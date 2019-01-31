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Türk firma, kenevir ile radyasyonu engelleyen x-Ray cihazı geliştirdi

İki Türk girişimci kenevirin radyasyonu engelleyici özelliğini kullanarak x-Ray cihazı geliştirdiler. TechnoArge isimli firmanın kenevir kompozitler ile üretilen farklı ürünleri de bulunuyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Türk firma, kenevir ile radyasyonu engelleyen x-Ray cihazı geliştirdi
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Kenevir, genellikle uyuşturucu yapımıyla bilinse de pek çok sektörde kullanılabilmesiyle, tarım alanındaki önemli bitkilerden biri halinde. Kullanıldığı alanlardan ilk akla gelenleri ise kağıt yapımı ve giyim sektörü oluyor. Ancak kenevirin tohumu, lifleri, kökü ve yaprakları yardımıyla 50 bin çeşit sanayi malı üretilebiliyor. İki Türk girişimci tarafından kurulan TechnoArge firması da keneviri farklı cihazlar üzerinde kullanıyorlar.

Radyasyonu çevreye yaymayan x-Ray cihazı

Kompozitler, farklı malzemelerin bir araya getirilmesiyle yeni özellikler kazandırılan malzemeler anlamına geliyor. TechnoArge firması, kenevir kompozitler üzerine üç yıldır çalışma yaptıklarını açıkladılar. Kenevir lifinin radyasyonu emdiği bilindiği için havalimanlarında kullanılan x-Ray cihazlarının kenevir kompozitler ile kaplanan bir versiyonu üretildi. Bu sayede x-Ray cihazı radyasyonu dışarı yaymıyor. Ek olarak valizleri dezenfekte ettiği ve güvenlik etiketi yapıştırdığı da belirtiliyor.

Türk firma, kenevir ile radyasyonu engelleyen x-Ray cihazı geliştirdi

Firmanın genel müdürü Muzaffer Gökçimen, kenevir kompozitlerden yaptıkları x-Ray cihazlarının 144 ülkeyle uyumlu patentini aldıklarını söyledi. Satışların büyük bir kısmı yurt dışına gerçekleştiriliyor ancak İstanbul Havalimanı için 6 adet x-Ray cihazı satışının tamamlanmak üzere olduğu da bildirildi.

Farklı cihazlar da üretiyorlar

Firma sahibi, elle yatırma, presleme ve elastiki presleme denilen yöntemlerle kenevir kompozitler ürettiklerini ve bunları farklı cihazlar için kullanabildiklerini söylüyor. Hatta kenevir lifinden yapılma kurşun geçirmez yelek dahi yapıldı. Kenevirin hafif olması sayesinde kurşun geçirmez yelek, 20 kat sağlam olmasına rağmen çok daha az ağırlığa sahip. Yürüyen merdiven bandı dezenfekte cihazı, el dezenfektan makinesi gibi cihazlar da ürettikleri farklı ürünlerden birkaçı.

Özellikle toplum sağlığı konusunda çalışmalar yürüten firmanın el dezenfektan makinesinin de kenevir kompozitle yapıldığı ve hastalıkların dışarıya çıkmasını engellediği söyleniyor. El dezenfektan makinesi Atatürk Havalimanı pasaport bölümünde 2,5 aydır aydır kullanılıyor. Bu zamanda kadar 13 binin üzerinde el yıkama işlemi yapılmış.

Ayrıca Bkz. "Aselsan’ın İHA tehdidine karşı geliştirdiği İHA SAVAR, 500. teslimatı geçti"

Kısacası yerli üretim yapan TechnoArge şirketinin cihazları, kenevir bitkisinin sanayiye katkısına somut örnek teşkil ediyor. Firma, son olarak yakın zaman içerisinde kenevir kompozitlerden otomotiv yan sanayisine tampon ve iç aksam üretme planları yaptıklarını açıkladı.


https://www.star.com.tr/teknoloji/kenevirden-uretilen-xrayler-havalimaninda-haber-1429968/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 3 ay
Ürünler iyidir kötüdür yorum yapamayacağım ama TechnoArge çok vizyonsuz bir isim olmuş.
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absamet 3 ay pspoor
Sen ne diyon denişik :D :)
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AnotherPlanet 3 ay
Bu haber algının önde gideni. X-ray'i engelleyebilseydi bu kadar ucuz olmazdı. Ayrıca websitesinde technoarge.com.tr/... yazdığınla alakası yok. Sadece dezenfektan olarak kullanılmış buharı. Bu haberler sana hangi üst emirden geliyor merak etmiyor değilim.
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general4242 3 ay
Şu keneviri doğru düzgün değerlendirseler petrolun vereceği kadar fayda verecek bize
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dark_prince60 3 ay
sırf şu keneviri serbest bıraktığı için bile oy verilir şu adama.
kenevirin kullanım alanı o kadar geniş ki geçmiş için çıldırmamak elde değil.
Bununla ilgili Fatih Altaylı' nın Teke tek programını bulup izleyin. tavsiye
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smart1978 3 ay
Eldiven kullanilir Havalimanlarinda.. El dezenfektanlar bilimsel olarak bir faydasi olmadigi da kanitlamisti gecen yillarda. Bile bile BAZI sektorlerde israf cark dondurme emelleri ...
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mladenbmv 3 ay
her şey iyi hoşta üretiyoruz ama kendi halkımız kullanmadan elin yabancılarına satıyoruz.ilk önce kendi halkı kullansın mantığıı yok ülkemizde hemen satalım dışarı.sonra dolar yükselip düştüğü zaman iflas ettik konkordato v.s
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dark_prince60 3 ay mladenbmv
haberde istanbul hava limanı için 6 adet satıldı diyor. tekrar bakın
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fhrstw 3 ay
Fecaat resmen arkadaşlar lütfen 1-2 kez okuyun yazmış olduğunuz haberi. Tamam ille hata olacaktır ama bu sizce de fazla değil mi? Yazım hatası olur bir iki harf eksik fazla olur ama yani komple anlam yok bazı cümlelerde.
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WaylandIZMIR 3 ay
Keşke tekrar kenevir üretimine geçebilsek. kenevirin ekonomiye büyük yararı var aslında.
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fuckulteli 3 ay
El dezenfektanında çok ilginç.
Biri şu cihazları kontrol etsin, gazete haberlerine inanmak mantıklı değil. Kenevirin magazinsel haberlerinden biri olabileceği akla geliyor.
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Stanislas Xavier 3 ay
Böyle haberleri daha sık göreceğiz, her derde deva her işe yarayan kenevirle memleket kurtulacak. Esrar halini hesaba katmadığınızda, sağlık, kozmetik vb işlerde toplam piyasası 4 milyar dolar olan bitkiyi, milli proje olarak sunup 100 milyar dolar gelir elde edileceğini söylediğiniz zaman alternatif kullanım alanları bulmanız gerekir ki millet şüphelenmesin. Belki bu el temizleme aletinden hepimiz evimize alırız bir tane ya da kurşun geçirmez yelek daha mantıklı, malum her yer maganda doldu.
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CWaRRioR 3 ay
Ürünler iyidir kötüdür yorum yapamayacağım ama TechnoArge çok vizyonsuz bir isim olmuş.
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x-ray, sanayi ve
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