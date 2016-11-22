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Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure

Son dönemde mobil dünyada şansını denemek isteyen yerli geliştiricilerin sayısı hızla artıyor. Dağ Bilişim tarafından indirmeye sunulan Showgun: Adventure, bunlardan birisi.
2 yıl
2,9b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde mobil dünyada şansını denemek isteyen yerli geliştiricilerin sayısı hızla artıyor. Dağ Bilişim tarafından indirmeye sunulan Showgun: Adventure, emek verilmiş tasarımı ile ön plana çıkıyor.

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Sağa sola ilerleyen yapıdaki Showgun: Adventure oyununda karşınıza çıkan zorlu düşmanları alt etmek ve bölümleri bitirmek zorundasınız. Düşman unsurları giderek zorlaşırken, yol üzerindeki çeşitli kasaları kırarak yeni silahlar veya el bombaları elde edebiliyorsunuz. Silahlarınızı geliştirmenin tek yolu bu kasalardan çıkanları edinmek ya da topladığınız paralarla satış noktalarından satın almak.

Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"

2 karakter arasından seçim yaparak başladığınız oyunda 12 farklı bölüm bulunuyor. Karakterler ve ortamın görsel tasarımları oldukça başarılı iken ekran üzeri kontrollere alışmak biraz zaman alabiliyor. Oyun ücretsiz.


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s_mail 2 yıl en beğenilen
bu tatlı kız ve çocuklar neden birbirini öldürüyor. Oyun güzel ama bence oyuna göre fazla masum kalıyor karakterler.
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xmen121 2 yıl
Güzel
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interwap 2 yıl
Görüntü Metal Slug anımsattı. Umarım onun kadar eğlencelidir.
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Stand Alone 2 yıl
IOS'da yok mu acaba ekrem71?
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Amd64x2 2 yıl
Hobi amaçlı veya amatör ellerden çıkmış bir uygulama ise tebrik ediyorum, destek veriyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ama profosyenel yani bu işten para kazanan (uygulamanın üzretsiz olması önemli değil) bir şirketin işi ise, tam bir FECEAT. Zaten App Store da zerre şansı yok.
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s_mail 2 yıl en beğenilen
bu tatlı kız ve çocuklar neden birbirini öldürüyor. Oyun güzel ama bence oyuna göre fazla masum kalıyor karakterler.
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