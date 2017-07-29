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Türk girişimcinin uzay aracı 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Türk girişimciler Eren Özmen ve Fatih Özmen'in uzay şirketi Sierra Nevada'nın geliştirdiği Dream Chaser, 2020 yılı itibariyla Uzay İstasyonu'na kargo taşımaya başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,2b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzaladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı), 2020 yılı itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşımaya başlıyor. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX, dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu"
2020 ve 2021 yılları için iki farklı göreve hazırlandığı açıklayan Sierra Nevada; uzay aracının yörüngeye taşınması için United Launch Alliance (ULA) ile anlaştıklarını duyurdu. Şirket, Dream Chaser'ın ilk görevlerinde ULA'ya ait bir Atlas V roketinin kullanılacağını belirtirken,"Sierra Nevada, Atlas V roketlerinin güvenilirliğini çok iyi biliyor. Dream Chaser'ın ilk iki görevi için çok doğru bir tercih olacak." ifadelerini kullanıyor.

Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor


Yeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.

ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı (IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.

https://www.space.com/37636-dream-chaser-space-plane-on-atlas-v-rockets.html Yorum Yaz
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Sirkadyen 2 yıl en beğenilen Ussuz
Orijinalden alıntı: Ussuz
Eren unisex isim dimi

Gittin de oraya mı takıldın ?
Eşcinsel değiller merak etme.

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Orijinalden alıntı: UssuzEren unisex isim dimiGittin de oraya mı takıldın ?Eşcinsel değiller merak etme.
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Yanıtla +29
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Macella 2 yıl
Amerika'da açılan, Amerika'da gelişen, Amerika adına çalışan şirket. Araçların üstünde Amerikan bayrakları olacak. Bununla da övünmeyin bir zahmet.
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mcebi001 1 ay
İnterstellar filmindeki ranger in bir iki versiyon gerisi gibi düşünün ileride gerçek ranger i da yapacak bu şirket..(sadece atmosfere giriş değil çıkışta yapabilecekler)
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muratkaya 1 ay
Aracın tasarımı ilk gördüğüm andan beri beni çok etkiliyor. Herhangi bir motor çalışmadan serbest düşmede kendi dengesini sağlayıp iniş yapabiliyor. Hem de uzaydan atmosfere giriş yapabiliyor. Çok iyi gerçekten.
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tufanumur12 2 yıl
umarım ülkemizde bu tarz girişimcilere destek verilir de burada üretip satılırlar.
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axaxa 2 yıl
Türkiyeyle bir ilgisi yokmuş
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Macella 2 yıl
Amerika'da açılan, Amerika'da gelişen, Amerika adına çalışan şirket. Araçların üstünde Amerikan bayrakları olacak. Bununla da övünmeyin bir zahmet.
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Muguroz 2 yıl
gayet prosefyonel insanlara benziyorlar. dilerim başarılı olurlar
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Yoizhik 2 yıl
Soyuzların yerine acil insan nakliyesi için kullanılmasını filan anlarımda, uzay istasonundan dünyaya ne kargo gelebilir? Orada maden çıkarmıyorlar yada bir imalatta bulunmuyorlar, uzay istasyonundaki biri dünyaya ne kargolayabilir bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse memnun olurum.
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reshthesucker 2 yıl Yoizhik
Insan.
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Sirkadyen 2 yıl Yoizhik
Yoizhik
Soyuzların yerine acil insan nakliyesi için kullanılmasını filan anlarımda, uzay istasonundan dünyaya ne kargo gelebilir? Orada maden çıkarmıyorlar yada bir imalatta bulunmuyorlar, uzay istasyonundaki biri dünyaya ne kargolayabilir bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse memnun olurum.

Deneyler yapılıyor istasyonda.
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emir kustirika 2 yıl Yoizhik
Yoizhik

Soyuzların yerine acil insan nakliyesi için kullanılmasını filan anlarımda, uzay istasonundan dünyaya ne kargo gelebilir? Orada maden çıkarmıyorlar yada bir imalatta bulunmuyorlar, uzay istasyonundaki biri dünyaya ne kargolayabilir bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse memnun olurum.

uzayda atmosfere zarar verebilecek atıklar bozulmuş ekipmanlar periyodik bakımlarının uzayda yapılması olanaksız olan parçalar kısaca bozuk parçalar ve atıklar :D
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theJuDGe_41 2 yıl
Mükemele yakın tasarlanmış. Bu tip uçak gibi gidebilen uzay araçlarının kullanımı giderek artıyor. İnşallah yaygın bir şekilde kullanılır
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun tebrik etmek lazım...
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Ussuz 2 yıl
Eren unisex isim dimi
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Sirkadyen 2 yıl Ussuz
Orijinalden alıntı: Ussuz
Eren unisex isim dimi

Gittin de oraya mı takıldın ?
Eşcinsel değiller merak etme.

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derepaca 2 yıl Ussuz
Ussuz
Eren unisex isim dimi


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