin zekasıyla alay ediyorlar,kimlere kalmış ülke ağa...

Dostum 10 numara tespit yapmışsın Allah(cc) bizlere sabır versin çıldırmamak elde değil
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edirneli86 3 yıl
Patenti başkasına ait ürünü ülkemizde üretince patent ücreti vermiyomuyuz bal gibi veriyoruz.

Bu patent ücreti yabancıya gitmiyor mu gidiyor hani dışa bağımlılık çözümü nerde.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Geçen hafta kayınpederimi ziyaret için Samsun'da idim. Köy yolları çukurlarla dolu, bazı yerlere beton atmışlar bazı yerlerde sadece taş toprak yol var. 6 senedir gidip geliyorum bir adım atılmıyor. Sadece yama yapılacak o kadar.

Gelelim türk telekom konusuna. Ttnet bağlı her yerde fiber gücüne geçilmiş :) internet hızını test ettim; maksimum 1,8 mb hız var. Düşünün artık alt yapıyı. Açıklama basit merkeze yakın değiliz. Bu merkezi noktalar neden vatan sathına yayılmaz. Akn koymayı bilirsin ama vatandaşa gerekli olan hızı vermeye elin gitmez. Bu sebeple 4.5G de olsa başka bir konu da olsa boşa birbirimize laf sokmanın manası yok. Düzen değişmeyecek.
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Master_Evil 3 yıl
adamlar nokia türk sayılır zaten demişler
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drserk 3 yıl
daha 4.5g şebeke üzerinden telefon görüşmesini bile yapamıyorum gelmiş cihaz vereceklermiş. şebekeyi 3g diye ayarlayınca düzeliyor. önce hizmet kalitenizi artırın!!
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alemburda34 3 yıl
Millet ucmus birbirine satasacak yer ariyor. Bazilarimiz baskalarinin hatasindan besleniyor.
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0MG90 3 yıl
Nokia yapsın Made in Turkey yaz. Güzel kafa.
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kadirirdem 3 yıl
Nokia turk olduda bizim mi haberimiz yok....
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zazian_12 3 yıl
homeedition88
myhotyroAllah akıl fikir versin. Ben sizin milli anlayışınıza ne diyim bilemiyorum. Beyninizi satmışsınız, Türkiye doğmuş olsanız da milli olamazsınız bu kafayla.
Daha türkçe cümle kuramamışsın ama insanları suçlamaya kalkıyorsun.

Senin cümlende de dil bilgisi hataları var kardeşim. Başkasını düzelteyim derken aynı hataya düşmüşsün.
İpucu: Yazım yanlışı ve anlatım bozukluğu var.
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infom@n 3 yıl
CooL_ROMEO
Telekom vestel al birini vur ötekine tek dertleri yerli üretim diye diye milleti kazıklamak duygularını sömürmek. Bir işe yaramayan sözde teknoloji şirketleri ...

Çorludaki tesis Vestel'in :) Vestel, Nokia'ya Türk Telekom için dandik ekipman ürettirip üstüne Made in Turkey yazdıracak.
Zaten Türk Telekom 4.5G ihalesinde yüksek hızlı frekansları bundan dolayı almaya uğraşmadı.
Adı yerli. Soy adı üçkağıt. Baseband zaten baz istasyonunun bir parçası.
Sözleşmede "şu kadar yerli baz istasyonu olacak" ibaresi bu şekilde atlatılmış oldu. Yarın Ericsson'da Turkcell'le anlaşır, Türkiye'ye parçaları sokar burada birleştirir al sana yerli baz istasyonu.
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turk telekom, 4.5g ve
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