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Türk savunma sanayiinden rekor ihracat: 4 korvet satılacak

Türk savunma sanayiinin tek kalemdeki en büyük ihracat anlaşması olarak ifade edilen 4 adetlik korvet ihalesi sonuçlandı. İhaleyi kazanan Türkiye, Pakistan için Ada sınıfı MİLGEM üretecek.
10 ay
13,2b
1
87
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk savunma sanayiinden rekor ihracat: 4 korvet satılacak
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Uzunca bir süredir konuşulan Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne korvet satışı için sonunda beklenen güzel haber geldi. Konuyla ilgili olarak güzel haberi bugün veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pakistan için 4 adet korvet üretileceğini müjdeledi. Ada sınıfı MİLGEM projesi kapsamında üretilen gemiler ile aynı sınıfta olacağı belirtilen korvetlerden 2 tanesi Pakistan’daki Karaçi Tersanesi’nde üretilecek. Diğer ikisi ise İstanbul Tersanesi’nde üretilecek.


İlk 2 gemi eş zamanlı olarak 2023 yılında Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Diğer iki gemi ise 2024 yılında envantere dahil edilecek. Üretim süreci ilk gemi için 54, ikinci gemi için 60, üçüncü için 66, dördüncü içinse 72 ay olarak belirlenmiş.


Yüksek yerlilik oranı

Türkiye’nin ilk defa korvet tipi askeri bir geminin ülkemizin kaynakları ile üretilmesi projesi olan MİLGEM kapsamında ülkemize TCG-HEYBELİADA, TCG-BÜYÜKADA, TCG-BURGAZADA, TCG-KINALIADA adı verilen korvetler kazandırılmıştı. Dördüncü gemi bir sene önce 3 Temmuz 2017’de denize indirilmiş ve envantere dahil olmuştu.


%65’in üzerinde (son çalışmalarla %80’in üzerinde olduğu söyleniyor) bir yerli sanayi katılımı ile gerçekleştirilen MİLGEM projesi, 50’den fazla yerli firmaya iş imkanı tanımış olmasıyla da büyük önem taşıyor. Proje kapsamında fırkateyn sınıfı olarak da 4 gemi daha üretilecek. Bu gemilerden ilki İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından tasarlanıp inşa edilecek. Diğer 3 geminin ise özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilip teslim edilmesi hedefleniyor.


Savaş sistemleri Aselsan’dan

TCG-BURGAZADA ve TCG-KINALIADA gemilerinin savaş sistemleri toplam 206 milyon Euro bedelle Aselsan tarafından yapıldı. Aselsan sözleşmenin 60 milyon Euro’luk kısmını diğer yerli savunma sanayii şirketlerine yaptırdı. Bu bağlamda Entegre Muhabere Sistemi, Elektronik Harp Sistemi, Elektro Optik Sistemler, Seyrüsefer Sistemleri, Radarlar, Hava Savunma ve Silah Sistemleri, Atış Kontrol Sistemleri, Sonarlar ve Torpido Karşı Tedbir Sistemleri ile Savaş Sistemi Entegrasyonu gerçekleştiriliyor.


Milyar dolarlık ihracat

Bir geminin ülkemize üretim maliyeti ile ilgili olarak farklı söylemler olsa da tek bir gemi için savaş sistemleri hariç maliyeti 250 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Geminin üretilmeden doğrudan dışarıdan alınması halinde ise 550 - 700 milyon dolar rakamları telaffuz ediliyor. Buradan hareketle Pakistan’a yapılacak satış bedelinin milyar dolar seviyesinde olabileceğini ön görmek de hayali bir yaklaşım olmayacaktır.


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sonofmana 10 ay en beğenilen
öhöö yerli milli, ühüüü yüzde kaçı bizim , ühüüüü abd 10 ayda çalışarak alıyor biz 20 ayda , üyüüü napıcaz biz bunları denizde kiminle savaşırız , ühüü imamhatip furkan suriyeliler felan , ühüüüü
gidin köşede ağlayın .
öhöö yerli milli, ühüüü yüzde kaçı bizim , ühüüüü abd 10 ayda çalışarak alıyor biz 20 ayda , üyüüü napıcaz biz bunları denizde kiminle savaşırız , ühüü imamhati...
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5 Yanıt Yanıtla +100
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ugacomtr 10 ay
saman ithal ederken bu işler devede kulak. daha nelere gelinir de neyse. suya ötv gelmiş hayırlı olsun :D suriyelilere para lazım oldu tabi oy kullandılar para verilecek vs....
saman ithal ederken bu işler devede kulak. daha nelere gelinir de neyse. suya ötv gelmiş hayırlı olsun :D suriyelilere para lazım oldu tabi oy kullandılar para ...
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6 Yanıt Yanıtla +79
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12 Angry Men 10 ay sonofmana
Burada senden başka ağlayan yok.
2 Yanıt Yanıtla +62
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kkratoss 10 ay
Koskoca ülkede bir tek savunma sanayimiz yüzümüzü güldürüyor. O da olmasa tam kafaya sıkmalık durumumuz. Neyse, hiç yoktan iyidir.
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Erwin-Rommel 10 ay
Güzel haber. Bazı hazımsızlar şişmiş yine. Kendilerine Beypazarı maden suyu içmelerini tavsiye ediyorum iyi gelir.
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CSB yazmayan adam 10 ay
Bu yapilanlari tebrik ediyorum ama oy vermek istemiyorum akp ye. Cunku bunlar ateist bunlar alevi gibi soylemleriyle samimiyetini ortaya koyuyor.
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WarSaw 10 ay
ee vergiler düşecekmi yoksa bilalede yeni saraylarmı yapılacak o paralarla? bize yansıması ne olacak ? boş lafsa ozaman bizede marstan 100trilyon dolar gelecek var o da boş bu da boş aynı şey ozaman.
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AnadoluEfes 10 ay
Oh oh yemek içmek için daha fazla para geliyor
beyaz çayın kilosu kac para haberiniz var mi
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fhrstw 10 ay
Bazen diyorum ki kuru kuruya muhalefet yapanlarla bu Ahparti eyü çalışiyi diyenler arasında fark yok. Zaten o yüzden bu mesele siyasetin değil sosyolojinin konusu. Bize de bir rönesans vari bir uyanma devri gerek. Aslında geçmişte nice insan var bizim kültürümüze mahsus bu adamların hayatını okusak yetecek belki ama üşeniyoruz. Sonra insanlar akp gidince herşey düzelecek sanıyor chpde gelse 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak partilerdeki kurultay rezaletlerinden zerre kadar haberi olmayanlar partizanlık yapıyor üzücü siyasi partiler oluşumlar halk içindir.
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Zorkof 10 ay fhrstw
Vay be, forumda takım tutar gibi particilik yapanların yanında akıllı adam da varmış ))
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dostum kertenkele 10 ay
İçlerine yazılım koyun sonra bize karşı kullanamasınlar ne olur ne olmaz
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dostum kertenkele 10 ay
İçlerine yazılım koyun sonra bize karşı kullanamasınlar ne olur ne olmaz
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sistemli adam 10 ay
Bu tür haberlerde malum muhalif kafalarda bir yas havası...Bir kere de şaşırtın ve bu ülke için pozitif bir şeyde içinizden gelmese de en azından sessiz kalın yahu.
Neresinden kulp takayım da gömeyim çabalarınız hem içimi acıtıyor hem de gülüyorum.
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Last Troll Bender 10 ay sistemli adam
5 kuruş vergi vermeyip memleketi ben kurtardım havasında takılan asalaklardan yeğdir.
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