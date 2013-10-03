Turkcell T40 satışa sunuldu





Turkcell'in ilk yerli akıllı telefon sloganıyla geçtiğimiz haftalarda tanıtımını yaptığı T40 modeli bu hafta kendi mağazası üzerinden satışa sunuldu.





4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran sunan T40, 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Qualcomm 8225 çift çekirdekli işlemciden gücünü alıyor.





Dİğer özelliklerini Adreno 203 grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, HD ses desteği, 1600mAh batarya, NFC, Android 4.1 işletim sistemi, 10.8mm kalınlık, 135gr ağırlık şeklinde saymak mümkün.





Turkcell, T40 modelini 499TL fiyat etiketi ile tüketicilere sunuyor. Kontratlı olarak ise 24 ay boyunca 34TL şeklinde ödeme de mevcut.





Turkcell cihaz ile birlikte 12 aylık 5GB Akıllı Depo bulut depolama alanı, kontratlı alanlara ise 3 aylık Turkcell TV ve Turkcell Müzik ücretsiz olacak.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Turkcell-Turkcell-T40/1007723/.html