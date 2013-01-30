Turkcell, BlackBerry Z10'u yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacağını açıkladı

Haber Editörü
RIM'in BlackBerry 10 işletim sistemiyle çalışan BlackBerry Z10'u gün yüzüne çıkarmasının ardından Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Turkcell, cihazı yakın bir zamanda müşterileriyle buluşturacağını açıkladı.
Ocak ayının başlarında Avea'da, Z10'u müşterileriyle buluşturacağını açıklamıştı. Ancak, Turkcell'in BlackBerry Z10 ile ilgili olarak geçtiği mesajda ufak bir ayrıntıda yer ediniyor. Bu ufak ayrıntı beyaz renkli BlackBerry Z10'un Turkcell'lilere özel olarak sunulacağı bilgisi olurken, kesin çıkış tarihi ve fiyatlandırma konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Vodafone İngiltere'nin beyaz renkli Z10'un şubat ayında piyasaya sürüleceği bilgisine dayanarak, Turkcell'in de Avea gibi şubat ayı içerisinde cihazı müşterileriyle buluşturacağını söyleyebiliriz.
Avea ve Turkcell'den sonra Vodafone Türkiye'den de BlackBerry Z10 ile ilgili nasıl bir atılım geleceğini yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.
https://twitter.com/Turkcell Yorum Yaz Paylaş Tweetle
normal internet paketi ile tüm özelliklerden faydalanabileceğiz.
bu arada Türkiye lansman tarihi 19 şubat. Büyük ihtimalle 19 şubat akşamı satışlar başlar.
bu seride bis yok.
İnşallah iyi alınasi bir fiyattan çıkar
1 ay sonra her yerde ayağa düşer .piyasada 3 marka varda sanki bulunmayan bursa kumaşı
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1105 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, blackberry 10 ve turkcell