Turkcell, BlackBerry Z10'u yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacağını açıkladı





RIM'in BlackBerry 10 işletim sistemiyle çalışan BlackBerry Z10'u gün yüzüne çıkarmasının ardından Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Turkcell, cihazı yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacağını açıkladı.

Avea ve Turkcell'den sonra Vodafone Türkiye'den de BlackBerry Z10 ile ilgili nasıl bir atılım geleceğini yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/Turkcell

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