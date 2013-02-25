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Turkcell, geçen yılı 10.5 milyar TL gelirle kapattı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell, geçen yılı 10.5 milyar TL gelirle kapattı

Ülkemizin abone sayısı bakımından en büyük operatörü konumunda olan Turkcell, 2012 finansal tablolarını kamuoyu ile paylaştı.

Büyüme hızı bakımından Avrupa'nın en iyileri arasına girmeyi başaran Turkcell, 2012 yılını 10.5 milyar TL grup geliri ile kapattı. Bir önceki yıla göre büyüme yüzde 12 oldu. Bu büyümeye yüzde 6 oranında büyüyen ses ve yüzde 44 büyüyen mobil internet gelirleri büyük katkı yaptı.

Türkiye hariç 8 ülkede daha faaliyet gösteren Turkcell'in Türkiye'deki toplam abone sayısı 590 bin artışla 35.1 milyon olurken, 9 ülkede toplam 69.2 milyon abone sayısına ulaşıldı. 

Grubun vergi ve faiz öncesi karı yüzde 11 artışla 3.2 milyar TL olurken, net kar 2.8 milyar TL oldu. Firma tarihindeki en yüksek çeyrek gelirleri de 2012 son çeyrekte elde edildi. 

Firmanın faturalı abone sayısı 13.2 milyon olurken, abone başı aylık ortalama gelir 20.9TL, aylık ortalama kullanım ise 243 dakika oldu.

Turkcell'in şebekesindeki mobil internet trafiği 2012'de, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 1.9 kat arttı.  Turkcell'in mobil internet gelirleri %44 oranında artarak 2012'de 1 milyar TL oldu. Mobil servisler ve mobil internet gelirlerinin toplamı 2.2 milyar TL'ye ulaştı.

Fiber altyapısına da önemli yatırımlar yapan Turkcell, 31 bin kilometrelik altyapı ile Turkcell Superonline'ın fiber internet abone sayısı 425 bine ulaştırdı.

Bu yıl da önemli yatırımlar yapmayı planlayan Turkcell, 12 milyar TL civarında gelir bekliyor. 

http://medya.turkcell.com.tr/2012de-cift-haneli-buyudu--avrupanin-en-hizlisi-oldu-bulten_4020.html Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
Kapatır tabi. Müşterilerine de kapatıyorlar çünkü. İyi fatura kapatıyorlar.
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OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
Kapatır tabi. Müşterilerine de kapatıyorlar çünkü. İyi fatura kapatıyorlar.

Valla ben de benzerini yazacaktım.

Bedavaya yapmaları gereken hizmet olan "Telefonuma ulaşılamıyorken beni arayanları haber verme" görevini, bana mesaj atarak "Artık Kim Aramış ayda "SADECE!" 50 kuruş" deyip, sonra da birkaç ay sonra "Artık Kim Aramış'ı ayda "SADECE!" 69 kuruşa kullanıyorsun" şeklinde "YAVAŞ YAVAŞ" arttırırlarsa normaldir etmeleri...

Sadece!'ymiş. Peh.


Yeni faturalıya geçtim. Ayda 22 liraya 250 Dakika Turkcell, 250 Dakika her yöne konuşuyorum.

Aynısı Vodafone da var. 25 liraya direkt olarak her yöne 500 dakika , 500 Mesaj ve 500 Mb İnternet veriyor.

Bittiği anda Vodafone'dayım. Zaten daha da iyi çekiyor.
V4LKyRKapatır tabi. Müşterilerine de kapatıyorlar çünkü. İyi fatura kapatıyorlar.Valla ben de benzerini yazacaktım.Bed...
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trtunski 6 yıl
Kalitr muhabbetini anlayamiorum. Bence tum opeetorler cok ii. Avea kullaniorum. Hic ama hic sorun yasamiorum. 3gsi mukemmel ve cok uygun tarifeleri var. Turkcell bence misyonunu tamamladi. Vodafone ve avea sob derece iyi
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IraArel 6 yıl
Hep diyorum bize btk gibi bi kurum lazım ama iş yapıcak, dur demesini bilecek, yoksa ttnet te turkcell de geçirdikçe geçirir bize. E diğer firmalar da boş durmaz, bunlardan biraz daha az geçirir ama geçirirler her türlü.
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Gerginix 6 yıl
@Solid state disk

Ustad usame bin ladin hayatta bush ile ortaklar:) bu dunyayi ne isci ne de din kardesligi birlestiremiyor. Sadece is ortakligi birlestirebiliyor. Gordugun gibi adamlar utanmadan biz bu yil ki soygundan bu kadar para kazandik diye siritarak demec veriyorlar ve sonra kenfin cal kendin oyna misali kurduklari soyguncu derneklerinin duzenledigi yilin en buyuk hirsizi oscarlarini birbirlerine dagitiyorlar. Bize de o sirketin ceo su olsam sunu bunu yapardim diye oykunmek kaliyor. Buyuk hirsizlar kendilerine oykunenlerin oylariyla hukumetler kurarlar. En buyuk gucleri herkesin icinde mevcut olan isini bilene duyulan sempatidir. Kimi kirintiya tamah eder kimi bir vilayet ile anca doyar. Bu ulkenin zamanindaki bir saglik bakani kendi hastahanesinin goz servisi icin devlet hastahanesindeki goz muayene cihazlarini bozmustur. En kotusu de ortaliga dusmus ne yaptigini bilmez muhalefetlerdir. Ooof offf...
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Kemal K. 6 yıl

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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Milyon olsa tamam da milyar nedir yahu? Yuh diyorum. Soyuyorlar resmen..
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|M|N|Ç| 6 yıl
Milyar tl dediği eski parayla trilyar degilmi ?
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~Lion King~ 6 yıl |M|N|Ç|
mnc07
Milyar tl dediği eski parayla trilyar degilmi ?

trilyondan sonra katrilyon gelir.
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Castiell07 6 yıl
bizden inanılması güç nedenlerle 1 lira 50 kuruş alıyorlar tek ben değilimki binlerce insandan alsalar ne kadar para kazanırlar resmen ÇALIYORLAR.
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scoopi 6 yıl
aveanın yaz sonuna doğru uygun paketleri kaldırıp piyasa fiyatlarının artmasıyla, belli ki turkcell bu işten karlı çıkmış. son çeyrekte uçmuşlar
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BeYaBaN. 6 yıl
Turkcellin 3g performansı diğer operatörlere göre oldukça iyi. +20,25 tl daha fazla versekte faturaya en azından doğru düzgün bir mobil internet keyfi yaşıyoruz.
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl BeYaBaN.
BeYaBaN.
Turkcellin 3g performansı diğer operatörlere göre oldukça iyi. +20,25 tl daha fazla versekte faturaya en azından doğru düzgün bir mobil internet keyfi yaşıyoruz.

Avea 3G kullanıyorum daha Ankarada 5 mbit altı görmedim


Avea hız konusunda çok iyidir
son yıllarda avea çok yol katetti.
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Solid State Disk 6 yıl
Arkadaşlar ne bekliyordunuz, bu insaların bize hizmet etmesini mi ? Devlet de, özel sektör de sermâyeyi bizlere tercih etmiş durumda. Yâni paramız kadar değerliyiz..
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hukumran 6 yıl
Devlet birşey yapmalı buna. Resmen soyuluyoruz.
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl hukumran
hukumran
Devlet birşey yapmalı buna. Resmen soyuluyoruz.

Kullanma ???
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AktifProje 6 yıl
Türkiye de ki kodamanların %90 ı TURKCELL kullanıyor normal
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