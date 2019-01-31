Türk firma, kenevir ile radyasyonu engelleyen x-Ray cihazı geliştirdi

Kenevir, genellikle uyuşturucu yapımıyla bilinse de pek çok sektörde kullanılabilmesiyle, tarım alanındaki önemli bitkilerden biri halinde. Kullanıldığı alanlardan ilk akla gelenleri ise kağıt yapımı ve giyim sektörü oluyor. Ancak kenevirin tohumu, lifleri, kökü ve yaprakları yardımıyla 50 bin çeşit sanayi malı üretilebiliyor. İki Türk girişimci tarafından kurulan TechnoArge firması da keneviri farklı cihazlar üzerinde kullanıyorlar.

Radyasyonu çevreye yaymayan x-Ray cihazı

Kompozitler, farklı malzemelerin bir araya getirilmesiyle yeni özellikler kazandırılan malzemeler anlamına geliyor. TechnoArge firması, kenevir kompozitler üzerine üç yıldır çalışma yaptıklarını açıkladılar. Kenevir lifinin radyasyonu emdiği bilindiği için havalimanlarında kullanılan x-Ray cihazlarının kenevir kompozitler ile kaplanan bir versiyonu üretildi. Bu sayede x-Ray cihazı radyasyonu dışarı yaymıyor. Ek olarak valizleri dezenfekte ettiği ve güvenlik etiketi yapıştırdığı da belirtiliyor.

Firmanın genel müdürü Muzaffer Gökçimen, kenevir kompozitlerden yaptıkları x-Ray cihazlarının 144 ülkeyle uyumlu patentini aldıklarını söyledi. Satışların büyük bir kısmı yurt dışına gerçekleştiriliyor ancak İstanbul Havalimanı için 6 adet x-Ray cihazı satışının tamamlanmak üzere olduğu da bildirildi.

Farklı cihazlar da üretiyorlar

Firma sahibi, elle yatırma, presleme ve elastiki presleme denilen yöntemlerle kenevir kompozitler ürettiklerini ve bunları farklı cihazlar için kullanabildiklerini söylüyor. Hatta kenevir lifinden yapılma kurşun geçirmez yelek dahi yapıldı. Kenevirin hafif olması sayesinde kurşun geçirmez yelek, 20 kat sağlam olmasına rağmen çok daha az ağırlığa sahip. Yürüyen merdiven bandı dezenfekte cihazı, el dezenfektan makinesi gibi cihazlar da ürettikleri farklı ürünlerden birkaçı.

Özellikle toplum sağlığı konusunda çalışmalar yürüten firmanın el dezenfektan makinesinin de kenevir kompozitle yapıldığı ve hastalıkların dışarıya çıkmasını engellediği söyleniyor. El dezenfektan makinesi Atatürk Havalimanı pasaport bölümünde 2,5 aydır aydır kullanılıyor. Bu zamanda kadar 13 binin üzerinde el yıkama işlemi yapılmış.

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Kısacası yerli üretim yapan TechnoArge şirketinin cihazları, kenevir bitkisinin sanayiye katkısına somut örnek teşkil ediyor. Firma, son olarak yakın zaman içerisinde kenevir kompozitlerden otomotiv yan sanayisine tampon ve iç aksam üretme planları yaptıklarını açıkladı.

https://www.star.com.tr/teknoloji/kenevirden-uretilen-xrayler-havalimaninda-haber-1429968/