Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı!

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Turkcell, Türkiye’de ilk kez 5G destekli bir telefona 5G test sinyali verdi. İstanbul’daki Turkcell Tepebaşı Plaza’da 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliğinde 2,283 Gbps hıza ulaştı. Turkcell, bu hızın dünya rekoru olduğunu ifade ediyor.

Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı.

Turkcell’in şebekesi üzerinden Oppo Reno 5G ile yapılan testlerde 2 Gbps hız aşıldı. Turkcell’in 5G’si ile 250 MB/s hızında indirme yapılabilecek. Bu da demek oluyor ki 50 GB boyutundaki bir oyunu 3 buçuk dakikada indirebileceğiz. Elbette bu testlerin gerçekleştirildiği esnada, şebekeye bağlı başka telefon bulunmuyor. Gerçek kullanımda şebekede çok sayıda telefon olacağı için, elde edeceğimiz hız daha düşük olacak.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, rekor kırıldığına vurgu yaparak "5G test şebekesi üzerinden yaptığımız testlerde 2,283 Gbps hıza ulaştık. Bu hızlar 5G teknolojisi üzerinde dünyanın en yüksek hızları. Henüz hiçbir operatör bu hızlara ticari şebekeleri üzerinden ulaşabilmiş değil." dedi.





