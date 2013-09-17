Turkcell, Galaxy Note 3 satış fiyatını belirledi





Samsung'un bir süre önce tanıttığı Galaxy Note 3 akıllı telefonu ve Galaxy Gear akıllı saati, ülkemizde farklı kampanyalarla paket halinde sunulmaya başladı. Böylece satış fiyatı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.





Ülkemizin en büyük operatörü Turkcell de 32GB kapasiteli Galaxy Note 3+Galaxy Gear paket kampanyası sunmaya başladı. Kampanyaya göre Galaxy Note 3 ön siparişi veren ilk 150 kişi Galaxy Gear hediyesine sahip olacak. Galaxy Gear modelinin Turkcell satış fiyatı da 799TL olarak belirlenmiş. Ayrıca ilk 500 kişi de 129TL değerindeki S View kılıfını da telefonla birlikte ücretsiz olarak alabilecek.





Turkcell Galaxy Note 3 modelini 2199TL seviyesinden tüketicilere ulaştırıyor. Böylece modelin ülkemizdeki satış fiyatı da ortaya çıkmış oldu.





Galaxy Note 3 modeli 30 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak. Galaxy Gear ve S View kılıf ise 28 Ekim tarihi itibariyle dağıtılacak.





Galaxy Note 3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Exynos 5 Octa 5420/Snapdragon 800 işlemci, 3GB RAM, gelişmiş S-Pen teknolojisi, 3200mAh batarya, Android 4.3 işletim sistemi, 32GB/64GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler mevcut. Galaxy Gear modelinde ise 1.65 inçlik OLED ekran, 800MHz işlemci, 315mAh gücünde batarya şeklinde özellikler bulunuyor.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Samsung-Samsung-Galaxy-Note-3/1007596/.html