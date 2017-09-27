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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Büyük ölçekli hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemleri yaygınlaşıyor

Güneş panelleri ve rüzgar türbini birlikte kullanılarak oluşturulan hibrit enerji sistemleri giderek yaygınlaşıyor. Hindistan ve Avustralya'da büyük ölçekli projeler için ilk adımlar atıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Onur Seven
Haber Editörü
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Hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemlerinin sunduğu avantajlar bu iki yenilenebilir enerji kaynağından dört mevsim aynı düzeyde verim almayı hedefleyen bazı ülkeleri harekete geçirmiş durumda. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden aynı anda faydalanmak ızgara bağlantısı iki jeneratör tarafından paylaşılabildiğinden büyük maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca bu iki enerji kaynağı günün ve yılın farklı zamanlarında yüksek enerji üreterek birbirleri için tamamlayıcı güç olabiliyorlar. Böylece sürekli ve daha güvenilir bir enerji kaynağı meydana getirilmiş oluyor.
Ayrıca Bkz. "BMW, elektrikli ve hibrit araçları için kablosuz şarj cihazı satışa sunacak"
Güneş enerjisi yalnızca gün içerisinde verim sağlarken, rüzgar enerjisi kaynakları gece boyunca daha fazla enerji üretme eğilimindedir. Dolayısıyla hibrit enerji sistemlerinde sürekli bir enerji üretimi söz konusu. Ayrıca rüzgar enerjisinin kışın, güneş enerjisi çiftliğinin ise yaz aylarında daha fazla elektrik üretme potansiyeli var. Bu nedenle kombine bir güneş ve rüzgar enerjisi sistemi, bu yenilenebilir enerji kaynaklarından dört mevsim dengeli bir şekilde istifade edilebilmesini sağlıyor.

Hindistan ve Avustralya'da büyük ölçekli projeler yapılıyor

Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler, hibrit enerji sistemlerinin sunduğu bu avantajları büyük ölçekli projelerle hayata geçirerek binlerce konuta elektrik sağlayabilecek kapasitede tesisler inşa etmeye başlıyor. Avustralya'nın ilk büyük ölçekli hibrit rüzgar-güneş enerjisi çiftliği başkent Canberra yakınlarında kurulacak. Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (Arena) projeye 9.9 milyon dolarlık hibe sağlamış durumda.
Projeyi kuracak ve işletecek olan Çinli şirketlerden biri olan Goldwind, güneş enerjisi çiftliğinin faaliyete geçeceği ilk yılında yaklaşık 3.000 konutun ihtiyacını karşılayabilecek şekilde 22.000 MWh elektrik üretebilecek kapasitede olacağını söyledi. Öte yandan İspanyol rüzgar enerjisi devi Gamesa ve Siemens Wind ortaklığıyla kurulan Siemens Gamesa, ilk hibrid rüzgar-güneş projesini Hindistan'daki 50 megavatlık bir rüzgar çiftliğine bağlı 28 megawatt güneş enerjisi tesisi inşa ederek hayata geçirecek. Hibridizasyon projesinin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

https://cleantechnica.com/2017/09/26/siemens-gamesa-awarded-first-hybrid-wind-solar-project-india/ Yorum Yaz
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gcb1903 2 yıl en beğenilen sdelta
sdelta

Biz de nükleere yatırım yapalım. Hep geriden takip ediyoruz.

Dünyada GES ve RES yatırımları konusunda en iyi ülkelerden birisiyiz. Hocam hep ezbere konuşuyoruz.
Ve evet nükleere yatırım yapmayan " aptal " ülkelerden birisiyiz. Evet nükleer teknolojiye sahip olmayan ülke tam anlamıyla ahmaklar tarafından yönetiliyor demektir.
sdeltaBiz de nükleere yatırım yapalım. Hep geriden takip ediyoruz.Dünyada GES ve RES yatırımları konusunda en iyi ülkel...
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SONEKTRA 2 yıl sdelta
sdelta

Biz de nükleere yatırım yapalım. Hep geriden takip ediyoruz.

Güneş ve rügara da yatırım yapılıyor, ihaleler yapılıyor. Sadece nükleere yatırım yapılmıyor ki.
sdeltaBiz de nükleere yatırım yapalım. Hep geriden takip ediyoruz.Güneş ve rügara da yatırım yapılıyor, ihaleler yapılı...
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kadirirdem 2 yıl
Bizim ülke de de yaygınlaşması lazım.
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sdelta 2 yıl
Biz de nükleere yatırım yapalım. Hep geriden takip ediyoruz.
2 Yanıt Yanıtla
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SONEKTRA 2 yıl sdelta
sdelta

Biz de nükleere yatırım yapalım. Hep geriden takip ediyoruz.

Güneş ve rügara da yatırım yapılıyor, ihaleler yapılıyor. Sadece nükleere yatırım yapılmıyor ki.
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gcb1903 2 yıl sdelta
sdelta

Biz de nükleere yatırım yapalım. Hep geriden takip ediyoruz.

Dünyada GES ve RES yatırımları konusunda en iyi ülkelerden birisiyiz. Hocam hep ezbere konuşuyoruz.
Ve evet nükleere yatırım yapmayan " aptal " ülkelerden birisiyiz. Evet nükleer teknolojiye sahip olmayan ülke tam anlamıyla ahmaklar tarafından yönetiliyor demektir.
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Guest-F01EF196D 2 yıl
Fosil yakıtların fazla bir geleceği yok, sürdürülebilir değiller. Güneş, rüzgar, dalga enerjisi üreteçleri ileri zamanların hakimleri olacaklar. Kafası çalışan memleketler şimdiden bu alanlara büyük yatırımlar yapıyorlar.
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