Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure

Son dönemde mobil dünyada şansını denemek isteyen yerli geliştiricilerin sayısı hızla artıyor. Dağ Bilişim tarafından indirmeye sunulan Showgun: Adventure, emek verilmiş tasarımı ile ön plana çıkıyor.

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Sağa sola ilerleyen yapıdaki Showgun: Adventure oyununda karşınıza çıkan zorlu düşmanları alt etmek ve bölümleri bitirmek zorundasınız. Düşman unsurları giderek zorlaşırken, yol üzerindeki çeşitli kasaları kırarak yeni silahlar veya el bombaları elde edebiliyorsunuz. Silahlarınızı geliştirmenin tek yolu bu kasalardan çıkanları edinmek ya da topladığınız paralarla satış noktalarından satın almak.

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2 karakter arasından seçim yaparak başladığınız oyunda 12 farklı bölüm bulunuyor. Karakterler ve ortamın görsel tasarımları oldukça başarılı iken ekran üzeri kontrollere alışmak biraz zaman alabiliyor. Oyun ücretsiz.