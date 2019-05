Türk mühendislerden 140 farklı işlemi yapabilen Milli ATM

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve halihazırda pek çok ülkeye teknoloji ihracatı yapan Türk şirketi Elektronet A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretilen Milli ATM yakında Türkiye'de kullanıma sunulacak. ABD dahil bir çok ülkenin kullanmak için sıraya girdiği iddia edilen, şu an için 7 ülkede kullanılan Milli ATM ile 140 farklı işlemi aynı cihaz üzerinden yapmak mümkün. Üstelik Milli ATM sadece bankacılık işlemlerinin yapılmasına olanak sağlamıyor. Bir dakikada ehliyet çıkarabilen, devlet kurumu ödemelerini gerçekleştirebilen; altın, döviz, çek-senet bozdurma,evrak tarama gibi hizmetleri sunan Milli ATM, İstanbulkart gibi ulaşım kartlarının doldurulmasını da sağlıyor.

İhracat Sonrasında da Gelir Getiriyor

Ayrıca Bkz.

"Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı: MTV yüzde 40 artacak"

''Türk Mühendislerin Yabancı Meslektaşlarından Bir Eksiği Yok''

Yaklaşık 25 yıllık bir geçmişe sahip olan Elektronet; banka-finans, toplu taşıma-biletleme, gıda teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren köklü bir şirket, Microsoft, Google, JCM Global, AZKOYEN Group, MEI, Amazon gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin çözüm ortağı olan şirketin cirosu 120 milyon TL ve bu cironun yüzde 10'luk kısmı Ar-Ge faaliyetlerine ayrılmış durumda. Şirketin 300'ü yurtdışında toplam 1000 patente sahip olduğunu açıklayan Can Yanyalı, 20'den fazla ülkeden mühendisle çalıştıklarını ifade ediyor. Türk mühendislerinin yeteneklerini vurgulayan Yanyalı, ''Türk mühendislerin dünyadaki meslektaşlarından bilgi olarak hiçbir eksiği yok. Hatta risk alma kabiliyetleri çok yüksek, her zaman yapacaklarına inanıyorlar ve çoğu zaman da bunu başarıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

ATM Operatörlüğü Sistemi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanımda olan Milli ATM;Bununla birlikte ülkedeki vergi ödemelerinin de yarısı Milli ATM üzerinden gerçekleşiyor. Milli ATM'nin üreticisi Elektronet ise sadece ATM'yi ihraç ederken ücret almakla kalmıyor aynı zamanda Milli ATM üzerinden yapılan her işlemdenalmaya devam ediyor. Böylece şirketin kazancı ihracat ile sona ermemiş oluyor.Milli ATM'nin kısa bir süre içinde Türkiye'de kullanıma sunulacağını açıklayan Elektronet İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, Ekonomi Bakanlığı'nın destekleri ile Milli ATM’nin,duyurdu. Vakıfbank ile görüştüklerini kaydeden Yanyalı, bir cihaz kurduklarını ve 6 aylık bir test süreci olacağını dile getirdi. Milli ATM'ye kamunun öncülük ettiğini belirten Yanyalı,söyledi.“Son 30 yıldır aynı ATM'ler üretiliyor. Para alıyor, para veriyor. Bizde de durum çok farklı değil, ATM’ler sadece bankacılık işlemleri için kullanıyor. Oysa yüzlerce işlem gerçekleştirmek mümkün.'' diyen Can Yanyalı, mevcut ATM'lerinvurguluyor. Can Yanyalı, Elektronet tarafından geliştirilen Milli ATM ile bu eksikliğin giderildiğinin ve ATM'lere olan önyargının kırıldığının altını çizerken şirketin kuruluşundan bu yana ATM'ler içinTürkiye'deşirket, pazarın yüzde 10'una sahip durumda. Bu yıl 3000 ATM daha üretmeyi planlayan şirket Türkiye'nin ATM operatörü olmaya aday. Her bankanın kendi ATM'sine sahip olmasının ciddi bir maliyet getirdiğini ve bu maliyetin de vatandaşa yansıtıldığını belirten Can Yanyalı;açıkladı. Tüm bankaların ve kurumların aynı ATM'leri kullanmasına olanak sağlayan sistemin Türkiye'de de uygulanabileceğini söyleyen Yanyalı,dile getirdi.