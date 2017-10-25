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Türk yapımı PC oyunu Tartarus 21 Kasım'da çıkacak

Türk yapımı fütüristik bilim-kurgu bulmaca oyunu TARTARUS, 21 Kasım'da PC platformu için yayınlanacak. TARTARUS'un hikayesini ve oynanış görüntüleri haberimizde.
1 yıl
4,1b
1
11
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk yapımı PC oyunu Tartarus 21 Kasım'da çıkacak
ABYSS GAMEWORKS adlı ekip tarafından geliştirilen yerli yapım TARTARUS için çıkış tarihi verildi.
Retro-fütüristik bilim-kurgu bulmaca oyunu TARTARUS 21 Kasım'da PC için çıkacak.

Oyunun Hikayesi

2230 yılında, Maden ve Araştırma Gemisi Tartarus (MRS TARTARUS 220478) Neptün yakınlarındayken güvenlik protokolünü hiç bir işaret vermeden aktifleştirir. Mürettebatın hayatta kalması için tek şansı köprüye ulaşarak tüm sistemleri gemi Neptün'e düşmeden önce yeniden başlatmaktır.
Türk yapımı PC oyunu Tartarus 21 Kasım'da çıkacak
 
Oyunu geminin maden operatörü Cooper olarak oynuyoruz. Kahramanımız mühendislik veya pilotaj eğitimi olmadan, yalnızca geminin sistem mühendisi ve aynı zaman da ikinci kaptanı Andrews'un yardımı ile hem kendisini hem de mürettebatı kurtarabilecek mi?

Maden ve Araştırma Gemisi Tartarus'u Hacklemeye Çalışıyoruz

Tartarus birinci şahıs perspektifinden oynanan, aksiyon öğeleri ile harmanlanmış, karanlık ve ürpertici bir evren üzerine kuruludur. Cooper'ı yönlendirerek gemiyi Terminaller vasıtası ile geri getirmeye çalışıyor ve bir anlamda hackliyoruz. Gemiyi hacklemek gerçekten zor. Kendine has işletim sistemi olan Terminal komutları ve kullanımı oldukça gerçekçi. Doğru yerde doğru komutu yazmalı veya gerektiğinde önce etrafınızı araştırarak size yardımcı olacak gerekli bilgiyi toplamalısınız. Tartarus ikonik bilim-kurgu filmlerindeki gibi Retro tarza sahip.
Çıkış fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turk_Yapimi_Tartarus_21_Kasimda_PC_icin_Cikacak-88795.htm Yorum Yaz
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serenissimo 1 yıl en beğenilen
Türkçe dil desteği olmayan Türk yapımı oyun :D
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DH Misafiri 1 yıl
Zaten videoda belli Türk olduğu bulaşıklardan...
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grafman09 1 yıl
Çıksın bir oynayalım oyunu, sonra yapın eleştirinizi!!
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Suppordle 1 yıl
Yüz modellemelerini görmemiz gerekiyor, obje tasarımları oyuncular için pek bir şey ifade etmiyor, tabi oyunda insan etkileşimi varsa o da...
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BekirHan 1 yıl
Oyuun başında duvarda asılı olan fotoları herhangi bir bir edit kullanmadan olduğu gibi jpeg' den oraya doku olarak eklemiş olmak o duvar dokusundaki kaotik yapının yanında komik olmuş, çok pastel ve yapmacık duruyor. Oyun sanırsam UE öğrendik hadi oyun yapalım kafasında olmuş... Beni utandırması dileklerimle.
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FatihAsl 1 yıl
hacklanmek istenen sistem linux olsaydı daha hoş olurdu. msdos olmasından
dolayı benden bir eksi puan aldı. 10 üzerinden 9
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serenissimo 1 yıl en beğenilen
Türkçe dil desteği olmayan Türk yapımı oyun :D
1 Yanıt Yanıtla +25
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R-10 1 yıl serenissimo
Oyunda Türkçe altyazı desteği var.Steam de bulunan bir problemden dolayı gözükmüyormuş.Yapımcısı öyle açıklamış.
steamcommunity.com/...
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javaprof 1 yıl
steame linux oyunu çıkarsa alırım windows kullanırken türk oyunu çıktımı sırf türk oyunu diye oynamasam bile satın alıyordum ryse son of rome warband tüm serisi oceon city racing gibi pek bilinmeyenleri bile satın aldım ama artık türk oyunu olması kadar açık yazılıma verdikleri destek te önemli benim için.linuxa çıkarsa burdaki oyunlara bir türk oyunu daha eklemek isterim. steamcommunity.com/...
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TheLastNinja 1 yıl
Grafikler falan, epey zaman harcanmış gibi, oyun motoru nedir acaba?
İnşallah yazılım, oyun vb. sektörlerde de güzel bir ivmelenme kazanır da Türk geliştiriciler büyük paylar alabilir.
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Farwynd 1 yıl TheLastNinja
TheLastNinja

Grafikler falan, epey zaman harcanmış gibi, oyun motoru nedir acaba?
İnşallah yazılım, oyun vb. sektörlerde de güzel bir ivmelenme kazanır da Türk geliştiriciler büyük paylar alabilir.

Videonun başını inceleseydin Unreal olduğunu görürdün.
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