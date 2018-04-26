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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk askerinin yeni gücü otonom sürü drone’ları olacak

İnsansız hava araçları konusunda çok önemli bir tecrübe elde eden ve önemli mesafe kateden Türkiye, dünyanın yeni gözdesi olan sürü drone’ları da ilk kullanan ülkelerden olacak.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk askerinin yeni gücü otonom sürü drone’ları olacak
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Antalya’da düzenlenen Eurasia Air Show, havacılıkta heyecan verici gelişmelere sahne oluyor. Türkiye’nin ilk ve tek havacılık organizasyonu olan fuara 100’den fazla ülke katıldı. 100 binden fazla yabancı ziyaretçinin pazar gününe kadar devam edecek fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.


Önemli işbirliği anlaşmalarının yapıldığı organizasyonda Türk şirketler de yeni teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılarla buluşturuyor. Fuara yeni nesil insansız hava araçları ile katılan STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik Ticaret A.Ş., otonom drone’ları ile önemli bir adım atmak üzere olduklarını gözler önüne seriyor.


TSK ve SSM birlikteliği ile 1991 yılında kurulan şirket, geçen yıl IDEF’te tanıttığı kamikaze drone’larını ve gözlem drone’unu bir sene sonra güçlendirilmiş, yeni mühimmatlar ile vurucu gücü artırılmış ve sürü drone mantığına kaydırılmış hamleleri ile sergiliyor.


Togan

Firmanın fuarda tanıttığı Togan isimli güncel otonom gözlem drone’u 40dk süreyle havada kalabiliyor ve gözlem altına aldığı bölgelerde 30x optik yakınlaştırma yaparak üsse havadan bilgi sağlıyor. Sessiz oluşu ve bir dakikadan daha kısa sürede operasyona hazır hale gelmesi ile fark yaratan Togan, kalkış ve iniş için herhangi bir aparata veya alana ihtiyaç duymuyor.

Türk askerinin yeni gücü otonom sürü drone’ları olacak
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Sürü Drone Sistemleri

STM’nin üzerinde hassasiyet gösterdiği kamikaze drone’lar ise keşif ve gözetleme yeteneklerinin yanı sıra özellikle sürü drone yapısına uygun olacak şekilde geliştirilmeye çalışılıyor. 15 dakika havada kalabilen ve verilen hedefe kamikaze saldırı düzenleyen drone’lar, bir önceki nesline göre daha kuvvetli mühimmatlar ile donatılmış ve vurucu gücü artırılmış.


Tekli lançerden fırlatılabilmenin yanı sıra çoklu lançerlerden eş zamanlı olarak fırlatılıp hedeflere sürü saldırı düzenleyebilecek yetenekler kazandırılan Alpagu Blok 2, son zamanlarda çok konuşulan; hava savunma sistemlerini sayıca fazla, birbirinden bağımsız hareket eden otonom drone’lar ile eş hedefli operasyonlar düzenleyerek etkisiz hale getirebilme odağında geliştiriliyor. STM, geliştirdiği altılı lançer ile Alpagu testlerinde tekli ve çoklu kullanım senaryolarını deniyor.


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Denorath 1 yıl en beğenilen
Böylesine ileri görüşlü bir savunma sanayimiz olduğu için çok gururluyum. Nereden nereye..
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kkratoss 1 yıl
Drone'lar ileride çok çok önemli hale gelecek. Ne kadar yatırım yapılırsa o kadar iyi olur.
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interwap 1 yıl

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DH Misafiri 1 yıl
Aklında hep savaş ve şiddet olan zihniyet iyi bir geleceğe doğru yol alamaz...
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muammer816 1 yıl
pearl harbor'daki japon kamikaze uçaklarının küçültülmüş versiyonları gibi.çoklu modda ağır hasar yaratacaklarını düşünüyorum.çok enteresan ve çok anlamlı gelişmeler,emeği geçen herkese teşekkür/ tebrik ederim.
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interwap 1 yıl

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uysaloguz 1 yıl
Vay be, bu sayede milyonlarca dolarlık hava araçlarını ya da silahları çok küçük maliyetler ile imha edebileceksin. O koca uçakgemileri, füzeler, gelişmiş uçaklar belki de anlamını yitirecek...
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The Balance 1 yıl
Black Ops 2 oynarken bu kamikaze dronelar çok iyi oluyordu. Fakat oyundaydı. Gerçek hayatta işlenmesi nasıl olur tartışılır.
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Denorath 1 yıl en beğenilen
Böylesine ileri görüşlü bir savunma sanayimiz olduğu için çok gururluyum. Nereden nereye..
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kkratoss 1 yıl
Drone'lar ileride çok çok önemli hale gelecek. Ne kadar yatırım yapılırsa o kadar iyi olur.
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