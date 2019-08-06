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Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı!

Turkcell, İstanbul'da gerçekleştirdiği 5G testinde Oppo Reno 5G telefon ile dünya hız rekoru kırmayı başardı. Turkcell 2 Gbps'i aşkın hız elde etti. Turkcell'in 5G hızı ne kadar?
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
15,7b
13
128
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı!
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Turkcell, Türkiye’de ilk kez 5G destekli bir telefona 5G test sinyali verdi. İstanbul’daki Turkcell Tepebaşı Plaza’da 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliğinde 2,283 Gbps hıza ulaştı. Turkcell, bu hızın dünya rekoru olduğunu ifade ediyor.

Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı.

Turkcell’in şebekesi üzerinden Oppo Reno 5G ile yapılan testlerde 2 Gbps hız aşıldı. Turkcell’in 5G’si ile 250 MB/s hızında indirme yapılabilecek. Bu da demek oluyor ki 50 GB boyutundaki bir oyunu 3 buçuk dakikada indirebileceğiz. Elbette bu testlerin gerçekleştirildiği esnada, şebekeye bağlı başka telefon bulunmuyor. Gerçek kullanımda şebekede çok sayıda telefon olacağı için, elde edeceğimiz hız daha düşük olacak.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, rekor kırıldığına vurgu yaparak "5G test şebekesi üzerinden yaptığımız testlerde 2,283 Gbps hıza ulaştık. Bu hızlar 5G teknolojisi üzerinde dünyanın en yüksek hızları. Henüz hiçbir operatör bu hızlara ticari şebekeleri üzerinden ulaşabilmiş değil." dedi.


 


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hsyn_hksvr 1 gün en beğenilen
2.283 gbps hızlı 1 gb internet 25 lira :)
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SaB0 1 gün
Kullanılmaya başlandığındaki haber başlığını görürü gibiyim.
“Türkcell 5G paket fiyatlarında dünya rekorunu kırdı”
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morhan1997 1 gün yeni yorumcu
Bu nasıl hesaptır anlamadım
1 gpbs saniyede 125 mb indirmek demektir
60 gigabayttlık bir oyunu indirmek ise 2 gpbs ile 240 saniye alır yani 4 dakika
Şaka gibi ya hocam 60 GB oyunu sen 30 saniyede indirmek için saniyede 2 GB download yapman lazım buda tam olarak 16 Gpbs hıza tekabül ediyor
Lütfen hatayı düzeltelim.
Bu nasıl hesaptır anlamadım1 gpbs saniyede 125 mb indirmek demektir60 gigabayttlık bir oyunu indirmek ise 2 gpbs ile 240 saniye alır yani 4 dakikaŞ...
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3 Yanıt Yanıtla +58
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mehmehcik_71 3 sa.
1gb kotalı olur kesin
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Mustafa Dmrl 3 sa.
Verimlilik olarak 4g nin önünde çünkü şuan en gelişmiş 4g telefonlar 7 taşıyıcı 140mhz ile 2048mbit vaad ederken turkcell 100mhz 5g ile 2.283gbps sonuç elde etmiş yani;
4g mhz başına teoride 14.6mbit vaad ederken
5g de mhz başına 22.8mbit alınmış
Bence güzel 3.5ghz bandını operatörler ucuzdan kapatabilirse uzun bir sürü idare eder çünkü 500mhz bant genişliği var bu bandın ve turkcell 200mhz bant genişliği alırsa teoride 5gbit hız eder buda gayet kâfi bence.
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fakasupi 11 sa.
Pratikte 5G hızı baz istasyonunun dibinden 300 mbit veriyor, bu hız sadece 5G destekli telefonlarda max hız desek, birde o esnada 5G bandında kimsenin olmadığını ve bu sadeye 300 mbitlere ulaşıldığını ama tonla insan bağlandığında hızın daha da düşeceğini varsayabiliriz. hatırlayın 4.5 G tanıtımlarında güya 500 mbit hızlar felan hava da uçuyordu ama nerdeee. Yine de güzel gelişmeler ama bu tür saçma verilerle insanların kafasını bulandırmasalar daha iyi olur.
Test Almanca; testle alakalı sonuçlar şu şekilde.
İndirmelerde 3 kata kadar daha hızlı
Videolu görüşme kaliteside hiç bir iyileşme yok 4G ile aynı
Sayfaların açılış hızlarında hiç bir değişiklik yok 4G ile aynı
Baz istasyonundan uzaklaştıkça hızda bariz düşüşler

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DH Misafiri 12 sa.
Arkadaşlar sağolsun yazmışlar. Turkcell'i tebrik etmek lazım, dünya üzerindeki hiçbir operatör kendi verdiği aylık 4GB limitli internet paketini 15 saniyede bitirecek hızda değiller. Hem paket limiti anlamında, hem de internet hızı anlamında bayağı optimize paketler hazırlamışlar.
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redoano 15 sa.
her teknoloji yenilendiginde turkcell dunya rekoru kiriyor sozde :D kendi dunyasinda rekor kiriyorsa demek ki
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Chagotta 16 sa.
Upload tarifeleri farklı paketler gelsin önce kablolu tarifelere.
Her kullanıcı download ile internet kalitesini ölçüyor sanki.
İşi gereği veya hobi gereği ihtiyacımız olan yüksek upload hızı bir standart olmalı bu zaman kadar kaç senedir 5 megabit ile sömürdünüz cüzdanları.
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DH Misafiri 16 sa.
reklamlarda hız rekoru kırıp genel olarak 5g 50mbps verirse iyi ayrıca ipv6 halen yok, bir diğer rekoru da fiyatlarda kıracak gb kotoalı 5g dünyanın en faiş fiyatı geliyor.
sabitte fiber milleti 25/5 pakere mahkum eden türkcell dünyanın en faiş fiyatlarına sahiptir avrupada 50-300tl aralığında 1000mbps simetrik gigabit internet veriliyor sabit fiberi olanlara ya uygun fiyatlı mobil hediye veya ücretsiz herhangi bir gb sınırlaması yok.
bizdeki limitsiz tarifeler bile komedi gerçekte limitli paket hepsi
tt de 10tb
sol de 5tb, aynı anda 30paralel bağlantı
vdf de kulanım eşiği 500gb
gibi dalavereler dönüyor
kullanıcılar satın aldıkları dinamik gerçek ayği verilmiyor ortak ip üzerinden internete ortak çıkıyor (cgnip).
ipv6 olmadığından ipv6 sitelere erişilmiyor.
fiberde bile ping değerleri berbat
çok kulanılan servislere boğazlama var
fiberde satınaldığınız hız üzerinden limitleme boğazlama yapılıyor hat zayıflaması bahane ediliyor, fiberde hat zayıflaması olmaz ne hız tanımlanırsa onu alırsınız tr içide usa yada avrupayada.
daha bir çok sorun ...
iss ler olmuş mafya
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DH Misafiri 16 sa.
Çok değil 4g'ye yeni geçtiğimiz sıralar herkes dünya 4g'ye geçti biz sürünelim diyenler muhalefet edecek bir şey bulamayınca ne gerek var diyor bence de buradan tayyip erdoğana sesleniyorum saman ithalatını artıralım anlaşılan ihtiyaç artmış
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DH Misafiri 16 sa.
adamlar şov olsun diye olabilecek en alt yapıyı hazırlayıp hıza ulaşmıştır. bu haberide reklam amaçlı servis etmiştir heryere. böyle bir hız türkiyede hizmet oalrak sunulurmu vatandaşa ? tabiki hayır en az 50 yıl daha beklemeniz lazım.
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DH Misafiri 16 sa.
47 sn benim kotamın dolmasına yetti..
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