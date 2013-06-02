Turkcell Superonline'ın hazırladığı Hızsız Adam, 5. bölümle devam ediyor





Turkcell Superonline'ın fiber internetin avantajlarını anlattığı kısa bölümlerden oluşan Hızsız Adam projesi 5 bölümü geride bıraktı.





Çok yavaş bir internete sahip olan kahramanımız Mami, bundan kurtulmak için farklı yollar deniyor. Henüz yayınlanan 5. bölümde bu kez Mami çaydanlık ve çakmak kullanarak internetin hızını artırmaya çalışıyor. Projede Gülhan Tekin, Gözde Kocaoğlu, Onur Buldu ve Muharrem Bayrak rol alıyor.





Proje yeni bölümlerle Turkcell Superonline YouTube sayfasında yayınlanmaya devam edecek. Her bölümde Mami yavaş internetini hızlandırmak için yeni yollar deneyecek.

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