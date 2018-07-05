Türk savunma sanayiinden rekor ihracat: 4 korvet satılacak

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Uzunca bir süredir konuşulan Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne korvet satışı için sonunda beklenen güzel haber geldi. Konuyla ilgili olarak güzel haberi bugün veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pakistan için 4 adet korvet üretileceğini müjdeledi. Ada sınıfı MİLGEM projesi kapsamında üretilen gemiler ile aynı sınıfta olacağı belirtilen korvetlerden 2 tanesi Pakistan’daki Karaçi Tersanesi’nde üretilecek. Diğer ikisi ise İstanbul Tersanesi’nde üretilecek.





İlk 2 gemi eş zamanlı olarak 2023 yılında Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Diğer iki gemi ise 2024 yılında envantere dahil edilecek. Üretim süreci ilk gemi için 54, ikinci gemi için 60, üçüncü için 66, dördüncü içinse 72 ay olarak belirlenmiş.





Yüksek yerlilik oranı

Türkiye’nin ilk defa korvet tipi askeri bir geminin ülkemizin kaynakları ile üretilmesi projesi olan MİLGEM kapsamında ülkemize TCG-HEYBELİADA, TCG-BÜYÜKADA, TCG-BURGAZADA, TCG-KINALIADA adı verilen korvetler kazandırılmıştı. Dördüncü gemi bir sene önce 3 Temmuz 2017’de denize indirilmiş ve envantere dahil olmuştu.





%65’in üzerinde (son çalışmalarla %80’in üzerinde olduğu söyleniyor) bir yerli sanayi katılımı ile gerçekleştirilen MİLGEM projesi, 50’den fazla yerli firmaya iş imkanı tanımış olmasıyla da büyük önem taşıyor. Proje kapsamında fırkateyn sınıfı olarak da 4 gemi daha üretilecek. Bu gemilerden ilki İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından tasarlanıp inşa edilecek. Diğer 3 geminin ise özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilip teslim edilmesi hedefleniyor.





Savaş sistemleri Aselsan’dan

TCG-BURGAZADA ve TCG-KINALIADA gemilerinin savaş sistemleri toplam 206 milyon Euro bedelle Aselsan tarafından yapıldı. Aselsan sözleşmenin 60 milyon Euro’luk kısmını diğer yerli savunma sanayii şirketlerine yaptırdı. Bu bağlamda Entegre Muhabere Sistemi, Elektronik Harp Sistemi, Elektro Optik Sistemler, Seyrüsefer Sistemleri, Radarlar, Hava Savunma ve Silah Sistemleri, Atış Kontrol Sistemleri, Sonarlar ve Torpido Karşı Tedbir Sistemleri ile Savaş Sistemi Entegrasyonu gerçekleştiriliyor.





Milyar dolarlık ihracat

Bir geminin ülkemize üretim maliyeti ile ilgili olarak farklı söylemler olsa da tek bir gemi için savaş sistemleri hariç maliyeti 250 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Geminin üretilmeden doğrudan dışarıdan alınması halinde ise 550 - 700 milyon dolar rakamları telaffuz ediliyor. Buradan hareketle Pakistan’a yapılacak satış bedelinin milyar dolar seviyesinde olabileceğini ön görmek de hayali bir yaklaşım olmayacaktır.