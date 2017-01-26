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Türk geliştiricilerden özgün bir deneme

Yerli geliştiricilerimizin uygulama mağazalarındaki ilgi çekici çalışmaları artmaya devam ediyor. Bears and Stars adındaki amatör bulmaca oyunu bunlardan birisi.
2 yıl
10,8b
1
24
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama mağazalarında varlık göstermeye çalışan geliştiricilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Zaman zaman da özgün tarza sahip oyunlar karşımıza çıkıyor. Bears and Stars adındaki amatör yapım bunlardan birisi.

Sade ve basit bir tasarıma sahip olan oyun ayı ikonu ile yıldızı bir araya getirmenizi konu ediniyor. Bunun için farklı unsurlardan faydalanıyorsunuz. Aynı çizgi üzerinde iş kolayken farklı çizgiler üzerinde olunca bu kez ekranı döndürmeniz gerekiyor. Aynı çizgi üzerine gelene kadar ikonları hareket ettiriyor ve ekranı çeviriyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan rekor telefon satışı"

İlerleyen bölümlerde artık aynı çizgi olayı da kalktığı için bu kez devreye ara mavi çizgiler giriyor. Bu kez kahverengi çizgileri birleştirmek için mavi çizgileri kullanıyorsunuz. Bu şekilde 30 zorlaşan bölüm mevcut. İlerleyen dönemde yeni bölümler de oyuna eklenecek. Oyun sadece Android için mevcut.


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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Şöyle bir konu var Türk oyunu ise ve oyun alanında Globalleşmek istiyorsa Türkçe ve İngilizce olarak dil koyabilir. Madem Türk Oyunu ben Türkçe'de görmek isterim.
Şöyle bir konu var Türk oyunu ise ve oyun alanında Globalleşmek istiyorsa Türkçe ve İngilizce olarak dil koyabilir. Madem Türk Oyunu ben Türkçe'de görmek isteri...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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smart1978 2 yıl
İngiliz ozgunlugu var. Türkçe yok.
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Mehmet_Ali61 2 yıl nefendim
nefendim
Mehmet_Ali61
Şöyle bir konu var Türk oyunu ise ve oyun alanında Globalleşmek istiyorsa Türkçe ve İngilizce olarak dil koyabilir. Madem Türk Oyunu ben Türkçe'de görmek isterim.

Puzzle'un türkçesi olsa ne olmasa ne


Farkındaysan oyunun içinde İngilizce açıklamalar var ondan dedim ben
nefendimMehmet_Ali61Şöyle bir konu var Türk oyunu ise ve oyun alanında Globalleşmek istiyorsa Türkçe ve İngilizce olarak ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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xmen121 2 yıl
İlginç
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H.B.V 2 yıl
Çok özgün olmuş birazda öz olsaymış iyiydi.
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Kaizer Soze 2 yıl
Milli sermayeye destek
Akıl terine respect
(akıl teri sözü prof. Özgür Demirtaş. a aittir
Dinlenmesi önemle rica edilir )
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DeanWinchester. 2 yıl
Dil neden ingiliz ce ???
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sdc55 2 yıl
milletin batmanı süpermanı var bizim de oyun olarak niye kahramanlarımız olmasın
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mementopolis 2 yıl sdc55
sdc55
milletin batmanı süpermanı var bizim de oyun olarak niye kahramanlarımız olmasın

Bizim "BATMAN" ımız var çok şükür hayal ürününde değil



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Pcoyuncy 2 yıl
Gayet hoşta açar açmaz reklam çıkmasa iyidi
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Ters Adam 2 yıl
Amator ne demek? Yani oyunu yapanlar hobici,yazilim hakkinda bildikleri if ve for dongusu olan adamlar mi?
Kusura bakmayin ama ben hic oyun yazan amator gelistirici gormedim.Sayi tahmin etme oyununu saymazsak tabi.
Ayrica turkce dil destegini boyle ufak oyunlarda isteyen grubun kafasinida anlamis degilim.Zaten oyunda alti ustu score start vs yaziyordur bunlarida anlamiyorsan elindeki teknolojiyi sakince yere birak.Sahsen bende mini bir oyun yapsam ve globallesmesini istiyorsam Turkce dil falan koymam. Zaten Avrupa ve Abdlilere gore imajimiz rezalet.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl Ters Adam
Ters Adam
Amator ne demek? Yani oyunu yapanlar hobici,yazilim hakkinda bildikleri if ve for dongusu olan adamlar mi?
Kusura bakmayin ama ben hic oyun yazan amator gelistirici gormedim.Sayi tahmin etme oyununu saymazsak tabi.
Ayrica turkce dil destegini boyle ufak oyunlarda isteyen grubun kafasinida anlamis degilim.Zaten oyunda alti ustu score start vs yaziyordur bunlarida anlamiyorsan elindeki teknolojiyi sakince yere birak.Sahsen bende mini bir oyun yapsam ve globallesmesini istiyorsam Turkce dil falan koymam. Zaten Avrupa ve Abdlilere gore imajimiz rezalet.

Bu oyunları yapanlar tabi ki amatör. Kodlama kısmında sadece if ve for bilsen bu şekilde basit oyunlar yapmak için yeter zaten.
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Angel of the Lord 2 yıl
Türk oyununda google translate çevirisi açıklama var. Böyle olmamalıydı bence.
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SilentHunterHD 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
Türk oyununda google translate çevirisi açıklama var. Böyle olmamalıydı bence.

böyle oyun yapanlara gerçekten destek veresim gelmiyor. yapımcıları türk ama dilde türkçe yok... gerçekten çok saçma
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scandarbeg 2 yıl
reklama gel yalnız
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karmixs 2 yıl
tebrikler başarılarının devamını dilerim ..
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