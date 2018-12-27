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Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu

Bugün öğlen saatlerinde yeni fiber tarifelerini açıklayan Turkcell Superonline, müşterilerine bildirim ve mesaj göndererek Adil Kullanım Kotası uygulamasını bugün itibariyle sonlandıracağını duyurdu.
4 ay
14,6b
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26
Operatörler - Kurumsal Haberler
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu
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BTK’nın aldığı karar gereği Turkcell ve diğer internet servis sağlayıcılarının 1 Ocak 2019’dan itibaren AKK ve AKN’li tarifelerini kaldırıp limitsiz internete geçiş yapması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde açıkladığı tarife fiyatlarıyla herkesin tepkisini çeken Türk Telekom, taahhütlü kullanıcılarını limitsiz internete bir hafta erken geçirmişti. Limitsiz internete yeni yıldan evvel geçiş yapan bir diğer firma da Turkcell Superonline oldu.

Bugün öğlen saatlerinde yeni fiber tarifelerini açıklayan Turkcell Superonline, sonrasında müşterilerine gönderdiği bildirimlerle Adil Kullanım Kotası uygulamasını bugün itibari ile sonlandıracağını duyurdu. Turkcell tarafından kullanıcılara gönderilen duyurunun tamamı şöyle:

Mevcut müşterilerin fiyatları değişmeyecek 

"Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak, ülkemizin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan internet otobanlarındaki limitleri tüm müşterilerimizden kaldırıyoruz. Kullanıma göre hız düşümü artık tarih oluyor. 27 Aralık 2018 itibariyle, hizmet verdiğimiz iki milyondan fazla ev ve iş yerinde Adil Kullanım Kotası uygulamasını sona erdiriyoruz. Limitsiz internete geçişte de herhangi bir koşul, şart yok. Mevcut müşterilerimizin paket fiyatlarında bir değişiklik olmayacaktır."

Turkcell Superonline’ın limitsiz internete geçiş kararı an itibariyle müşterilere bildirim ve mesaj yoluyla ulaştırılmaya başlandı. Turkcell Superonline’ın yeni fiber tarifelerine baktığımızda en düşük fiyatın 16 Mbps hızında internet için 79,90 TL olduğunu görüyoruz. 25 Mbps hızındaki limitsiz internet için 89,90 TL talep ediliyor. Açıklanan tarifelere Superonline web sitesinden ulaşabilirsiniz.


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iamburak 4 ay en beğenilen
TürkTelekom bombayı ortaya attı, bunlar da patlattı. Örnek vermek gerekirse normalde 60 TL olan 24mbps için TürkTelekom 120 TL fiyatını belirlemişti. Şimdi bu 24mbps için 90 TL fiyat biçiliyor. Önce kazığı gösterip sonra bıçağa oturmamızı istiyorlar. 120 TL'den iyidir diyerek %50 ücret zammına bizi ikna etmek istiyorlar. Yer miyiz? Yiyen çıkar elbet.
TürkTelekom bombayı ortaya attı, bunlar da patlattı. Örnek vermek gerekirse normalde 60 TL olan 24mbps için TürkTelekom 120 TL fiyatını belirlemişti. Şimdi bu ...
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GhotSht 4 ay
35mbps TurkNet kullanıyorum kafam rahat. 1 yıldır Akn yok zaten.
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Eeltorm 4 ay
BTK kararından 3 gün önce AKN kaldırarak çok büyük bir iyilik yaptı kullanıcılarına Turkcell Allah razı olsun.
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UtkuGARIP 4 ay
Yılbaşından 1 gün önce, Superonline AKK'ye devam ediyor..
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miyavlayankirpi 4 ay UtkuGARIP
O işaretlediğiniz bölge aylık kullanımınız. AKK devam etseydi "Şu kadar kotanız kaldı: " yazardı. Bende superonline kullanıyorum oradan biliyorum
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Tekno moomce 4 ay
Bukadar zam yetmez yahu azcık daha zama yapın şu hızlarıu yükseltin
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TurboBoosted 4 ay
yakında dial-up bağlantı da gelir
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UtkuGARIP 4 ay
Turkcell Superonline 3 gün önce AKK kaldırıldı haberi vardı, o zaman kontrol ettim AKK kaldırılmamış 200GB eklenmiş.
Az önce de kontrol ettim, o 200GB duruyor hâlâ..
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dionysos_07 4 ay
bende diyom bugün sayfalar hızlı açılıyor
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WaylandIZMIR 4 ay
Adil kullanım günlerini özleyeceğiz arkadaşlar. Bu acı bir gerçek :(
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UtkuGARIP 4 ay
Giriş yapmama rağmen "Bu sayfayı görmeye yetkiniz bulunmamaktadır." diyor, 1 dakika önce baktığımda 186 küsür AKK vardı.
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16:23 itibarı ile alınan ekran görüntüsü..
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leocorte 4 ay
1 hafta önce TTnet'ten 50 mbit AKN'siz pakete geçiş yaptırdım. 91 TL ücreti vardı 2 yılda taahhüt yaptım. Kişiye özel muamele yapmıyor firmalar.
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UtkuGARIP 4 ay
An itibarı ile siteye ulaşılamıyor.
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egeboys0 4 ay
100 mb hız sınırsız 79 tl ödeyeceğim. İyiki 3 sene tahadüt verdim. Tahmin etmiştim. 2020 ye kadar kafa rahat. Sonrasında farklı bi firmaya geçeceğim.
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