Türk geliştiriciden Windows 8 için YouTube uygulaması: Metro YouTube

Windows 8'in modern arayüzüne sahip güzel bir YouTube uygulaması arıyorsanız, Metro YouTube tam sizin için geliştirilmiş.

Nadir Akdağ isimli bir Türk geliştirici tarafından geliştirilen Metro YouTube, Windows Store'daki birçok YouTube uygulamasından farklı olarak modern arayüzü tam anlamıyla kullanan bir yazılım. Kullanımı oldukça kolay olan Metro YouTube, x86, x64 ve ARM tabanlı işlemcilere destek verdiği için hem masaüstsünde hem de Windows RT tabletlerde sorunsuzca çalışıyor.

Windows 8'in yerleşik arama özelliğini kullanarak video arayabileceğiniz uygulamanın Windows Store'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.