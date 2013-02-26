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Türk geliştiriciden Windows 8 için YouTube uygulaması: Metro YouTube

6 yıl
2,1b
1
4
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Türk geliştiriciden Windows 8 için YouTube uygulaması: Metro YouTube
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Windows 8'in modern arayüzüne sahip güzel bir YouTube uygulaması arıyorsanız, Metro YouTube tam sizin için geliştirilmiş.

Nadir Akdağ isimli bir Türk geliştirici tarafından geliştirilen Metro YouTube, Windows Store'daki birçok YouTube uygulamasından farklı olarak modern arayüzü tam anlamıyla kullanan bir yazılım. Kullanımı oldukça kolay olan Metro YouTube, x86, x64 ve ARM tabanlı işlemcilere destek verdiği için hem masaüstsünde hem de Windows RT tabletlerde sorunsuzca çalışıyor.

Windows 8'in yerleşik arama özelliğini kullanarak video arayabileceğiniz uygulamanın Windows Store'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Türk geliştiriciden Windows 8 için YouTube uygulaması: Metro YouTube
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Türk geliştiriciden Windows 8 için YouTube uygulaması: Metro YouTube
Tam Boyutta Gör
Türk geliştiriciden Windows 8 için YouTube uygulaması: Metro YouTube
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Jacoff 6 yıl
Buyrun (ç)alıntı/esinlenilen yapılan uygulama; metrotubeapp.com/...
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JessieJ 6 yıl
İlk 2 resim İnci Caps'ten komik resimler gibi duruyor


Örnek;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +2
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lazloo 6 yıl JessieJ
JessieJ

İlk 2 resim İnci Caps'ten komik resimler gibi duruyor


Örnek;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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mehmednaim 6 yıl
Geliştiricilerimize destek olmak gerek.
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