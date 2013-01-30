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Turkcell, BlackBerry Z10'u yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacağını açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Turkcell, BlackBerry Z10'u yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacağını açıkladı
RIM'in BlackBerry 10 işletim sistemiyle çalışan BlackBerry Z10'u gün yüzüne çıkarmasının ardından Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Turkcell, cihazı yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacağını açıkladı.

Ocak ayının başlarında Avea'da, Z10'u müşterileriyle buluşturacağını açıklamıştı. Ancak, Turkcell'in BlackBerry Z10 ile ilgili olarak geçtiği mesajda ufak bir ayrıntıda yer ediniyor. Bu ufak ayrıntı beyaz renkli BlackBerry Z10'un Turkcell'lilere özel olarak sunulacağı bilgisi olurken, kesin çıkış tarihi ve fiyatlandırma konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Vodafone İngiltere'nin beyaz renkli Z10'un şubat ayında piyasaya sürüleceği bilgisine dayanarak, Turkcell'in de Avea gibi şubat ayı içerisinde cihazı müşterileriyle buluşturacağını söyleyebiliriz.

Avea ve Turkcell'den sonra Vodafone Türkiye'den de BlackBerry Z10 ile ilgili nasıl bir atılım geleceğini yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.  
 
Turkcell, BlackBerry Z10'u yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacağını açıkladı

https://twitter.com/Turkcell Yorum Yaz
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l3ittersweet 6 yıl en beğenilen
lansmandan 15 gün sonra türkiyeye gelebilirse bu cihazlar cidden güzel olur, ancak lumia 920 gibi uygun fiyatlanmalı, 1600 den pahalı olursa ölü doğabilir.
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Echo54 6 yıl
bis kalktı sadece şirket kullanıcıları için bes devam ediyor.

normal internet paketi ile tüm özelliklerden faydalanabileceğiz.

bu arada Türkiye lansman tarihi 19 şubat. Büyük ihtimalle 19 şubat akşamı satışlar başlar.
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BarGoS 6 yıl
Arkadaşlar artık bb 10 ve sonrası çıkacak c,hazlar içi,n bis olayı tamamen kalktı.bis alında y,ne var ama cihazın içine gömülü durumda.siz s3 te nasıl nete g,r,yortsanız aynı paketle bb lerde kullanılabilecek.push mail bbm youtube v.s hiç bir ayar ve zorkluk yok.Bu gerçekten olmuş artık , ilk defa bu kadar olumlu baktıgım bir blackberry oldu
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erturk unal 6 yıl
tasarım bir basit, bir sönük, bir albenisiz olmuş...(kutu tasarımı dahil. hiçbir albeni göremiyorum... gören varsa gördürsün :)
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BuZ-MaViSi 6 yıl
Operatörlerin derdi bis satmak olmuş.
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l3ittersweet 6 yıl BuZ-MaViSi
BuZ-MaViSi

Operatörlerin derdi bis satmak olmuş.

bu seride bis yok.
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necros76 6 yıl
Beyaz ı çok fena ya
İnşallah iyi alınasi bir fiyattan çıkar
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FERFEROS 6 yıl
Aynı hızı tüm teknolojik ürünlerde görebilsek keşke.
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olağan_şüpheli 6 yıl
ben keskin köşeli tasarımı daha çok beğenmiştim... mesut çevik resmini koymustu twittera
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl
Bilmem kaç ay taahhüt ile satarlar, sonra öde öde bitmez.
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Avienova 6 yıl
Cihazın fiyatı 1500 lira üstü olmazsa iyi olurda, hiç umudum yok
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CoreXXX 6 yıl
eP_362
Turkcell yine yapmış yapacağını beyazı kendine ayırmış.

1 ay sonra her yerde ayağa düşer .piyasada 3 marka varda sanki bulunmayan bursa kumaşı
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l3ittersweet 6 yıl
lansmandan 15 gün sonra türkiyeye gelebilirse bu cihazlar cidden güzel olur, ancak lumia 920 gibi uygun fiyatlanmalı, 1600 den pahalı olursa ölü doğabilir.
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eP_362 6 yıl
Turkcell yine yapmış yapacağını beyazı kendine ayırmış.
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