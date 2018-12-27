Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı

BTK’nın kararı gereği Turkcell ve diğer internet servis sağlayıcılar yeni yılda AKK ve AKN’li tarifelerini kaldırıp limitsiz internet sunacak. AKN’nin kalkmasıyla birlikte 2019'da limitsiz internet fiyatlarının nasıl olacağı merak konusuydu. Turkcell Superonline, yeni limitsiz fiber tarifelerini yayınladı.

Turkcell Superonline’ın yeni fiber tarifelerine baktığımızda en düşük fiyatın 15 Mbps hızında internet için 79,90 TL olduğunu görüyoruz. 12 ay taahhütle faydalanılan bu kampanya fiyatına diğer veriler ve modem ücreti dahil. Bu kampanyaya Turkcell Fiber Limitsiz İnternete Giriş Kampanyası adı veriliyor.

Fiber Süper Paket Kampanyası ile 25 Mbps hızındaki limitsiz internet için 89,90 TL talep ediliyor.Daha yüksek hızlar için Fiber Platin Paketler Kampanyası’nı tercih etmek gerekiyor. Bu kampanyada 35 Mbps hızında internet 99,90 TL, 50 Mbps hızında internet 129,90 TL ve 100 Mbps hızında internet ise 199,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu tarifelere Superonline web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Taahhütün birinci ayında 100 Mbps hızında internet

Superonline'a yeni gelecek aboneler, yukarıdaki tarifelerden birini tercih etmeleri halinde ilk ay 100 Mbps hızında fiber internet deneyimleyecek. 100 Mbps altındaki hıza sahip paketlerden birine 12 ay taahhüt veren kullanıcıların 1. ayındaki hızı 100 Mbps olacak.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bu tarifelerden 30 Haziran tarihine kadar yararlanabilirsiniz. 15 Mbps hızındaki internetin fiyatı yüksek olsa da 50 Mbps hızındaki fiber internetin fiyatı –diğer firmaların zam yapacağını düşünürsek- makul duruyor.

Henüz ADSL ve VDSL için yeni tarifeler duyurulmadı. Turkcell Superonline, tarifelerinde AKK bulunan mevcut abonelerini ücretsiz olarak limitsiz internete geçirdi.