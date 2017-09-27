Büyük ölçekli hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemleri yaygınlaşıyor

Hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemlerinin sunduğu avantajlar bu iki yenilenebilir enerji kaynağından dört mevsim aynı düzeyde verim almayı hedefleyen bazı ülkeleri harekete geçirmiş durumda. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden aynı anda faydalanmak ızgara bağlantısı iki jeneratör tarafından paylaşılabildiğinden büyük maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca bu iki enerji kaynağı günün ve yılın farklı zamanlarında yüksek enerji üreterek birbirleri için tamamlayıcı güç olabiliyorlar. Böylece sürekli ve daha güvenilir bir enerji kaynağı meydana getirilmiş oluyor.

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Güneş enerjisi yalnızca gün içerisinde verim sağlarken, rüzgar enerjisi kaynakları gece boyunca daha fazla enerji üretme eğilimindedir. Dolayısıyla hibrit enerji sistemlerinde sürekli bir enerji üretimi söz konusu. Ayrıca rüzgar enerjisinin kışın, güneş enerjisi çiftliğinin ise yaz aylarında daha fazla elektrik üretme potansiyeli var. Bu nedenle kombine bir güneş ve rüzgar enerjisi sistemi, bu yenilenebilir enerji kaynaklarından dört mevsim dengeli bir şekilde istifade edilebilmesini sağlıyor.

Hindistan ve Avustralya'da büyük ölçekli projeler yapılıyor

Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler, hibrit enerji sistemlerinin sunduğu bu avantajları büyük ölçekli projelerle hayata geçirerek binlerce konuta elektrik sağlayabilecek kapasitede tesisler inşa etmeye başlıyor. Avustralya'nın ilk büyük ölçekli hibrit rüzgar-güneş enerjisi çiftliği başkent Canberra yakınlarında kurulacak. Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (Arena) projeye 9.9 milyon dolarlık hibe sağlamış durumda.

Projeyi kuracak ve işletecek olan Çinli şirketlerden biri olan Goldwind, güneş enerjisi çiftliğinin faaliyete geçeceği ilk yılında yaklaşık 3.000 konutun ihtiyacını karşılayabilecek şekilde 22.000 MWh elektrik üretebilecek kapasitede olacağını söyledi. Öte yandan İspanyol rüzgar enerjisi devi Gamesa ve Siemens Wind ortaklığıyla kurulan Siemens Gamesa, ilk hibrid rüzgar-güneş projesini Hindistan'daki 50 megavatlık bir rüzgar çiftliğine bağlı 28 megawatt güneş enerjisi tesisi inşa ederek hayata geçirecek. Hibridizasyon projesinin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

https://cleantechnica.com/2017/09/26/siemens-gamesa-awarded-first-hybrid-wind-solar-project-india/