Türk geliştiricilerden özgün bir deneme

Uygulama mağazalarında varlık göstermeye çalışan geliştiricilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Zaman zaman da özgün tarza sahip oyunlar karşımıza çıkıyor. Bears and Stars adındaki amatör yapım bunlardan birisi.

Sade ve basit bir tasarıma sahip olan oyun ayı ikonu ile yıldızı bir araya getirmenizi konu ediniyor. Bunun için farklı unsurlardan faydalanıyorsunuz. Aynı çizgi üzerinde iş kolayken farklı çizgiler üzerinde olunca bu kez ekranı döndürmeniz gerekiyor. Aynı çizgi üzerine gelene kadar ikonları hareket ettiriyor ve ekranı çeviriyorsunuz.

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İlerleyen bölümlerde artık aynı çizgi olayı da kalktığı için bu kez devreye ara mavi çizgiler giriyor. Bu kez kahverengi çizgileri birleştirmek için mavi çizgileri kullanıyorsunuz. Bu şekilde 30 zorlaşan bölüm mevcut. İlerleyen dönemde yeni bölümler de oyuna eklenecek. Oyun sadece Android için mevcut.