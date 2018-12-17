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Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği

Turkcell, girişimciler için dijital destek paketini duyurdu. Yerli girişimciler, Turkcell Bulut servislerinde geçerli 100 bin TL'lik çekin sahibi olacak, verilerini veri merkezinde depolayabilecek.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği
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Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında müşterilerinin internetini ikiye katlayan Turkcell bu kez de girişimcilere yönelik dijital destek programını başlattı.

Turkcell dijital destek paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı sağlanacak. Girişimcilere Turkcell Bulut servislerinde bir yıl boyunca kullanabilecekleri 100 bin TL değerinde promosyon çeki hediye edilecek. 100 Mbps hızında simetrik limitsiz internet hizmeti sunulacak.

Dijital Destek Programı’na kabul edilecek girişimler Turkcell’in dijital portföyündeki; BiP, Yaani, Paycell gibi birçok uygulamanın sunduğu fırsatlardan da yararlanabilecek. Ayrıca; Turkcell’in IoT platformunda yazılım geliştirebilme imkânları da girişimciler için hazır edilecek.

Turkcell Bulut hizmeti kullanan firmalar, verilerini İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde bulunan 5 farklı veri merkezimizde depolayabilecek.

Paketten faydalanmak isteyen girişimlerin sağlaması gereken ön kriterler:

  • Yıllık 1 milyon TL'den az ciroya sahip olmak
  • Şirket kuruluşu üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olması
  • Turkcell Güvenli E-ticaret ( Hızlı Giriş ve/veya Paycell) entegrasyonunu yapmaya gönüllü olmak ( bknz: Turkcell Güvenli E-Ticaret Platformu )
  • Aktif olarak üniversitelerin teknopark ve/veya inkübasyon merkezlerinde yer almak
  • Mevcut Sanal Veri Merkezi veya Yeni Nesil Sanal Sunucu aboneliği bulunmaması

Başvurular Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden alınıp ön kriterlere göre değerlendirecek. Turkcell’in başlattığı dijital destek programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen girişimciler https://www.turkcell.com.tr/teknoloji-destegi adresini ziyaret edebilirler.



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Cute Hentai 5 ay en beğenilen
Aradaki bakış acısı, kalite farkı...
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maxmania 5 ay
bu destek değil, bildiğin peşin peşin geliştiriciye destek istersen benim malım olmayı kabul et demek. turkcell' e göbekten bağlı olmasını istiyorlar her yaptığı işin, geliştirdiği uygulamanın.
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AppleFoni 5 ay
Abi amma cok turkcel reklami yapiyorsunu cok bos muhbetler bunlar
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Cute Hentai 5 ay en beğenilen
Aradaki bakış acısı, kalite farkı...
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TITAN 5 ay
Ağır çöp. Bulut diyorlar fiber de upload hızı 5 hahahaha


4g de 20 30 mbps upload var ama kablolu hizmette upload çok düşük

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seveax 5 ay TITAN
Simetrik bağlantıdan bahsediyor tekrar araştırmanı öneririm. Gayet güzel bir destek olarak görüyorum. Bu işler masraflı işler, bu tür projeleri olan kişiler için güzel bir destek
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Silver_Code 5 ay
zaten bu özelliklere sahip olsa türkcelle ihtiyacı olmaz
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