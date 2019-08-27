Türk astronot 2023'te uzaya çıkıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) başkanı Dmitriy Rogozin'den sürpriz bir teklif aldı. Rogozin, Erdoğan'a Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla uzaya bir Türk astronot göndermeyi önerdi. Başkan Erdoğan ise teklifi büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı ziyareti sırasında konuşan Dmitriy Rogozin,"Sizlere ortak bir önerimiz var, Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla bir Türk astronotun yörüngeye gönderilmesini organize edelim. Kozmonot Eğitim Merkezi böyle bir çalışmaya hazır" şeklinde konuştu.



Sputnik'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan öneriyi kabul ederek Türk milleti adına teşekkürlerini iletti ve,"Tüm ulusum adına teşekkürlerimi dile getirmek isterim. Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Yaptığınız çalışmadan dolayı sizlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



https://tr.sputniknews.com/turkiye/201908271040018693-erdogan-roscosmosun-cumhuriyetin-100-yilinda-uzaya-turk-astronot-gonderme-onerisini-kabul-etti/