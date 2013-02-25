Turkcell, geçen yılı 10.5 milyar TL gelirle kapattı





Ülkemizin abone sayısı bakımından en büyük operatörü konumunda olan Turkcell, 2012 finansal tablolarını kamuoyu ile paylaştı.





Büyüme hızı bakımından Avrupa'nın en iyileri arasına girmeyi başaran Turkcell, 2012 yılını 10.5 milyar TL grup geliri ile kapattı. Bir önceki yıla göre büyüme yüzde 12 oldu. Bu büyümeye yüzde 6 oranında büyüyen ses ve yüzde 44 büyüyen mobil internet gelirleri büyük katkı yaptı.





Türkiye hariç 8 ülkede daha faaliyet gösteren Turkcell'in Türkiye'deki toplam abone sayısı 590 bin artışla 35.1 milyon olurken, 9 ülkede toplam 69.2 milyon abone sayısına ulaşıldı.





Grubun vergi ve faiz öncesi karı yüzde 11 artışla 3.2 milyar TL olurken, net kar 2.8 milyar TL oldu. Firma tarihindeki en yüksek çeyrek gelirleri de 2012 son çeyrekte elde edildi.





Firmanın faturalı abone sayısı 13.2 milyon olurken, abone başı aylık ortalama gelir 20.9TL, aylık ortalama kullanım ise 243 dakika oldu.





Turkcell'in şebekesindeki mobil internet trafiği 2012'de, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 1.9 kat arttı. Turkcell'in mobil internet gelirleri %44 oranında artarak 2012'de 1 milyar TL oldu. Mobil servisler ve mobil internet gelirlerinin toplamı 2.2 milyar TL'ye ulaştı.





Fiber altyapısına da önemli yatırımlar yapan Turkcell, 31 bin kilometrelik altyapı ile Turkcell Superonline'ın fiber internet abone sayısı 425 bine ulaştırdı.





Bu yıl da önemli yatırımlar yapmayı planlayan Turkcell, 12 milyar TL civarında gelir bekliyor.

http://medya.turkcell.com.tr/2012de-cift-haneli-buyudu--avrupanin-en-hizlisi-oldu-bulten_4020.html