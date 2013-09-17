Turkcell, Galaxy Note 3 satış fiyatını belirledi

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Samsung'un bir süre önce tanıttığı Galaxy Note 3 akıllı telefonu ve Galaxy Gear akıllı saati, ülkemizde farklı kampanyalarla paket halinde sunulmaya başladı. Böylece satış fiyatı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Ülkemizin en büyük operatörü Turkcell de 32GB kapasiteli Galaxy Note 3+Galaxy Gear paket kampanyası sunmaya başladı. Kampanyaya göre Galaxy Note 3 ön siparişi veren ilk 150 kişi Galaxy Gear hediyesine sahip olacak. Galaxy Gear modelinin Turkcell satış fiyatı da 799TL olarak belirlenmiş. Ayrıca ilk 500 kişi de 129TL değerindeki S View kılıfını da telefonla birlikte ücretsiz olarak alabilecek.
Turkcell Galaxy Note 3 modelini 2199TL seviyesinden tüketicilere ulaştırıyor. Böylece modelin ülkemizdeki satış fiyatı da ortaya çıkmış oldu.
Galaxy Note 3 modeli 30 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak. Galaxy Gear ve S View kılıf ise 28 Ekim tarihi itibariyle dağıtılacak.
Galaxy Note 3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Exynos 5 Octa 5420/Snapdragon 800 işlemci, 3GB RAM, gelişmiş S-Pen teknolojisi, 3200mAh batarya, Android 4.3 işletim sistemi, 32GB/64GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler mevcut. Galaxy Gear modelinde ise 1.65 inçlik OLED ekran, 800MHz işlemci, 315mAh gücünde batarya şeklinde özellikler bulunuyor.
http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Samsung-Samsung-Galaxy-Note-3/1007596/.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet neyazıkki turkiyeye 4k sız dandik versyon gelecek hemde saçma sapan fiyatlardan . Note 3 u yurt disindan almak cok mantıklı duruyor .
Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?
Aynen ama anlayana.
ben de şöyle yazdım...
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bay/bayan ilgili;
öncelikle şuradaki linki kontrol edip Galaxy note 3 ün fiyatını görmenizi istiyorum.
vatanbilgisayar.com/...
Arkadaş, siz nasıl iş yapıyorsunuz yahu? Galaksinin en pahalı, en kazıkçı firması ünvanını milletçe size vereceğiz. 600.USD lık ürünü ne içerek 2.932 tl ye çektiniz siz? 23 ayrı ülkedeki fiyatları inceledim, pakistan rupisi üzerinden bile note 3 fiyatı hesapladım ama siz bir başkasınız...
ha derseniz "2.932 tl'cik yazdık ama piyasa giriş fiyatından satıyoruz...", o zaman da derim ki; bu nasıl bir müşteri ile dalga geçmektir? nasıl mal yerine koymaktır. bir daha kapınızdan geçersem, tanıdığımı geçirtirsem terbiyesiz desinler.
firmanızın adını da değiştirin... Vatan kutsaldır... sizin gibi bir firma ise...
değildir...
o ne ki babam...
hadi o note 3...
sen bir de şuradaki linki incele de gözlerin bayram etsin.
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