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Türk Telekom'dan yeni bir ölçüm hizmeti : BuluTT Ölçüm

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk Telekom'dan yeni bir ölçüm hizmeti : BuluTT Ölçüm

Ülkemizin önde gelen iletişim ve altyapı şirketlerinden Türk Telekom, katma değerli hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. 

BuluTT Ölçüm adındaki hizmet ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini sürekli ölçüyor ve kullanıcı tarafından belirlenmiş eşik değer aralıkları aşıldığında e-posta, SMS ve sesli arama yolu ile uyarı veriyor. 

Türk Telekom yeni hizmetiyle sağlık, gıda, tarım, sistem odaları gibi sıcaklık ve nem kontroolüne ihtiyaç duyan tüm alanları hedefliyor.

BuluTT Ölçüm hizmeti ölçüm sensörleri ve bağlı oldukları bir sıcaklık veya nem cihazından oluşuyor. Her cihaza 4 adede kadar sensör bağlanabiliyor ve böylece 4 farklı alanın sıcaklık veya nem değerleri takip edilebiliyor. Sıcaklık cihazı için bir adet, sıcaklık-nem cihazı için iki adet sensör kutu içerisinden çıkıyor. Ek sensörleri satın almak gerekiyor. Sistem kablolu veya kablosuz olarak ikiye ayrılıyor.

Sistem kurulduktan sonra internet ağına bağlanıyor ve müşteri cihazın uyarı yapacağı eşik aralıkları, eşik ihlali sonrası, ne kadar süre veya sıklık ile ve hangi yöntemle uyarı yapacağı gibi değişkenleri web portalı üzerinden belirleyebiliyor. Dilerse geçmişe dönük günlük/haftalık/aylık veya istenilen zaman aralığına ait raporlar alabiliyor.

Ölçüm cihazları 12 veya 24 aylık taahhütlerle verilirken, 49TL aylık başlangıç fiyatına sahip. Aylık 75SMS, 75 sesli yanıt ve sınırsız email paketinden oluşan ölçüm bedeli ise 14.90TL olarak belirlenmiş.


http://turktelekombulutt.com.tr/bulutt-servisleri/olcum.aspx Yorum Yaz
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murdocklawless 5 yıl en beğenilen
sağın solun sıcaklığını, nemini ölçeceğinize 800 kbit olan upload hızını arttırın önce.
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etlik 5 yıl
Türkiyedeki alt yapıyı hallettiniz de (hafta sonları nete girmek işkence ) şimdi gökyüzüne açılıyorsunuz helal size.
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pastadanadam 5 yıl
Ya dalga geçiyorlar, bildiğin eğleniyorlar milletle, başka açıklaması yok.Neredeyse bir yıl oldu netlimitsiz paketindeyim ama 2 mbps üstünü vermiyorlar (yapacak bir şey yok deyip geçiştiriyorlar), hattı kendi üzerime geçirmek istiyorum yapmıyorlar, Playstore'da ön siparişimi iptal etmek istiyorum etmiyorlar.Her aradığım yada gittidiğimde başka bir bahane başka bir yalan buluyorlar.Ama hizmetlerine bir yenisini daha ekliyorlarmış.Beddua etmeyi seven biri değilim ama başka seçenek bırakmıyorsunuz.
Ya dalga geçiyorlar, bildiğin eğleniyorlar milletle, başka açıklaması yok.Neredeyse bir yıl oldu netlimitsiz paketindeyim ama 2 mbps üstünü vermiyorlar (yapacak...
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Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar.. işin aslı öyle yazıda yazıldığı gibi ucuz değil. ölçüm cihazı alacaksınız yanında sensör alacaksınız... bu cihazların bedeli sizden alınıyor. işin ilginç yönü ise telekom bu cihazlardan aldığı verileri kendi sunucuları üzerinde tutuyor. adamların alt yapısının durumu ortada.. müşterilerin verilerinin sağlıklı olarak telekom sunucularına ulaştığından her zaman şüphe etmek gerek. kaldıki veri ulaşmadığı durumlarda hangi numarayı arayıp destek alacağız?? peki sistemden çıkmak istediniz.. ozaman ne olacak? aldığınız cihazlar elinizde kalıyor, ya verileriniz?? diyelimki verilerinizi bir şekilde verdiler, peki o verileri nasıl tekrar göreceksiniz.. hadi gördünüz diyelim elinizdeki cihazları tekrar kendi bünyenizde nasıl kullanılır hale getireceksiniz??? bence bu iş yaş iş... bu sistemi kuran testo diye bir firma var. saveris isimli ürünleri var.. gidip parası ile satın almak daha makul
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MERCURY2000 5 yıl
Onu bunu bilmem ama o tv reklamları nedir yaa denk geldiğim an kanal değiştiriyorum. Ayrıca kaliteli hizmet vermeyi öğrenseler daha iyi olacak. Müşteri memnuniyeti adına hiçbirşey yapmıyorlar.
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Xiaomi 5 yıl
Türk Telekom saçma sapan işleri bıraksında ilk önce temel şeyleri halletsin. Yıl olacak 2014 yavaş, kötü bir internet hizmetine 60 lira ödediğimiz yetmiyormuş gibi bir de AKK diye bir saçmalık var. Ayın 15'inden sonra bir şey indirmeyi geçtim internete girmek bile işkence haline dönüşüyor.
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epsiloncopy 5 yıl
bizde hız ölçüyoz ama hiç rahat edemiyoz....................ekrandan çok modeme bakıyoruz.................
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Tekno moomce 5 yıl
yotubeye baglanamadım zaman tracer başka bişeye bakmıyorum ve internet hızlımızı upload hızımızı bol bol övüyorum fiyatı da bol bol övüyorum ayrıca sabit ücreti de üvüyorum olmayan fiberi de övüyorum sınırısz adsl bırakmadığınız için de ayrıca övüyorum
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HumbiGumbi 5 yıl
Babaannem görseydi iş koymayıp iş çıkarıyorlar derdi buna haklıda :)
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furkann20 5 yıl
aman abi yanlış ölçer mölçer fatura kol gibi gelir.
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murdocklawless 5 yıl en beğenilen
sağın solun sıcaklığını, nemini ölçeceğinize 800 kbit olan upload hızını arttırın önce.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 5 yıl
OKUMADIM

İlk defa ciddi bir konuya bunu yazıyorum.
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pastadanadam 5 yıl
Ya dalga geçiyorlar, bildiğin eğleniyorlar milletle, başka açıklaması yok.Neredeyse bir yıl oldu netlimitsiz paketindeyim ama 2 mbps üstünü vermiyorlar (yapacak bir şey yok deyip geçiştiriyorlar), hattı kendi üzerime geçirmek istiyorum yapmıyorlar, Playstore'da ön siparişimi iptal etmek istiyorum etmiyorlar.Her aradığım yada gittidiğimde başka bir bahane başka bir yalan buluyorlar.Ama hizmetlerine bir yenisini daha ekliyorlarmış.Beddua etmeyi seven biri değilim ama başka seçenek bırakmıyorsunuz.
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etlik 5 yıl
Türkiyedeki alt yapıyı hallettiniz de (hafta sonları nete girmek işkence ) şimdi gökyüzüne açılıyorsunuz helal size.
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