Türk askerinin yeni gücü otonom sürü drone’ları olacak

Tam Boyutta Gör



Antalya’da düzenlenen Eurasia Air Show, havacılıkta heyecan verici gelişmelere sahne oluyor. Türkiye’nin ilk ve tek havacılık organizasyonu olan fuara 100’den fazla ülke katıldı. 100 binden fazla yabancı ziyaretçinin pazar gününe kadar devam edecek fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.





Önemli işbirliği anlaşmalarının yapıldığı organizasyonda Türk şirketler de yeni teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılarla buluşturuyor. Fuara yeni nesil insansız hava araçları ile katılan STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik Ticaret A.Ş., otonom drone’ları ile önemli bir adım atmak üzere olduklarını gözler önüne seriyor.





TSK ve SSM birlikteliği ile 1991 yılında kurulan şirket, geçen yıl IDEF’te tanıttığı kamikaze drone’larını ve gözlem drone’unu bir sene sonra güçlendirilmiş, yeni mühimmatlar ile vurucu gücü artırılmış ve sürü drone mantığına kaydırılmış hamleleri ile sergiliyor.





Togan

Firmanın fuarda tanıttığı Togan isimli güncel otonom gözlem drone’u 40dk süreyle havada kalabiliyor ve gözlem altına aldığı bölgelerde 30x optik yakınlaştırma yaparak üsse havadan bilgi sağlıyor. Sessiz oluşu ve bir dakikadan daha kısa sürede operasyona hazır hale gelmesi ile fark yaratan Togan, kalkış ve iniş için herhangi bir aparata veya alana ihtiyaç duymuyor.

Tam Boyutta Gör



Sürü Drone Sistemleri

STM’nin üzerinde hassasiyet gösterdiği kamikaze drone’lar ise keşif ve gözetleme yeteneklerinin yanı sıra özellikle sürü drone yapısına uygun olacak şekilde geliştirilmeye çalışılıyor. 15 dakika havada kalabilen ve verilen hedefe kamikaze saldırı düzenleyen drone’lar, bir önceki nesline göre daha kuvvetli mühimmatlar ile donatılmış ve vurucu gücü artırılmış.





Tekli lançerden fırlatılabilmenin yanı sıra çoklu lançerlerden eş zamanlı olarak fırlatılıp hedeflere sürü saldırı düzenleyebilecek yetenekler kazandırılan Alpagu Blok 2, son zamanlarda çok konuşulan; hava savunma sistemlerini sayıca fazla, birbirinden bağımsız hareket eden otonom drone’lar ile eş hedefli operasyonlar düzenleyerek etkisiz hale getirebilme odağında geliştiriliyor. STM, geliştirdiği altılı lançer ile Alpagu testlerinde tekli ve çoklu kullanım senaryolarını deniyor.