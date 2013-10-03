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Turkcell T40 satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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95
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell T40 satışa sunuldu

Turkcell'in ilk yerli akıllı telefon sloganıyla geçtiğimiz haftalarda tanıtımını yaptığı T40 modeli bu hafta kendi mağazası üzerinden satışa sunuldu.

4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran sunan T40, 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Qualcomm 8225 çift çekirdekli işlemciden gücünü alıyor. 

Dİğer özelliklerini Adreno 203 grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, HD ses desteği, 1600mAh batarya, NFC, Android 4.1 işletim sistemi, 10.8mm kalınlık, 135gr ağırlık şeklinde saymak mümkün. 

Turkcell, T40 modelini 499TL fiyat etiketi ile tüketicilere sunuyor. Kontratlı olarak ise 24 ay boyunca 34TL şeklinde ödeme de mevcut.

Turkcell cihaz ile birlikte 12 aylık 5GB Akıllı Depo bulut depolama alanı, kontratlı alanlara ise 3 aylık Turkcell TV ve Turkcell Müzik ücretsiz olacak.  

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Turkcell-Turkcell-T40/1007723/.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
catborise 6 yıl en beğenilen
beyler kuyruktayim. cok heycanliyim. burada acaip bi kuyruk var. millet yorganıyla gelmis. donma riskimiz var ama turkcell bu, ilk alan olmak istiyorum.
cCc üşüyoruz turkcell reyiz. cCc
beyler kuyruktayim. cok heycanliyim. burada acaip bi kuyruk var. millet yorganıyla gelmis. donma riskimiz var ama turkcell bu, ilk alan olmak istiyorum.cC...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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Gladiotürk 6 yıl
Zte Blade III Pro bu cihaz.. 700 mühendis olayı koskocaman bir yalan...
3 Yanıt Yanıtla +37
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cagataykoroglu 6 yıl
GM Discovery varken bunu alacaklara acıyorum. Üstünde Turkcell yazıyor diye saçma sapan bir telefonun çöp olduğunu inkar mı edelim? Gm da Türk markası, o zaman onu tavsiye et.
GM Discovery varken bunu alacaklara acıyorum. Üstünde Turkcell yazıyor diye saçma sapan bir telefonun çöp olduğunu inkar mı edelim? Gm da Türk markası, o zaman ...
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Yanıtla +28
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Nobody_Found 5 yıl
Çöp40
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KoşarkenSıçanAdam 5 yıl
Cihazı ben kullanıyorum genel olarak güzel ama kamerası biraz eksik ve resimler büyütüldügünde çözünürlükügün kötü oldugunu görebiliyorsunuz.Bu arada cihaz satılıktır FİYAT 250TL.

KUTUSU-FATURASI-VS YOK SADECE CİHAZ VAR İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELDEN TESLİM OLUR İLGİNENE PM
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KoşarkenSıçanAdam 5 yıl
Bu telefon Turkcell yani Türk yapıımı değildir bu cihaz ZTE firmasından CİNDEN gelmektedir ama reklamdarda ilk yerli telefon diyorlar ne iş.Bu arada telefonun ekranın boyutu kadar çercevesi var.Ekranı biraz daha büyük olup çerceveyi kısa tutabilirlerdi.


Bende satıp Iphone 4S alıcam.




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DH Misafiri 5 yıl
aldım kullanıyorum çk da guzelll maşallah hepiniz de uzmansınız haaa beyinlere bak super
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Guaire 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

aldım kullanıyorum çk da guzelll maşallah hepiniz de uzmansınız haaa beyinlere bak super

500TL etmez bu telefon. O laf ettiğin beyinler, bilgisiz ve dar gelirli vatandaş 300TL edecek telefona 500TL verip kazıklanmasın diye uğraşıyor.

Bir laf aklıma geliyor. Deve dikeni severmiş...
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Blood Money 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
aldım kullanıyorum çk da guzelll maşallah hepiniz de uzmansınız haaa beyinlere bak super
















Diyecek bişey bulamıyorum. Bunun gibiler oldukça Turkcell bizi enayi yerine koymaya devam edecek.
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Hi Guy 5 yıl
Donanımhaber'den 2-3 tane bilgili adam alsalar daha iyisi çıkardı
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Bradley Cooper 5 yıl
t4000 bile çıksa almam
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DH Misafiri 5 yıl
yorumlayanlarında hiçbiri telefonu eline almamış kişiler anca bok atıyolar
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JoeyBane 6 yıl
Beklenen telefon geldi
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar ben telefonu üç gündür kullanıyorum gayette memnunum herkes oyun manyağı olmuş tüm telefonları oyun performansına göre değerlendiriyor adı üstünde telefon bu hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaların hepsini çok rahat kullanıyorsunuz. Tebrikler Türkcell
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seven44 6 yıl
Harbi ÇÖP
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Bukalemun 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar ben telefonu üç gündür kullanıyorum gayette memnunum herkes oyun manyağı olmuş tüm telefonları oyun performansına göre değerlendiriyor adı üstünde telefon bu hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaların hepsini çok rahat kullanıyorsunuz. Tebrikler Türkcell

Telefonlar artık daha UCUZ olması gerekli değil mi?

Bu telefon üretim ve reklam aşaması dahil hatta yüksek fiyatıyla tamamen fiyasko !!!!!
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Portraitclub 6 yıl
1. GM türk değil 2. bu telefon cidden çöp
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TheDcdy 6 yıl
150 lira daha ekle Discovery al.
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B.S.S. 6 yıl
Olm almayın lan sakın. Hadi işlemciyi falan geçtim, ekran çok berbat. Bildiğin ekran kartı yüklenmemiş bilgisayar gibi duruyor yeminle
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