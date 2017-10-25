Türk yapımı PC oyunu Tartarus 21 Kasım'da çıkacak

ABYSS GAMEWORKS adlı ekip tarafından geliştirilen yerli yapım TARTARUS için çıkış tarihi verildi.

Retro-fütüristik bilim-kurgu bulmaca oyunu TARTARUS 21 Kasım'da PC için çıkacak.

Oyunun Hikayesi

2230 yılında, Maden ve Araştırma Gemisi Tartarus (MRS TARTARUS 220478) Neptün yakınlarındayken güvenlik protokolünü hiç bir işaret vermeden aktifleştirir. Mürettebatın hayatta kalması için tek şansı köprüye ulaşarak tüm sistemleri gemi Neptün'e düşmeden önce yeniden başlatmaktır.

Oyunu geminin maden operatörü Cooper olarak oynuyoruz. Kahramanımız mühendislik veya pilotaj eğitimi olmadan, yalnızca geminin sistem mühendisi ve aynı zaman da ikinci kaptanı Andrews'un yardımı ile hem kendisini hem de mürettebatı kurtarabilecek mi?

Maden ve Araştırma Gemisi Tartarus'u Hacklemeye Çalışıyoruz

Tartarus birinci şahıs perspektifinden oynanan, aksiyon öğeleri ile harmanlanmış, karanlık ve ürpertici bir evren üzerine kuruludur. Cooper'ı yönlendirerek gemiyi Terminaller vasıtası ile geri getirmeye çalışıyor ve bir anlamda hackliyoruz. Gemiyi hacklemek gerçekten zor. Kendine has işletim sistemi olan Terminal komutları ve kullanımı oldukça gerçekçi. Doğru yerde doğru komutu yazmalı veya gerektiğinde önce etrafınızı araştırarak size yardımcı olacak gerekli bilgiyi toplamalısınız. Tartarus ikonik bilim-kurgu filmlerindeki gibi Retro tarza sahip.

Çıkış fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turk_Yapimi_Tartarus_21_Kasimda_PC_icin_Cikacak-88795.htm