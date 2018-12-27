Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu

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BTK’nın aldığı karar gereği Turkcell ve diğer internet servis sağlayıcılarının 1 Ocak 2019’dan itibaren AKK ve AKN’li tarifelerini kaldırıp limitsiz internete geçiş yapması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde açıkladığı tarife fiyatlarıyla herkesin tepkisini çeken Türk Telekom, taahhütlü kullanıcılarını limitsiz internete bir hafta erken geçirmişti. Limitsiz internete yeni yıldan evvel geçiş yapan bir diğer firma da Turkcell Superonline oldu.

Bugün öğlen saatlerinde yeni fiber tarifelerini açıklayan Turkcell Superonline, sonrasında müşterilerine gönderdiği bildirimlerle Adil Kullanım Kotası uygulamasını bugün itibari ile sonlandıracağını duyurdu. Turkcell tarafından kullanıcılara gönderilen duyurunun tamamı şöyle:

Mevcut müşterilerin fiyatları değişmeyecek

"Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak, ülkemizin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan internet otobanlarındaki limitleri tüm müşterilerimizden kaldırıyoruz. Kullanıma göre hız düşümü artık tarih oluyor. 27 Aralık 2018 itibariyle, hizmet verdiğimiz iki milyondan fazla ev ve iş yerinde Adil Kullanım Kotası uygulamasını sona erdiriyoruz. Limitsiz internete geçişte de herhangi bir koşul, şart yok. Mevcut müşterilerimizin paket fiyatlarında bir değişiklik olmayacaktır."

Turkcell Superonline’ın limitsiz internete geçiş kararı an itibariyle müşterilere bildirim ve mesaj yoluyla ulaştırılmaya başlandı. Turkcell Superonline’ın yeni fiber tarifelerine baktığımızda en düşük fiyatın 16 Mbps hızında internet için 79,90 TL olduğunu görüyoruz. 25 Mbps hızındaki limitsiz internet için 89,90 TL talep ediliyor. Açıklanan tarifelere Superonline web sitesinden ulaşabilirsiniz.