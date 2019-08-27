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Türk astronot 2023'te uzaya çıkıyor!

Şu sıralar Rusya'da önemli ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roskosmos'tan sürpriz bir teklif aldı. Rus uzay ajansı başkanı Rogozin, 2023'te uzaya bir Türk astronot göndermeyi teklif etti.
1 sa. (Son Güncelleme: 57 dk.)
1b
62
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) başkanı Dmitriy Rogozin'den sürpriz bir teklif aldı. Rogozin, Erdoğan'a Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla uzaya bir Türk astronot göndermeyi önerdi. Başkan Erdoğan ise teklifi büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı ziyareti sırasında konuşan Dmitriy Rogozin,"Sizlere ortak bir önerimiz var, Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla bir Türk astronotun yörüngeye gönderilmesini organize edelim. Kozmonot Eğitim Merkezi böyle bir çalışmaya hazır" şeklinde konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan öneriyi kabul ederek Türk milleti adına teşekkürlerini iletti ve,"Tüm ulusum adına teşekkürlerimi dile getirmek isterim. Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Yaptığınız çalışmadan dolayı sizlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
 


https://tr.sputniknews.com/turkiye/201908271040018693-erdogan-roscosmosun-cumhuriyetin-100-yilinda-uzaya-turk-astronot-gonderme-onerisini-kabul-etti/ Yorum Yaz
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huso44 57 dk. en beğenilen
milli astronot göklerde
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Qantas 52 dk.
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floydrose 4 dk.
100. Yılımızda başka bir ülke tarafından uzay yüzü görüyoruz. Yine utandık çok şükür.
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Cem 5 dk.
Elin şeyiyle gerdeğe girmek diye buna denir.
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Galaxy. 16 dk. yeni yorumcu
Kim gidecek acaba
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Şehmistan 22 dk.
Ulan RTE olmasa siz bunu rüyanızda görürdünüz. Sanki Cehape aya çıktı da bunu küçümsüyorsunuz.
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asderty 24 dk.
Reisi gönderecez tabii ki
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codered1983 28 dk.
Dua edinde yukarıya fetöcü metecü göndermesinler, birde bu olaylar yüzünden başka ülkelere rezil rüsva olmayalım.
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redwolf0 44 dk.
Uzaya gitmek haram haram
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abdusauk 26 dk. redwolf0
aynen ne işiniz var oturun oturduğunuz yerde. arkanızaa su kaçarsa abdest bozulur mu onu tartışın.
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Qantas 52 dk.
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Eueklekdidjsnsnshdh 52 dk. yeni yorumcu
ALLAH razi olsun devletimizden gelişmiş ülkelerin yaptığı her şeyi yapabiliyoruz masALLAH ALLAH daha önemli gelişmeler nasip etsin insALLAH
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huso44 57 dk. en beğenilen
milli astronot göklerde
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uluslararası uzay istasyonu, uzay araştırmaları ve
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