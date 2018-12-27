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Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı

Turkcell Superonline yeni limitsiz fiber internet tarifelerini duyurdu. Superonline'da 2019'da internet fiyatlarının ne kadar olacağı sorusu yanıt buldu. Turkcell Superonline yeni fiber tarifeler:
4 ay
40b
1
120
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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BTK’nın kararı gereği Turkcell ve diğer internet servis sağlayıcılar yeni yılda AKK ve AKN’li tarifelerini kaldırıp limitsiz internet sunacak. AKN’nin kalkmasıyla birlikte 2019'da limitsiz internet fiyatlarının nasıl olacağı merak konusuydu. Turkcell Superonline, yeni limitsiz fiber tarifelerini yayınladı.
Turkcell Superonline’ın yeni fiber tarifelerine baktığımızda en düşük fiyatın 15 Mbps hızında internet için 79,90 TL olduğunu görüyoruz. 12 ay taahhütle faydalanılan bu kampanya fiyatına diğer veriler ve modem ücreti dahil. Bu kampanyaya Turkcell Fiber Limitsiz İnternete Giriş Kampanyası adı veriliyor.
Fiber Süper Paket Kampanyası ile 25 Mbps hızındaki limitsiz internet için 89,90 TL talep ediliyor.Daha yüksek hızlar için Fiber Platin Paketler Kampanyası’nı tercih etmek gerekiyor. Bu kampanyada 35 Mbps hızında internet 99,90 TL, 50 Mbps hızında internet 129,90 TL ve 100 Mbps hızında internet ise 199,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu tarifelere Superonline web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Taahhütün birinci ayında 100 Mbps hızında internet

Superonline'a yeni gelecek aboneler, yukarıdaki tarifelerden birini tercih etmeleri halinde ilk ay 100 Mbps hızında fiber internet deneyimleyecek. 100 Mbps altındaki hıza sahip paketlerden birine 12 ay taahhüt veren kullanıcıların 1. ayındaki hızı 100 Mbps olacak.
Geçtiğimiz gün yayınlanan bu tarifelerden 30 Haziran tarihine kadar yararlanabilirsiniz. 15 Mbps hızındaki internetin fiyatı yüksek olsa da 50 Mbps hızındaki fiber internetin fiyatı –diğer firmaların zam yapacağını düşünürsek- makul duruyor.
Henüz ADSL ve VDSL için yeni tarifeler duyurulmadı. Turkcell Superonline, tarifelerinde AKK bulunan mevcut abonelerini ücretsiz olarak limitsiz internete geçirdi.

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interwap 4 ay en beğenilen
Tarife fiyatına da bir el atılması lazım.
-289 TL 'den 99 TL ye indirdik.
--Oooo süper, alıyorum.
--Caymak istiyorum.
-Tamam, 10 ay kullanmışsın. (289-99) = 190 TL * 10 ay = 1900 TL cayma bedeli + 250 TL kurulum = 2150 TL. Sen maaşını bırak git.
--Durun ben bi kredi çekip geleyim. .... Vermediler, zahmet olmazsa haciz yollayın.
Tarife fiyatına da bir el atılması lazım.-289 TL 'den 99 TL ye indirdik.--Oooo süper, alıyorum.--Caymak istiyorum.-Tamam, 10 ay kullanmışsın. ...
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7 Yanıt Yanıtla +111
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helsloot 4 ay
100 mbit 200 lira , halbuki aynı altyapı üzerinden hizmet veren vodafone 69 lira 100 mbit sınırsız bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
2 Yanıt Yanıtla +54
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CWaRRioR 4 ay
Bir kere de vatandaşın hayrına bir gelişme olsun. Sömüre sömüre doymadılar.
Yanıtla +45
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DH Misafiri 3 ay
Şu an 25 mbps + tv+ 80 liraya kullanırken neden daha fazla vereyim ki. Üzerine bütün VPN sunucularını portları da engellediler. Bu yıl turkcell' i bırakıyorum anlaşılan mobilde de evde de
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vodafonefibermaxcelil 4 ay
Merhaba,
Vodafone Saha Satış Uzmanı Celil ben.
Yeni yılla birlikte AKK olayı kalktığı için tüm operatörlerde olduğu gibi bizde de bir fiyat artışı mevcut.
Ancak değerlendirmek isteyenler için şu anda satışta olan hız seçenekleri ;
16 Mbps için:
İlk 6 ay : 59,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 18 Ay: 74,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
24 Mbps için:
İlk 12 ay: 69,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 84,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
35 Mbps için:
İlk 12 ay : 109,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 124,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
şeklindedir. Değerlendirmek isteyenler mesaj yolu ile irtibata geçebilir.
İyi akşamlar :)
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OnderT 4 ay vodafonefibermaxcelil
vodafonefibermaxcelil
Merhaba,
Vodafone Saha Satış Uzmanı Celil ben.
Yeni yılla birlikte AKK olayı kalktığı için tüm operatörlerde olduğu gibi bizde de bir fiyat artışı mevcut.
Ancak değerlendirmek isteyenler için şu anda satışta olan hız seçenekleri ;
16 Mbps için:
İlk 6 ay : 59,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 18 Ay: 74,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
24 Mbps için:
İlk 12 ay: 69,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 84,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
35 Mbps için:
İlk 12 ay : 109,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
Kalan 12 ay: 124,90 TL + 7 TL(Modem Ücreti)
şeklindedir. Değerlendirmek isteyenler mesaj yolu ile irtibata geçebilir.
İyi akşamlar :)

Sizde tarifelerde kota var artık. bu forumdan vodafone’a ekmek çıkmaz. Benim de taahhüt bitince alakam kalmayacak.
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DH Misafiri 4 ay
100mbit 24 ay taahhütlü 79 TL ye aldım. 5 TL de Red indirimi yaptılar. Superonline ile taahhütüm yeni bitmişti, aradılar biz de aynı altyapıyı kullanıyoruz dediler baktım fiyatlar uygun hemen geçiş yaptım.
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erturkcan2 4 ay
Orama koma burama ko... Devlet vatandaşı koruyamazsa böyle olur ümüğünüzü sıkarlar.
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kill1033 4 ay
Zamanla bu fiyatlar düşecek ve rayına oturacak. Şu an kasten böyle fiyatlar çıkarıyorlar. 100mbps internet yine 100-120₺ bandına iner birkaç aya
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DH | equ* 4 ay
500tb da olabilirdi.Sorun BTK nın yasası açıkça ortadayken senin sözleşmenin en altına yine bir limit koyman.
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TetraYazilim 4 ay
Süperonline kurumsal paket kullanıyordum, 2 saat önce TürkNet ile ilişkimiz başladı bakalım neler olacak.Firmaları kalitesinden dolayı seçme lüksümüz yok, kim ucuz veriyorsa ona gidiyoruz.
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keskin820 4 ay
Yalın ADSL de de AKK kalkmış şuan limitsiz. AKK li gözükse de tarifem AKK siz giriyorum nete
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kempooo 4 ay
Nerdeyse hepsini kullandım KABLONET i tek geçerim tahaahüdünğz varsa taşırken sıkıntı çıkarıyor hem Telekom hemde superonlıne iki defa başıma geldi..
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NeloAngelo 4 ay
beni de dün aradılar 25 mbit 89 tl tarifem 84 e inecek hediye olarak da tv bağlıyoruz 1 senede sinema paketi ücretsiz dediler ama 1 ocağa kadarmış zaten sınırsız tarifesi olanlar 1 ocaktan sonra ne olacak bakalım
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