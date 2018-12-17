Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği

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Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında müşterilerinin internetini ikiye katlayan Turkcell bu kez de girişimcilere yönelik dijital destek programını başlattı.

Turkcell dijital destek paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı sağlanacak. Girişimcilere Turkcell Bulut servislerinde bir yıl boyunca kullanabilecekleri 100 bin TL değerinde promosyon çeki hediye edilecek. 100 Mbps hızında simetrik limitsiz internet hizmeti sunulacak.

Dijital Destek Programı’na kabul edilecek girişimler Turkcell’in dijital portföyündeki; BiP, Yaani, Paycell gibi birçok uygulamanın sunduğu fırsatlardan da yararlanabilecek. Ayrıca; Turkcell’in IoT platformunda yazılım geliştirebilme imkânları da girişimciler için hazır edilecek.

Turkcell Bulut hizmeti kullanan firmalar, verilerini İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde bulunan 5 farklı veri merkezimizde depolayabilecek.

Paketten faydalanmak isteyen girişimlerin sağlaması gereken ön kriterler:

Yıllık 1 milyon TL'den az ciroya sahip olmak

Şirket kuruluşu üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olması

Turkcell Güvenli E-ticaret ( Hızlı Giriş ve/veya Paycell) entegrasyonunu yapmaya gönüllü olmak ( bknz: Turkcell Güvenli E-Ticaret Platformu )

Aktif olarak üniversitelerin teknopark ve/veya inkübasyon merkezlerinde yer almak

Mevcut Sanal Veri Merkezi veya Yeni Nesil Sanal Sunucu aboneliği bulunmaması

Başvurular Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden alınıp ön kriterlere göre değerlendirecek. Turkcell’in başlattığı dijital destek programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen girişimciler https://www.turkcell.com.tr/teknoloji-destegi adresini ziyaret edebilirler.