Türk girişimcinin uzay aracı 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzaladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı), 2020 yılı itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşımaya başlıyor. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.

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Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor

ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı (IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.

https://www.space.com/37636-dream-chaser-space-plane-on-atlas-v-rockets.html

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2020 ve 2021 yılları için iki farklı göreve hazırlandığı açıklayan Sierra Nevada; uzay aracının yörüngeye taşınması için United Launch Alliance (ULA) ile anlaştıklarını duyurdu. Şirket, Dream Chaser'ın ilk görevlerinde ULA'ya ait bir Atlas V roketinin kullanılacağını belirtirken,"Sierra Nevada, Atlas V roketlerinin güvenilirliğini çok iyi biliyor. Dream Chaser'ın ilk iki görevi için çok doğru bir tercih olacak." ifadelerini kullanıyor.Yeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.