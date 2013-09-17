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Turkcell, Galaxy Note 3 satış fiyatını belirledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
10,8b
1
263
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell, Galaxy Note 3 satış fiyatını belirledi

Samsung'un bir süre önce tanıttığı Galaxy Note 3 akıllı telefonu ve Galaxy Gear akıllı saati, ülkemizde farklı kampanyalarla paket halinde sunulmaya başladı. Böylece satış fiyatı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Ülkemizin en büyük operatörü Turkcell de 32GB kapasiteli Galaxy Note 3+Galaxy Gear paket kampanyası sunmaya başladı. Kampanyaya göre Galaxy Note 3 ön siparişi veren ilk 150 kişi Galaxy Gear hediyesine sahip olacak. Galaxy Gear modelinin Turkcell satış fiyatı da 799TL olarak belirlenmiş. Ayrıca ilk 500 kişi de 129TL değerindeki S View kılıfını da telefonla birlikte ücretsiz olarak alabilecek. 

Turkcell Galaxy Note 3 modelini 2199TL seviyesinden tüketicilere ulaştırıyor. Böylece modelin ülkemizdeki satış fiyatı da ortaya çıkmış oldu. 

Galaxy Note 3 modeli 30 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak. Galaxy Gear ve S View kılıf ise 28 Ekim tarihi itibariyle dağıtılacak. 

Galaxy Note 3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Exynos 5 Octa 5420/Snapdragon 800 işlemci, 3GB RAM, gelişmiş S-Pen teknolojisi, 3200mAh batarya, Android 4.3 işletim sistemi, 32GB/64GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler mevcut. Galaxy Gear modelinde ise 1.65 inçlik OLED ekran, 800MHz işlemci, 315mAh gücünde batarya şeklinde özellikler bulunuyor.  

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Samsung-Samsung-Galaxy-Note-3/1007596/.html Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Lg G2 nin fiyatını görünce direk Turkcell ve Samsunga kaydım
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mk2kill 6 yıl
hareket çekme tuşu klavyede neredeydi ?bulamadım.
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dhyorumcusu 6 yıl
2.199 TL özellikleri ne olursa olsun fahiş bir fiyat. Telefon fiyatları iyice zıvanadan çıktı. Tüketiciyi alıştırdılar belli fiyat düzeylerine bunun üzerinden gidiyorlar. Eskiden 1.000 TL bile fazla görülürdü şimdi tabanı 2.000 TL'ye çekmişler.
2.199 TL özellikleri ne olursa olsun fahiş bir fiyat. Telefon fiyatları iyice zıvanadan çıktı. Tüketiciyi alıştırdılar belli fiyat düzeylerine bunun üzerinden g...
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1 Avatar
GangsterPRO 6 yıl
Peki sizce ne zamana 1600 1700 Tlye düser
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okan_cehapelioglu 6 yıl
o beleş gearı turkcell çalışanları çoktan bitirmiştr :D
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atillaahmetalp 6 yıl
Bugün teknosada note 3 snapdragon 800 ile gelmiyor ulkemize dedi satış temsilcisi bilgisi olan varmi.
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yasinadin 6 yıl atillaahmetalp
atillaahmetalp
Bugün teknosada note 3 snapdragon 800 ile gelmiyor ulkemize dedi satış temsilcisi bilgisi olan varmi.

Evet neyazıkki turkiyeye 4k sız dandik versyon gelecek hemde saçma sapan fiyatlardan . Note 3 u yurt disindan almak cok mantıklı duruyor .
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kucukyenici 6 yıl
Vatan Bilgisayar'a yazdığım mesaj!
Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?
2 Yanıt Yanıtla +2
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atillaahmetalp 6 yıl kucukyenici
kucukyenici
Vatan Bilgisayar'a yazdığım mesaj!
Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?

Aynen ama anlayana.
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muhamnet 6 yıl kucukyenici
kucukyenici

Vatan Bilgisayar'a yazdığım mesaj!

Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?

ben de şöyle yazdım...

--------------------------------------------------------------------------------------
bay/bayan ilgili;

öncelikle şuradaki linki kontrol edip Galaxy note 3 ün fiyatını görmenizi istiyorum.

vatanbilgisayar.com/...

Arkadaş, siz nasıl iş yapıyorsunuz yahu? Galaksinin en pahalı, en kazıkçı firması ünvanını milletçe size vereceğiz. 600.USD lık ürünü ne içerek 2.932 tl ye çektiniz siz? 23 ayrı ülkedeki fiyatları inceledim, pakistan rupisi üzerinden bile note 3 fiyatı hesapladım ama siz bir başkasınız...

ha derseniz "2.932 tl'cik yazdık ama piyasa giriş fiyatından satıyoruz...", o zaman da derim ki; bu nasıl bir müşteri ile dalga geçmektir? nasıl mal yerine koymaktır. bir daha kapınızdan geçersem, tanıdığımı geçirtirsem terbiyesiz desinler.

firmanızın adını da değiştirin... Vatan kutsaldır... sizin gibi bir firma ise...
değildir...
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kucukyenici 6 yıl
Note 3 ile ilgilenen varsa Vatan Bilgisayar'da 2.900 küsür TL. Fiyat biçmişler. Kâinatta olmayan bir fiyat! Haklarını yemeyelim, indirimle 2.199'a veriyorlar. Vatan... Tatatatannnnn...
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stagemasterone 6 yıl
Turkiyenin en buyuk operatoru ilk 150 ye verecekmis!!!! Ver ilk 10000 e buyuklugunu gorelim. Ilk 150 yi zincir magaza bile verir...
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1.1.1.1 6 yıl
Her zaman ki gibi standart fiyattan giriş yapmışlar.
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kucukyenici 6 yıl
Note 3 ile ilgilenen varsa Vatan Bilgisayar'da 2.900 küsür TL. Fiyat biçmişler. Kâinatta olmayan bir fiyat! Haklarını yemeyelim, indirimle 2.199'a veriyorlar. Vatan... Tatatatannnnn...
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muhamnet 6 yıl kucukyenici
kucukyenici

Note 3 ile ilgilenen varsa Vatan Bilgisayar'da 2.900 küsür TL. Fiyat biçmişler. Kâinatta olmayan bir fiyat! Haklarını yemeyelim, indirimle 2.199'a veriyorlar. Vatan... Tatatatannnnn...

o ne ki babam...
hadi o note 3...

sen bir de şuradaki linki incele de gözlerin bayram etsin.




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rbyygt2 6 yıl
En iyisi gidip bi motor alayım sıkılıncada note3 le takasa girerim.
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clb12 6 yıl
ben bi abdest alıp geliyim.
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