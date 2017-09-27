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Türk mühendislerden 140 farklı işlemi yapabilen Milli ATM

TÜBİTAK'ın desteği ve Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikleriyle Türk mühendisleri tarafından üretilen Milli ATM 6 ay içinde kullanıma sunulacak. Milli ATM'ye ait detaylar haberimizde.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve halihazırda pek çok ülkeye teknoloji ihracatı yapan Türk şirketi Elektronet A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretilen Milli ATM yakında Türkiye'de kullanıma sunulacak. ABD dahil bir çok ülkenin kullanmak için sıraya girdiği iddia edilen, şu an için 7 ülkede kullanılan Milli ATM ile 140 farklı işlemi aynı cihaz üzerinden yapmak mümkün. Üstelik Milli ATM sadece bankacılık işlemlerinin yapılmasına olanak sağlamıyor. Bir dakikada ehliyet çıkarabilen, devlet kurumu ödemelerini gerçekleştirebilen; altın, döviz, çek-senet bozdurma,evrak tarama gibi hizmetleri sunan Milli ATM, İstanbulkart gibi ulaşım kartlarının doldurulmasını da sağlıyor.

İhracat Sonrasında da Gelir Getiriyor 

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanımda olan Milli ATM; ülkedeki ehliyetlerin yarısının, araç ruhsatlarının ise tamamının çıkarılmasında görev alıyor. Bununla birlikte ülkedeki vergi ödemelerinin de yarısı Milli ATM üzerinden gerçekleşiyor. Milli ATM'nin üreticisi Elektronet ise sadece ATM'yi ihraç ederken ücret almakla kalmıyor aynı zamanda Milli ATM üzerinden  yapılan her işlemden yüzde 10 ile 30 arasında hizmet ücreti almaya devam ediyor. Böylece şirketin kazancı ihracat ile sona ermemiş oluyor.

Milli ATM'nin kısa bir süre içinde Türkiye'de kullanıma sunulacağını açıklayan Elektronet İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, Ekonomi Bakanlığı'nın destekleri ile Milli ATM’nin, altı ay içinde Türkiye'de de kamu kurum ve bankalarında kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Vakıfbank ile görüştüklerini kaydeden Yanyalı, bir cihaz kurduklarını ve 6 aylık bir test süreci olacağını dile getirdi. Milli ATM'ye kamunun öncülük ettiğini belirten Yanyalı, ATM'nin kullanımında kamuya öncelik tanınacağı söyledi.


Ayrıca Bkz. "Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı: MTV yüzde 40 artacak"
“Son 30 yıldır aynı ATM'ler üretiliyor. Para alıyor, para veriyor. Bizde de durum çok farklı değil, ATM’ler sadece bankacılık işlemleri için kullanıyor. Oysa yüzlerce işlem gerçekleştirmek mümkün.'' diyen Can Yanyalı, mevcut ATM'lerin müşterilerin artan isteklerini karşılama noktasında eksik kaldığını vurguluyor. Can Yanyalı, Elektronet tarafından geliştirilen Milli ATM ile bu eksikliğin giderildiğinin ve ATM'lere olan önyargının kırıldığının altını çizerken şirketin kuruluşundan bu yana ATM'ler için 20 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.


''Türk Mühendislerin Yabancı Meslektaşlarından Bir Eksiği Yok'' 

Yaklaşık 25 yıllık bir geçmişe sahip olan Elektronet; banka-finans, toplu taşıma-biletleme, gıda teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren köklü bir şirket, Microsoft, Google, JCM Global, AZKOYEN Group, MEI, Amazon gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin çözüm ortağı olan şirketin cirosu 120 milyon TL ve bu cironun yüzde 10'luk kısmı Ar-Ge faaliyetlerine ayrılmış durumda. Şirketin 300'ü yurtdışında toplam 1000 patente sahip olduğunu açıklayan Can Yanyalı, 20'den fazla ülkeden mühendisle çalıştıklarını ifade ediyor. Türk mühendislerinin yeteneklerini vurgulayan Yanyalı, ''Türk mühendislerin dünyadaki meslektaşlarından bilgi olarak hiçbir eksiği yok. Hatta risk alma kabiliyetleri çok yüksek, her zaman yapacaklarına inanıyorlar ve çoğu zaman da bunu başarıyorlar.'' ifadelerini kullandı.


ATM Operatörlüğü Sistemi

Türkiye'de 6000 adet ATM'si bulunan şirket, pazarın yüzde 10'una sahip durumda. Bu yıl 3000 ATM daha üretmeyi planlayan şirket Türkiye'nin ATM operatörü olmaya aday. Her bankanın kendi ATM'sine sahip olmasının ciddi bir maliyet getirdiğini ve bu maliyetin de vatandaşa yansıtıldığını belirten Can Yanyalı; dünya genelinde, bankaların ATM sahibi olmasına gerek olmayan ATM Operatörlüğü sistemine geçildiğini açıkladı. Tüm bankaların ve kurumların aynı ATM'leri kullanmasına olanak sağlayan sistemin Türkiye'de de uygulanabileceğini söyleyen Yanyalı, Elektronet'in Türkiye'nin ATM Operatörü olabileceğini dile getirdi.
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Informed 1 yıl en beğenilen
"ABD dahil bir çok ülkenin kullanmak için sıraya girdiği, şu an için 7 ülkede kullanılan Milli ATM ile 140 farklı işlemi aynı cihaz üzerinden yapmak mümkün."
Edit: Haberi yazan editör bu ifadenin kendine veya DH'ye değil firmaya ait olduğunu ve haberde gerekli değişikliği yaptığını belirtti.
"ABD dahil bir çok ülkenin kullanmak için sıraya girdiği, şu an için 7 ülkede kullanılan Milli ATM ile 140 farklı işlemi aynı cihaz üzerinden yapmak mümkün."
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1 Yanıt Yanıtla +49
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profecco 1 yıl
Artık verginin vergisini daha kolay ödeyebileceksiniz :)
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koyunsavar 1 yıl Informed
Informed
"ABD dahil bir çok ülkenin kullanmak için sıraya girdiği, şu an için 7 ülkede kullanılan Milli ATM ile 140 farklı işlemi aynı cihaz üzerinden yapmak mümkün."
Donanım Haber olmuş A Haber :)

Zoruna mı gitti?
Informed"ABD dahil bir çok ülkenin kullanmak için sıraya girdiği, şu an için 7 ülkede kullanılan Milli ATM ile 140 farklı işlemi aynı cihaz üz...
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Hunter_Soldier 1 yıl
Madem milli neden ilk resimde arapların resmi var? yoksa bizde arap mı olup Türk olmayı da unuttuk farkında değiliz.
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hanox 1 yıl
Güzel icat yapanlara helal olsun.Biraz da üretenlere destek olalım.
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RedLabel 1 yıl
Nasil istir anlamak mumkun degil.

Tubitak neden 30 yildir piyasada olan bir teknolojiye, ustelik hicbir teknik zorluk icermeyen atm gibi bir urune destek verir.

Herkesin elinde bir tablet var ve elektronik ortamda islerinizi elinizdeki cihazlarla, akilli telefonlarla istediginiz yerden yapabilecekken neden ATM lere gidesiniz. Herseyin internet uzerinden yapilmasi zaten insanlarin bosuna kuyruklarda beklememesi icin degil mi? Para cekme, yatirma disindaki bir isi yapmak icin neden ATM ye ihtiyac duyulur?

Hadi gerekliligi gectim, bu fnksiyonlari eklemenin de hicbir zorlugu yok. Herhangi bir lisans talebesine ver, donem projesi diye getirir sana bunu.





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Tensi 1 yıl
Hala XP yuklu ATM kullanan bankalar var ve guncelleme cok pahali oldugu icin yanasmiyorlar. Kiralama yontemi kisa vadede onlar icin ucuz ama isletim bedelini bize kat kat fazlasiyla yansitacaklar. ATM de birakin islem ucretini tusa basma parasi dahi alirlar artik. 50 tusa bastin 50 kurus. Sen cok islem baslatip vazgectin, 400 tusa bastin 400 kurus. Aracta onemli tabii ama asil hirsiz bankalarin haksiz kazanclari nasil engellenecek, ona cozum bulunmali.
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ipli jeton 1 yıl Tensi
ATM'lerde kullanılan OS bildiğimiz XP değil. Emedded Posready diye bir sürüm, onun da desteği devam ediyor. Görünüşü XP'ye benzediği için XP sanılıyor, ama değil.
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ipli jeton 1 yıl
Desenize artık ziraat atm lerinin önünde yüzlerce metre kuyruk olacak.
Ne kadar uyuz varsa ziraatte işlem yapıyor. Altı ustu 100 lira çekecek iki saat ekrana boş boş bakıyor.
Bir de bir deste kartla atmye gelip bir kartı çekip diğerini takanlar var. Allah islah etsin.
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Sanki Bana Pele 1 yıl ipli jeton
AdmGdk
Desenize artık ziraat atm lerinin önünde yüzlerce metre kuyruk olacak.
Ne kadar uyuz varsa ziraatte işlem yapıyor. Altı ustu 100 lira çekecek iki saat ekrana boş boş bakıyor.
Bir de bir deste kartla atmye gelip bir kartı çekip diğerini takanlar var. Allah islah etsin.

Ben geçen gün yatırdığı parayı inceleyeni gördüm. İncelemek derken tutara bakmadı. Hangi banknottan kaç adet yatırmış onu inceledi yaklaşık bir dakika
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eroz 1 yıl
Bu kadar işlemi yapan bir makinenin başındaki kuyruğu düşünemedim. Herhalde aynı yerde yan yana 10 tane falan bulunduracaklar. Paranı çek git kardeşim diğer işlemlerini internetten yaparsın. Niye beni nakite ihtiyacım olduğu anda kuyrukta bekletiyorsun??
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kadirirdem 1 yıl
Belli bir kesimin üstü kullanamaz bu ATM'yi.
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@p4p800se 1 yıl
adam 140 farklı işlemi yapan atm yapıyor bizim kurumların hiçbirisi beğenip almıyor, araplar alıyor abd sıraya giriyor, nihayet tr dede satılabileceği düşünülüyor!!! burda bir ahaber saçmalığı var ama anlamak için akp li olmamak lazım, yada akp li dahil bu işle uğraşan hiçbir türk firmasında gram beyin yok!
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Public_Enemy 1 yıl
Gürcistanda bu 10 senedir var, resmi daire işlerini, telefona kontür yüklemeyi, fatura ödemeyi, akla ne geliyosa buna benzer aletlerle yapıyosun.
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