Turkcell Dergilik ile dergi okunma sayısı katlanarak artıyor

Basılı medya okuyucuları gün geçtikçe dijital yayınlara kayıyor. Bunun farkında olan bazı girişimciler basılı medya ile dijital platformları birleştiriyor. Turkcell Dergilik de bu girişimlerden bir tanesi. Turkcell'in paylaştığı istatistiklere göre Dergilik uygulamanın kullanım oranı bir hayli yüksek.
Sadece Turkcell değil tüm operatörlerin kullanabildiği Dergilik uygulamasında 300'den fazla dergi bulunuyor. Bu dergilerden 100'e yakını ücretsiz olarak okunabiliyor. Dergilik'teki tüm içerikleri okumak için ayda 14.99 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar tek bir dergi satın alabiliyor. Ücretli dergilerin tekil fiyatı 3.49 TL'den 9.99 TL'ye kadar değişiyor.
Tatil Döneminde Okunma Oranı Arttı
Dergilik uygulamasında bilimden magazine, spordan teknolojiye farklı alanlardan pek çok dergi bulunuyor. Evde, işte ya da metroda o an canınız hangi dergiyi isterse onu okuyabiliyorsunuz. Dergiler yayınlandığı an uygulamaya ekleniyor. Kullanıcıya takip ettiği derginin yeni sayısı çıktığında bildirim iletiliyor. Dergileri bir defa indirerek daha sonrasında internet olmadan da okuma imkanı sunuluyor. Üstelik Turkcell kullanıcılarına Dergilik'te kullanabilmesi için ücretsiz internet paketi de hediye ediliyor.
Kullandığınız operatör fark etmeksizin Dergilik uygulamasını Google Play Storeve App Store'danücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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