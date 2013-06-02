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Turkcell Superonline'ın hazırladığı Hızsız Adam, 5. bölümle devam ediyor

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline'ın hazırladığı Hızsız Adam, 5. bölümle devam ediyor

Turkcell Superonline'ın fiber internetin avantajlarını anlattığı kısa bölümlerden oluşan Hızsız Adam projesi 5 bölümü geride bıraktı.

Çok yavaş bir internete sahip olan kahramanımız Mami, bundan kurtulmak için farklı yollar deniyor. Henüz yayınlanan 5. bölümde bu kez Mami çaydanlık ve çakmak kullanarak internetin hızını artırmaya çalışıyor. Projede Gülhan Tekin, Gözde Kocaoğlu, Onur Buldu ve Muharrem Bayrak rol alıyor.

Proje yeni bölümlerle Turkcell Superonline YouTube sayfasında yayınlanmaya devam edecek. Her bölümde Mami yavaş internetini hızlandırmak için yeni yollar deneyecek.
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Tekno moomce 5 yıl
Şunu yazaym hız alanı malüm sınırsız ama sınırlı hem download a hemde uploada kota vede çok pahalı Tekel olma yolunda hızla ilerliyorlar bakalım
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sonurakar 5 yıl









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Lord Melkor 5 yıl
Bu eski haber heralde 10 bölümün hepside çekildi
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erimemre 5 yıl Lord Melkor
faydasizfasulye

Bu eski haber heralde 10 bölümün hepside çekildi

Süperonline firmasının hızını gösteren ironik bir tespit
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