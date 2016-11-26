Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk geliştiricilerden kaykay oyunu denemesi

İki üniversite öğrencisinin 10 aylık bir çalışması sonrasında ortaya çıkan kaykay oyunu Skate & Strike, beklentileri karşılayan grafikleri ile eğlenceli saatler sunmayı vadediyor.
2 yıl
3,9b
1
15
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türk geliştiricilerden kaykay oyunu denemesi

Mobil platformlarda her geçen gün daha fazla yerli geliştirici görmeye başladık. Farklı yapımlarla kullanıcı ilgisi çekmeye çalışan geliştiricilerimizin elinden çıkan son yapım bir kaykay oyunu oldu. Skate & Strike adındaki oyun uzun emeklerin ardından ortaya çıkmış.

İki üniversite öğrencisinin 10 aylık bir çalışması sonrasında ortaya çıkan Skate & Strike, bir kaykay yarışı oyunu. Farklı iklim ve bölgelerde zorlu parkurları tamamlamaya çalıştığınız oyunda, botlarla yarış yaptığınız bölümler de bulunuyor. Heyecanı arttırmak için botları çeşitli silah ve yeteneklerle yok edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure"

Oyuna alışabilmek için eğitim aşamaları oldukça faydalı. Yukarıdan aşağı doğru kayarak hızınızı arttırıyor daha sonra yukarı doğru çıkarak zıplamalarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Kontroller ekranda sağa sola sürükleyerek yapılıyor. Parkurları tamamladıkça puanlar kazanıyor, bu puanlarla kaykay ve silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Beklentileri karşılayan grafiklere sahip olan oyun ücretsiz.


 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MustafaC53 2 yıl
Güzell. fakat aşağıya doğru kaymak yerine süreklü yukarı doğru kaymak için uğraşıyor oyuncu.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
34sem 2 yıl en beğenilen
Cs 1.6 surfski degil mi bu?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Sevmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MysticDesign 2 yıl
sadece biraz yaratıcılık lütfen cs 1.6da zamanından kalma modu kaykay diye yapmış eleman fizik desen 0 animasyon desen 0 o kaykay nası 90 derece dönüveriyor tahta gibi öyle
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s0ns0z 2 yıl
MERAK ETTİĞİM KONUYDU TEŞEKKÜRLER
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 2 yıl
Ya gözünüzü seveyim dalga mı geçiyorsunuz? Sırf Türk yapımı diye şu oyunu haber mi yapıyorsunuz? "Beklentileri karşılayan grafikleriyle" yazmış birde.
Tamam yavaş yavaş gelişecektir doğrudur.O zaman gelişsin öyle oynarım, şu haliyle rezalet gözüküyor kusura bakmayın.Sırf Türk yaptı diye görmezden gelemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
O da bi başarı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Fork 2 yıl
Ellerine sağlık gün geçtikçe daha iyiye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 2 yıl
Grafikler falan hak getire. Belli ki arkadaşlar daha alfabede. Olsun bir yerden de başlamak lazım. Çalışmaya devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
belkiutangac 2 yıl
yani yavaş yavaş gelişsekte olur yinede takdir edilmesi gereken bir oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 2 yıl
oyun sektörü katna degeri çok çok yüksek bir sektör. gecenlerde biyerde okumuştum.Ulkemize dijital oyunlardan gelen para 400 milyon dolar mıs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neptünlü61 2 yıl
Ben yapabilsem ipon almak için sirada beklerken başimdan geçenler diye oyun yaparim strateji yada ateş etme de olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3855 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, skate & strike ve
3 etiket daha Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türkiye'de korsan dizi-film siteleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor 2 yıl Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu 2 yıl Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi 2 yıl Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları 2 yıl Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler 2 yıl Instagram'da ekran görüntüsü aldığınızda artık karşı tarafa bildirim gidecek 2 yıl Samsung'tan Note 5'e Note 7 yazılımı 2 yıl ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu 2 yıl LG G6, 2017'de çıkarılabilir pil, iris tarayıcı ve MST mobil ödeme ile geliyor 2 yıl Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak 2 yıl Yeni BMW 5 Serisi için M Performance ekipmanları duyuruldu 2 yıl Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor 2 yıl Thermaltake'ten E-ATX Kasa 2 yıl AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı 2 yıl Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz 2 yıl Kara Cuma ve Şükran Günü alışverişlerinde mobil ödeme rekoru 2 yıl Keskin bir çizgiyle ayrılan adaletsiz yaşam koşulları drone ile görüntülendi 2 yıl Android 7.1 güncellemesi Nexuslara geliyor 2 yıl HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti 2 yıl Apple 2017'de iPad serisine 10.5 inçlik model ekleyebilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk geliştiricilerden kaykay oyunu denemesi Sonraki Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirme çabasında 2 yıl 2si1 "Yenilenebilir" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl NASA'dan SpaceX'e tam 112 milyon dolar değerinde kontrat 2 yıl Huawei CEO'su CES 2017'de mobil teknolojilerin geleceği hakkında konuşacak 2 yıl Amazon Souq'u almak için masada 2 yıl AppStore’da ve Google Play Store’da oyunlarda büyük indirim 2 yıl Yeni MacBook Pro’lar özellikle yük altında hata veriyor 2 yıl Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi 2 yıl Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı? 2 yıl Mercedes-AMG GT R: Zorlu yarış pistlerinden şehre indi 2 yıl AMD’den 4 oyun hediyeli özel kampanya 2 yıl i3-7350K’nın performans testleri sızdırıldı 2 yıl Sanal dünyadaki hesaplarınızı tek tıkla silin 2 yıl HTC 10 bugün itibariyle Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı 2 yıl Google Pixel XL kutu açılışı ilk izlenim videosu 2 yıl Samsung PC pazarından emekli oluyor 2 yıl Microsoft CEO’su Satya Nadella, iPad Pro ile alay etti 2 yıl ÖTV düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? 2 yıl Çin Merkez Bankası'ndan fiziksel parayı ortadan kaldıracak çalışma 2 yıl Samsung Galaxy S8'e 256GB depolama ve butonsuz parmak izi sensörü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim