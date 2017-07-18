Turkcell Dergilik ile dergi okunma sayısı katlanarak artıyor

Basılı medya okuyucuları gün geçtikçe dijital yayınlara kayıyor. Bunun farkında olan bazı girişimciler basılı medya ile dijital platformları birleştiriyor. Turkcell Dergilik de bu girişimlerden bir tanesi. Turkcell'in paylaştığı istatistiklere göre Dergilik uygulamanın kullanım oranı bir hayli yüksek.

Dergilik son altı ayda 2 milyonu aşkın kişi tarafından indirildi ve 7 milyon adet dergi okundu. Okuyucular uygulamayı en çok Cuma günleri saat 06.00-08.30 saatleri arasında kullandı. İndirilen dergi sayısı Ocak ayından bugüne %280 oranında arttı. En çok okunan mizah ve eğlence kategorilerindeki dergiler okundu.



Sadece Turkcell değil tüm operatörlerin kullanabildiği Dergilik uygulamasında 300'den fazla dergi bulunuyor. Bu dergilerden 100'e yakını ücretsiz olarak okunabiliyor. Dergilik'teki tüm içerikleri okumak için ayda 14.99 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar tek bir dergi satın alabiliyor. Ücretli dergilerin tekil fiyatı 3.49 TL'den 9.99 TL'ye kadar değişiyor.

Tatil Döneminde Okunma Oranı Arttı

Tatil döneminin gelmesi ile birlikte okuma oranında artış yaşandı. Haziran ayında okuma oranı bir önceki aya göre %10.2 artarak 2 milyon 100 bin okunmaya ulaştı. Haziran ayının en çok okunanı Leman dergisi oldu. Leman'ın ardından sırasıyla Uykusuz ve Ramazan Bülteni dergileri en çok okunanlar listesine girmeyi başardı.





Dergilik uygulamasında bilimden magazine, spordan teknolojiye farklı alanlardan pek çok dergi bulunuyor. Evde, işte ya da metroda o an canınız hangi dergiyi isterse onu okuyabiliyorsunuz. Dergiler yayınlandığı an uygulamaya ekleniyor. Kullanıcıya takip ettiği derginin yeni sayısı çıktığında bildirim iletiliyor. Dergileri bir defa indirerek daha sonrasında internet olmadan da okuma imkanı sunuluyor. Üstelik Turkcell kullanıcılarına Dergilik'te kullanabilmesi için ücretsiz internet paketi de hediye ediliyor.





Kullandığınız operatör fark etmeksizin Dergilik uygulamasını Google Play Storeve App Store'danücretsiz olarak indirebilirsiniz.