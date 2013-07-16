Türk Telekom'dan yeni bir ölçüm hizmeti : BuluTT Ölçüm





Ülkemizin önde gelen iletişim ve altyapı şirketlerinden Türk Telekom, katma değerli hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.





BuluTT Ölçüm adındaki hizmet ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini sürekli ölçüyor ve kullanıcı tarafından belirlenmiş eşik değer aralıkları aşıldığında e-posta, SMS ve sesli arama yolu ile uyarı veriyor.





Türk Telekom yeni hizmetiyle sağlık, gıda, tarım, sistem odaları gibi sıcaklık ve nem kontroolüne ihtiyaç duyan tüm alanları hedefliyor.





BuluTT Ölçüm hizmeti ölçüm sensörleri ve bağlı oldukları bir sıcaklık veya nem cihazından oluşuyor. Her cihaza 4 adede kadar sensör bağlanabiliyor ve böylece 4 farklı alanın sıcaklık veya nem değerleri takip edilebiliyor. Sıcaklık cihazı için bir adet, sıcaklık-nem cihazı için iki adet sensör kutu içerisinden çıkıyor. Ek sensörleri satın almak gerekiyor. Sistem kablolu veya kablosuz olarak ikiye ayrılıyor.





Sistem kurulduktan sonra internet ağına bağlanıyor ve müşteri cihazın uyarı yapacağı eşik aralıkları, eşik ihlali sonrası, ne kadar süre veya sıklık ile ve hangi yöntemle uyarı yapacağı gibi değişkenleri web portalı üzerinden belirleyebiliyor. Dilerse geçmişe dönük günlük/haftalık/aylık veya istenilen zaman aralığına ait raporlar alabiliyor.





Ölçüm cihazları 12 veya 24 aylık taahhütlerle verilirken, 49TL aylık başlangıç fiyatına sahip. Aylık 75SMS, 75 sesli yanıt ve sınırsız email paketinden oluşan ölçüm bedeli ise 14.90TL olarak belirlenmiş.





http://turktelekombulutt.com.tr/bulutt-servisleri/olcum.aspx