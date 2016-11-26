Türk geliştiricilerden kaykay oyunu denemesi

Mobil platformlarda her geçen gün daha fazla yerli geliştirici görmeye başladık. Farklı yapımlarla kullanıcı ilgisi çekmeye çalışan geliştiricilerimizin elinden çıkan son yapım bir kaykay oyunu oldu. Skate & Strike adındaki oyun uzun emeklerin ardından ortaya çıkmış.

İki üniversite öğrencisinin 10 aylık bir çalışması sonrasında ortaya çıkan Skate & Strike, bir kaykay yarışı oyunu. Farklı iklim ve bölgelerde zorlu parkurları tamamlamaya çalıştığınız oyunda, botlarla yarış yaptığınız bölümler de bulunuyor. Heyecanı arttırmak için botları çeşitli silah ve yeteneklerle yok edebiliyorsunuz.

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Oyuna alışabilmek için eğitim aşamaları oldukça faydalı. Yukarıdan aşağı doğru kayarak hızınızı arttırıyor daha sonra yukarı doğru çıkarak zıplamalarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Kontroller ekranda sağa sola sürükleyerek yapılıyor. Parkurları tamamladıkça puanlar kazanıyor, bu puanlarla kaykay ve silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Beklentileri karşılayan grafiklere sahip olan oyun ücretsiz.



