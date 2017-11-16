Türk tekstil şirketinden Bitcoin ile alışveriş planı

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bitcoin’e ve bunun bir yansıması olarak kripto paralara ciddi bir ilgi var. Spekülasyonlar ile fiyatlarında sürekli dalgalanmalar yaşamasına karşın sürekli eski seviyelerini yakalayan ve tutarlı yükselişini sürdüren Bitcoin’e pozitif bir yaklaşım da Türk markası Silk & Cashmere’den geldi.





Dünyanın önemli büyük şehirlerinde mağazaları bulunan ve giyim sektörünün önemli markalarından olan Silk & Cashmere CEO’su ve kurucusu Ayşen Zamanpur, sosyal medyadan websitesi ve mağazalarda Bitcoin ile alışverişi sordu. Takipçilerinden fikir alışverişinde bulunan yönetici, sonrasında yaptığı açıklamada Bitcoin’i çok yakından takip ettiğini ifade etti.





Aşe Zamanpur, Bitcoin’i 100 dolar olduğu zamanlardan bu yana takip ettiğini ifade ederken Bitcoin ile alışveriş konusunu incelediklerini ve olası riskleri araştırdıklarını belirtiyor. Hedeflerini ise bu konuda standartlar oturduğunda her şeyi ile bu sisteme hazır olmak olarak ifade etmiş. Olası bir başlangıç için şirket ayda en fazla 10 bitcoinlik alışveriş gibi sınırlamalar getirerek riski yaymayı planlıyor.





Hali hazırda dünyanın 26 ülkesinde 200’den fazla satış noktası ile hizmet veren Silk & Cashmere, Çin, Moğolistan ve Hindistan’da yoğunlaşmış bir tedarik zincirinden ürün temin ediyor.