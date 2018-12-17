Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği

Turkcell dijital destek paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı sağlanacak. Girişimcilere Turkcell Bulut servislerinde bir yıl boyunca kullanabilecekleri 100 bin TL değerinde promosyon çeki hediye edilecek. 100 Mbps hızında simetrik limitsiz internet hizmeti sunulacak.
Turkcell Bulut hizmeti kullanan firmalar, verilerini İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde bulunan 5 farklı veri merkezimizde depolayabilecek.
Paketten faydalanmak isteyen girişimlerin sağlaması gereken ön kriterler:
- Yıllık 1 milyon TL'den az ciroya sahip olmak
- Şirket kuruluşu üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olması
- Turkcell Güvenli E-ticaret ( Hızlı Giriş ve/veya Paycell) entegrasyonunu yapmaya gönüllü olmak ( bknz: Turkcell Güvenli E-Ticaret Platformu )
- Aktif olarak üniversitelerin teknopark ve/veya inkübasyon merkezlerinde yer almak
- Mevcut Sanal Veri Merkezi veya Yeni Nesil Sanal Sunucu aboneliği bulunmaması
Başvurular Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden alınıp ön kriterlere göre değerlendirecek. Turkcell’in başlattığı dijital destek programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen girişimciler https://www.turkcell.com.tr/teknoloji-destegi adresini ziyaret edebilirler.
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4g de 20 30 mbps upload var ama kablolu hizmette upload çok düşük