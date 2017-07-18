Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell Dergilik ile dergi okunma sayısı katlanarak artıyor

Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik, okuma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Popüler dergileri cebinize taşıyan Dergilik uygulamasının kullanım oranı giderek artıyor.
1 yıl
2b
1
9
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Basılı medya okuyucuları gün geçtikçe dijital yayınlara kayıyor. Bunun farkında olan bazı girişimciler basılı medya ile dijital platformları birleştiriyor. Turkcell Dergilik de bu girişimlerden bir tanesi. Turkcell'in paylaştığı istatistiklere göre Dergilik uygulamanın kullanım oranı bir hayli yüksek.

 
Dergilik son altı ayda 2 milyonu aşkın kişi tarafından indirildi ve 7 milyon adet dergi okundu. Okuyucular uygulamayı en çok Cuma günleri saat 06.00-08.30 saatleri arasında kullandı. İndirilen dergi sayısı Ocak ayından bugüne %280 oranında arttı. En çok okunan mizah ve eğlence kategorilerindeki dergiler okundu.


Sadece Turkcell değil tüm operatörlerin kullanabildiği Dergilik uygulamasında 300'den fazla dergi bulunuyor. Bu dergilerden 100'e yakını ücretsiz olarak okunabiliyor. Dergilik'teki tüm içerikleri okumak için ayda 14.99 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar tek bir dergi satın alabiliyor. Ücretli dergilerin tekil fiyatı 3.49 TL'den 9.99 TL'ye kadar değişiyor.

 

Tatil Döneminde Okunma Oranı Arttı

Tatil döneminin gelmesi ile birlikte okuma oranında artış yaşandı. Haziran ayında okuma oranı bir önceki aya göre %10.2 artarak 2 milyon 100 bin okunmaya ulaştı. Haziran ayının en çok okunanı Leman dergisi oldu. Leman'ın ardından sırasıyla Uykusuz ve Ramazan Bülteni dergileri en çok okunanlar listesine girmeyi başardı.


Dergilik uygulamasında bilimden magazine, spordan teknolojiye farklı alanlardan pek çok dergi bulunuyor. Evde, işte ya da metroda o an canınız hangi dergiyi isterse onu okuyabiliyorsunuz. Dergiler yayınlandığı an uygulamaya ekleniyor. Kullanıcıya takip ettiği derginin yeni sayısı çıktığında bildirim iletiliyor. Dergileri bir defa indirerek daha sonrasında internet olmadan da okuma imkanı sunuluyor. Üstelik Turkcell kullanıcılarına Dergilik'te kullanabilmesi için ücretsiz internet paketi de hediye ediliyor.


Kullandığınız operatör fark etmeksizin Dergilik uygulamasını Google Play Storeve App Store'danücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fx3169 1 yıl en beğenilen
Aylık salla kazan hakkı verdiği için olmasın.Daha çok cokolayt almak için bende indirdim de okumadım :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
youssouf1995 1 yıl
Ne biçim yorumlar bunlar turkcell ne yapsın yaranmak icin anlamadım adamlar dergilerin tanesi 10 tlyken ücretsiz sunuyor ayın 1 inde ekleniyor dergi, 5 gb interneti de dergi icin ucretsiz veriyor daha ne yapsın severek kullandığım uygulamadır tek sıkıntı telefonun ekranının küçük olması sebebiyle zevk vermiyo fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Dergilik için ekstra internet veriyor.Ondan böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Hediyenin gözüne dayıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
şimdi baktım ( play.google.com/... ) birde eski dergileri satmaya çalışıyor ! yuh yani kitap mitap olsa daha iyi anlayacağım ama dergi dediğin şeyin %70 reklam afiş ve ilanı içeriyor ! turkcell in akıllı ceolarından biri bu yazıyı okuyorsa ! hacı kitap işine girin kitap iyidir. iyi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
kitap satış olayına girse daha mantıklı olur !
google kitap hala daha bağımsız yayıncılara destek vermiyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 yıl
bip de kim 1 gb ister var. aslında güzel kapmpanyalar. insaları böyle teşvik etmek iyi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salih3466 1 yıl
Turkcellin en iyi uygulaması bence. Topgear vs dergileri hiç kaçırmadan okuyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Bircok dergi eksik ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx3169 1 yıl en beğenilen
Aylık salla kazan hakkı verdiği için olmasın.Daha çok cokolayt almak için bende indirdim de okumadım :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yeni iPhone’lar komple gecikebilir 1 yıl Qualcomm günlük 580 bin Avro tazminat ile karşı karşıya 1 yıl Google Fiber’de işler iyi gitmiyor, yeni CEO da istifa etti 1 yıl Oyuncu ekipmanları üreticisi Corsair satılıyor 1 yıl OnePlus 5 inceleme videosu: Bu telefon çok hızlı, çok iddialı 1 yıl MIUI 9 arayüzünün yeni görüntüleri sızdı 1 yıl Robot polis intihar etti (!) 1 yıl Samsung, 8GB HBM2 bellek üretimini arttırıyor 1 yıl Efsane online oyun RuneScape mobil platforma geliyor 1 yıl Daimler, 3 milyon dizel Mercedes-Benz'i geri çağırıyor 1 yıl Microsoft'tan kapalı alanlar için çevrimdışı navigasyon 1 yıl Apple-Qualcomm davasında şirketler uzlaşabilir 1 yıl Galaxy Note 7'den 157 ton metal bileşen geri dönüştürülecek 1 yıl Porsche ultra hızlı şarj cihazlarının ilk ikisini kurdu 1 yıl Bitcoin önemli bir yol ayrımını aştı: Kripto para birimi değer kazandı 1 yıl Hacklenen flört sitesi kullanıcılarına tazminat ödeyecek 1 yıl Ford, Tesla'nın en büyük rakibini satın alabilir 1 yıl İstanbul'da metrekareye ortalama dört damacana yağmur yağdı 1 yıl S-400 hava savunma sisteminde imza aşamasına gelindi 1 yıl Samsung Pay'e Paypal'la ödeme seçeneği eklendi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Turkcell Dergilik ile dergi okunma sayısı katlanarak artıyor Sonraki Kadınların AVM gezmesinden sıkılan erkeklere çözüm üretildi 1 yıl Akıllı saatlerde trend klasik tasarımlara kayıyor 1 yıl Ataribox detayları ortaya çıktı 1 yıl Huawei Band 2 ve Band 2 Pro duyuruldu 1 yıl Motorola'dan yapay zekalı polis kamerası 1 yıl İşte ABD ve Avustralya'nın gizlice testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füze 1 yıl Bazı Intel işlemciler için Windows 10 güncellemeleri problem oldu 1 yıl Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Nokia 8 basın görseli sızdırıldı 1 yıl Razer Raiju incelemesi "En hızlısı, en pahalısı" 1 yıl Xiaomi Redmi 5 serisinin detayları belli oluyor 1 yıl Elon Musk: Yapay zeka insan ırkının sonu olabilir 1 yıl Google Duo, 100 milyon yükleme barajını aştı 1 yıl Uzay İstasyonu'ndaki bu sevimli drone astronotlara yardımcı oluyor 1 yıl Columbia Üniversitesi, beyin implantı çalışmalarına başladı 1 yıl İşte yıl sonuna doğru gelecek emojiler 1 yıl RX Vega Frontier Edition’un sıvı soğutmalı versiyonu satışta 1 yıl iPhone 8'in final tasarımı sızdı 1 yıl Bundle 3. yılında iPhone 7 hediye ediyor! 1 yıl Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A5 (2017) için Android 7.0 göründü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim